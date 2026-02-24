Sigma International Bilingual School phát triển mô hình giáo dục song ngữ từ nền tảng Iris School

Theo kế hoạch, từ năm học 2026-2027, trường sẽ phát triển thành Sigma International Bilingual School - Trường Song ngữ Quốc tế Sigma, hướng tới việc đáp ứng đồng thời các chuẩn mực quốc tế và chương trình quốc gia.

Quá trình chuyển giao không chỉ dừng lại ở sự thay đổi tên gọi hay mô hình quản lý, mà là một bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng cơ hội học tập và tăng cường khả năng hội nhập cho học sinh tại Thái Nguyên.

Phát biểu tại Lễ ra mắt Sigma International Bilingual School diễn ra tối 30/1, ông Lê Tuấn Dũng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần STH Holdings - đại diện đơn vị đầu tư cho biết, Iris School đang trong giai đoạn chuyển giao nhằm từng bước hoàn thiện mô hình Trường Song ngữ Quốc tế Sigma.

Lộ trình được triển khai bài bản, đảm bảo sự ổn định trong hoạt động dạy và học hiện tại, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chương trình đào tạo, đội ngũ, cơ sở vật chất và hệ thống quản trị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ông Lê Tuấn Dũng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần STH Holdings phát biểu tại lễ ra mắt (Ảnh: Trường cung cấp).

Theo định hướng, Sigma International Bilingual School sẽ triển khai mô hình giáo dục song ngữ với chuẩn kép đầu ra, đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT Việt Nam cùng với việc giúp học sinh vừa nắm vững kiến thức theo chương trình quốc gia, vừa phát triển năng lực ngoại ngữ, tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng trong môi trường học tập đa văn hóa.

Trong lộ trình xây dựng chương trình đào tạo, trường cũng định hướng triển khai chương trình BTEC Level 4 (HNC) ở bậc trung học phổ thông. Theo đó, học sinh lớp 11 và 12 có thể theo học chương trình với 120 tín chỉ, tương đương năm nhất đại học tại Vương quốc Anh, ở các ngành Kinh doanh hoặc Công nghệ Thông tin.

Đây là chương trình thuộc hệ thống đào tạo cử nhân thực hành Anh, được công nhận bởi Ofqual (Cơ quan quản lý chương trình và văn bằng của Chính phủ Anh). Chứng chỉ này cho phép học sinh phân luồng ngành học từ sớm, tích lũy tín chỉ đại học ngay từ bậc phổ thông, đồng thời có thể chuyển tiếp thẳng lên năm hai đại học tại Anh hoặc các chương trình liên kết quốc tế, qua đó rút ngắn thời gian học tập và tối ưu chi phí.

Định hướng phân luồng sớm được xem là một trong những điểm khác biệt nổi bật của mô hình Trường Song ngữ Quốc tế Sigma, giúp học sinh có thêm thời gian khám phá năng lực bản thân, lựa chọn ngành học phù hợp và xây dựng lộ trình học tập hiệu quả sau bậc phổ thông.

Bên cạnh phát triển chương trình đào tạo, Sigma International Bilingual School cũng xây dựng kế hoạch đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ giáo viên. Trường chú trọng kiến tạo môi trường học tập hiện đại, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của các phương pháp giảng dạy tiên tiến, đồng thời phát triển đội ngũ giáo viên có chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm trong môi trường song ngữ, quốc tế.

Nội dung giảng dạy được thiết kế dựa trên năng lực thực tế của học sinh, kết hợp hài hòa giữa kiến thức học thuật, kỹ năng thực hành và các hoạt động trải nghiệm, nhằm hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, kỹ năng và tư duy độc lập.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược Hei Schools và Công ty Cổ phần STH Holdings (Ảnh: Trường cung cấp).

Cùng với quá trình phát triển mô hình giáo dục phổ thông, STH Holdings cũng triển khai đầu tư trong lĩnh vực mầm non theo định hướng Phần Lan thông qua hợp tác với Hei Schools - hệ thống trường mầm non được phát triển dựa trên nền tảng học thuật của Đại học Helsinki.

Theo kế hoạch, Hei Schools Thái Nguyên sẽ được đầu tư trên quy mô hơn 2 hecta với 20 lớp học tiêu chuẩn Phần Lan, hướng tới xây dựng môi trường học tập đề cao trải nghiệm, cảm xúc và nhịp phát triển tự nhiên của trẻ. Phát triển song song các mô hình từ mầm non đến phổ thông được kỳ vọng sẽ hình thành một hệ thống liền mạch, bền vững và phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại.

Bà Riikka Seppa - Phó Trưởng Phái đoàn Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh: Trường cung cấp).

Việc Iris School bước vào giai đoạn chuyển giao để hình thành Trường Song ngữ Quốc tế Sigma phản ánh xu hướng đổi mới và hội nhập trong bối cảnh mới. Với lộ trình được xây dựng bài bản và định hướng dài hạn, mô hình được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng lựa chọn học tập chất lượng cao cho học sinh và phụ huynh tại Thái Nguyên, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của giáo dục địa phương trong những năm tới.