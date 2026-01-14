Tổng giám đốc Ajinomoto Việt Nam định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

Ông Tsutomu Nara không bắt đầu bằng những con số doanh thu, thị phần hay chiến lược tăng trưởng, mà bằng một chia sẻ rất thực tiễn: “Khi bằng tuổi các bạn, tôi cũng từng loay hoay không biết nên chọn công việc gì, làm thế nào để đóng góp cho xã hội, và đâu là con đường đúng cho cuộc đời mình”.

Ông Nara cũng đã có những chia sẻ sâu sắc, truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ là các bạn sinh viên đang đi tìm câu trả lời, giúp các bạn chuẩn bị hành trang cho sự nghiệp tương lai.

Ông Tsutomu Nara - Tổng giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam (ngồi giữa) - giao lưu cùng sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing, TPHCM (Ảnh: Hữu Hạnh).

Theo ông Nara, đầu tiên, cần xác định điểm mạnh và giá trị của bản thân, sau đó suy nghĩ một cách sâu sắc để tìm ra “mục đích tồn tại” cho công việc và cuộc sống của mỗi người cũng như cách kết nối nó với định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Thứ hai, hãy tìm cho mình một môi trường hoặc công ty nơi bản thân cảm thấy sự gắn kết và đam mê, để có thể phát triển sự nghiệp và hiện thực hóa "mục đích tồn tại" của chính mình.

Cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất, hãy suy nghĩ kỹ về giá trị mà bản thân tạo ra trong công việc và cuộc sống. Không chỉ cho sự trưởng thành của riêng mình, mà còn để đóng góp cho gia đình, cộng đồng và đất nước Việt Nam.

Quản lý dựa trên “mục đích tồn tại”

Trong phần giao lưu hỏi đáp trực tiếp, ông Nara cũng chia sẻ về hoạt động thu hút, giữ chân và phát triển nhân tài, đóng góp vào sự phát triển lâu dài của công ty và cộng đồng.

Theo đó, Ajinomoto Việt Nam áp dụng phương thức “Quản lý dựa trên mục đích tồn tại”, trong đó mỗi nhân viên được khuyến khích xác định mục đích cá nhân và tìm điểm giao thoa với mục tiêu chung của tổ chức.

Các bạn sinh viên tìm hiểu về hoạt động quản lý nhân sự và cơ hội nghề nghiệp tại Ajinomoto Việt Nam (Ảnh: Hữu Hạnh).

“Khi người lao động cảm thấy họ không chỉ làm việc cho một công ty, mà đang góp phần tạo ra giá trị có ý nghĩa cho xã hội, họ sẽ làm việc với đam mê, sáng tạo và sự gắn kết lâu dài hơn”, ông Nara nhấn mạnh.

Kinh doanh song hành cùng giá trị xã hội

Tại buổi giao lưu, ông Nara cũng cho biết ASV (Ajinomoto Group Creating Shared Value) - hoạt động tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto - nhằm đồng kiến tạo giá trị kinh tế và giá trị xã hội, chính là nguyên tắc kinh doanh để Ajinomoto Việt Nam hiện thực hóa "mục đích tồn tại" của mình. Hiện nay, Ajinomoto Việt Nam thúc đẩy ASV thông qua 3 định hướng chính:

Thứ nhất, Ajinomoto Việt Nam tái định vị sản phẩm và thị trường, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích và vấn đề xã hội liên quan.

Nhận thấy thực trạng tiêu thụ muối trung bình tại Việt Nam cao gần gấp đôi mức khuyến nghị, từ 2023, công ty đã ra mắt các sản phẩm giảm muối như Nước tương “Phú Sĩ” giảm muối, và hạt nêm Aji-ngon® Heo giảm muối, giúp người tiêu dùng giảm muối mà vẫn giữ vị ngon cho món ăn.

Vừa qua, công ty đã giới thiệu Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 hương vani dùng trong điều trị động kinh kháng thuốc. Sản phẩm này được phát triển dựa trên nền tảng “Khoa học về axit amin” của Tập đoàn Ajinomoto.

Ông Tsutomu Nara chia sẻ về các hoạt động đồng kiến tạo giá trị kinh tế và giá trị xã hội tại Ajinomoto Việt Nam (Ảnh: C.T).

Thứ 2, cải thiện năng suất trong chuỗi giá trị. Ajinomoto Việt Nam sử dụng hệ thống lò hơi sinh học vận hành bằng trấu ép - phế phẩm nông nghiệp từ năm 2014 để thay thế cho dầu diesel trong sản xuất bột ngọt, giúp giảm lượng CO₂ phát thải.

Thứ 3, Ajinomoto Việt Nam chú trọng phát triển cộng đồng địa phương. Ajinomoto Việt Nam triển khai các sáng kiến đóng góp cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe cho người dân tại Việt Nam, như Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em...

Bên cạnh đó, công ty triển khai nhiều hoạt động nhằm giảm tác động đến môi trường, bao gồm đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại; áp dụng "Chu trình sinh học khép kín” trong sản xuất bột ngọt và cung cấp các sản phẩm phụ như phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cho người nông dân; tái sử dụng, tái chế sản phẩm và nguyên liệu trong quá trình sản xuất để giảm lượng phát thải ra môi trường; giảm tiêu thụ nhựa tại nhà máy và chuyển đổi bao bì sản phẩm thành bao bì có thể tái chế…

TS Cao Tấn Huy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing, phát biểu (Ảnh: Hữu Hạnh).

Về phía nhà trường, TS Cao Tấn Huy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing, đánh giá cao ý nghĩa của những buổi chia sẻ từ lãnh đạo doanh nghiệp dành cho sinh viên, nhất là trong bối cảnh đào tạo đại học ngày càng cần gắn chặt với thực tiễn.

“Các hoạt động giao lưu và hợp tác như chương trình hôm nay sẽ góp phần đưa thực tiễn doanh nghiệp vào chương trình đào tạo, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và sự phát triển bền vững của xã hội”, TS Cao Tấn Huy cho biết.