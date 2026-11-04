Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra trưa 4/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin về tác động của việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm giá bán lẻ điện bình quân đến thu ngân sách Nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Theo ông Chi, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45, quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng ở mức 0%.

Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% trong 5 tháng dự kiến làm giảm thu ngân sách gần 7.000 tỷ đồng.

Cùng với chính sách thuế xăng, từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện bình quân cũng giảm 2%, góp phần giảm chi phí sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin về tác động của việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% và giảm giá điện 2% đến thu ngân sách, CPI (Ảnh: chinhphu.vn).

Về tác động đến CPI, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết điện sinh hoạt thuộc nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, có trọng số 4,81% trong rổ hàng hóa tính CPI. Trong khi đó, xăng dầu thuộc nhóm giao thông, có trọng số 4,53%.

Theo ước tính được Bộ Tài chính công bố, việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% và giảm giá điện 2% có tác động làm CPI tháng 11 giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm so với tháng 10. Tác động đến CPI bình quân cả năm là giảm khoảng 0,08 điểm phần trăm.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết việc điều chỉnh giá điện và thuế xăng góp phần giảm chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận tải và dịch vụ, đồng thời hỗ trợ đời sống người dân.

Trong đó, giá xăng dầu có ảnh hưởng lớn đến chi phí logistics và vận tải. Theo số liệu được nêu tại họp báo, chi phí xăng dầu chiếm khoảng 40% giá vận chuyển hành khách đường sông và khoảng 40-50% trong vận tải đường bộ.

Liên quan đến công tác điều hành giá, ông Chi cho biết CPI tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng khoảng 4,24%.

Mức tăng CPI bình quân 10 tháng đang cao hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% của cả năm nay, đặt ra áp lực đối với công tác điều hành giá trong những tháng cuối năm.

Bộ Tài chính đã trình Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm theo dõi, dự báo diễn biến giá cả; bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu; phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ; thận trọng khi điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quyết định và tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường.

Trong đó, các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá bán phù hợp khi chi phí đầu vào giảm.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, mục tiêu điều hành xuyên suốt là kiểm soát CPI bình quân năm nay ở mức khoảng 4,5%, đồng thời bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.