Thế mạnh của giáo dục phổ thông Australia và khả năng hội nhập tại Việt Nam

Tại Việt Nam, chương trình đang từng bước được triển khai và ghi nhận những kết quả tích cực.

Giáo dục định hướng năng lực, chuẩn bị cho tương lai dài hạn

Giáo dục phổ thông Australia tập trung phát triển các năng lực cốt lõi của thế kỷ 21 như tính toán, ngôn ngữ, tư duy phản biện - sáng tạo, công nghệ thông tin và kỹ năng cá nhân - xã hội.

Thay vì nặng ghi nhớ kiến thức, các năng lực này được tích hợp và đánh giá xuyên suốt mọi môn học, giúp học sinh hình thành tư duy độc lập, khả năng tự học và thích nghi tốt với bậc đại học cũng như môi trường làm việc tương lai.

Hệ thống giáo dục Australia gồm ba bậc: Tiểu học (lớp 1-6), Trung học Cơ sở (lớp 7-10) và Trung học Phổ thông (lớp 11-12).

Ở bậc THPT, chương trình được triển khai theo từng bang với các tên gọi khác nhau như HSC (New South Wales), VCE (Victoria), WACE (Tây Australia) hay SACE (Nam Australia). Dù khác tên, các bằng tốt nghiệp này có giá trị tương đương, được công nhận trên toàn Australia và nhiều quốc gia.

Kết quả học tập của học sinh được quy đổi sang thang xếp hạng ATAR (Australian Tertiary Admission Rank) - hệ thống xếp hạng dùng chung cho xét tuyển đại học tại Australia và được nhiều trường đại học trên thế giới tham chiếu. ATAR phản ánh vị trí của học sinh trong hàng chục nghìn học sinh tốt nghiệp mỗi năm, bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong đánh giá.

Chương trình quốc tế được giảng dạy ngoài biên giới Australia

Tương tự như IB, A-levels hay AP, chương trình THPT Australia được giảng dạy tại nhiều quốc gia ngoài lãnh thổ Australia. Điểm khác biệt là Chính phủ Australia, thông qua Bộ Giáo dục của các bang, trực tiếp giám sát chất lượng và cấp bằng, đảm bảo quyền lợi tương đương cho học sinh học trong và ngoài nước.

Ông Jason Clare, Bộ trưởng Giáo dục Australia, đến thăm và chia sẻ cùng học sinh và giáo viên Hanoi Adelaide School (Ảnh: Hanoi Adelaide).

Tại Việt Nam dù số lượng trường tham gia chưa nhiều, nhưng với sự hỗ trợ từ Chính phủ Australia trong việc lan tỏa chương trình và nâng cao năng lực tiếng Anh, mô hình này đang từng bước cho thấy tính phù hợp với học sinh Việt Nam.

Một trong những đơn vị triển khai chương trình SACE là Hanoi Adelaide School, nơi học sinh theo học chương trình THPT Nam Úc song song với chương trình THPT Việt Nam. Kết quả cho thấy học sinh Việt Nam có thể theo kịp và đạt kết quả cao trong chương trình quốc tế nếu được tổ chức bài bản và có sự đồng hành phù hợp.

Thạc sĩ Giáo dục Phạm Thị Cúc Hà - thành viên Hội đồng trường Hanoi Adelaide School, giám đốc SACE Việt Nam trao tặng bằng khen cho các bạn học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc (High Achievers) (Ảnh: Hanoi Adelaide).

Thực tế triển khai tại Hanoi Adelaide School ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, Quách Lê Phương Chi, đạt điểm ATAR trên 97%, vào top 3% có điểm cao nhất trong năm 2025. Tương tự, Vũ Thành Vinh và Hồ Song Hương, đều đạt ATAR 95%, top 5% kết quả cao nhất trong tổng số 17.000 học sinh.

Toàn trường có 22,3% học sinh đạt điểm ATAR trên 80%, nằm trong top 20% học sinh có điểm cao trong năm 2025. Vũ Thành Vinh đạt thành tích xuất sắc (Merit) môn Toán, được mời dự lễ vinh danh học sinh tại tư gia của Toàn quyền Nam Úc vào tháng 2 sắp tới.

Những kết quả này cho thấy học sinh Việt Nam có khả năng cạnh tranh trong môi trường giáo dục phổ thông quốc tế khi được tiếp cận đúng chương trình và phương pháp.

Hanoi Adelaide School và Sace Việt Nam 7 năm liên tiếp nhận bằng khen của Ủy ban giáo dục Bang Nam Úc (SACE Board) với kết quả học tập và giảng dạy xuất sắc (Ảnh: Hanoi Adelaide).

Mở rộng cánh cửa đại học trong và ngoài nước

Theo các trường đại học Australia, mức ATAR từ 60% trở lên đủ điều kiện xét tuyển đại học; từ 75% trở lên, học sinh có thể tiếp cận nhiều trường đại học danh tiếng.

Đối với học sinh học chương trình SACE tại Việt Nam, khi du học Australia, các em được xét tuyển tương tự học sinh học trong nước, qua đó giúp thủ tục thuận lợi hơn và tăng khả năng tiếp cận các chính sách học bổng.

Theo bà Freya Kaine, Tham tán Giáo dục và Nghiên cứu - Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, hiện có hơn 165.000 cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Australia. Cùng với việc Australia đang là điểm đến hàng đầu của du học sinh Việt Nam, Chính phủ Australia đang thúc đẩy việc đưa chương trình giáo dục Australia đến Việt Nam nhiều hơn.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai chương trình phổ thông Australia tại các cơ sở giáo dục như Hanoi Adelaide School cho thấy một hướng tiếp cận mới: giúp học sinh Việt Nam tiếp cận giáo dục quốc tế ngay trong nước, mở rộng lựa chọn vào đại học và tăng khả năng hội nhập, đồng thời giảm áp lực du học sớm cho gia đình.