Tại Việt Nam, nhiều trường phổ thông đã bắt đầu triển khai STEM, song để xây dựng được một chương trình bài bản, có tính liên tục và kế thừa giữa các cấp, đạt chuẩn quốc tế vẫn là bài toán không dễ. Trong dòng chảy đó, Phenikaa School đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong, với định hướng “Leading in STEM”.

Dấu ấn quốc tế khẳng định vị thế

Ngày 20/4, Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (Phenikaa School) được STEM.org Educational Research (SER) cấp chứng nhận STEM.org Accredited - một trong những kiểm định uy tín hàng đầu thế giới dành cho các tổ chức giáo dục đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực STEM.

Trường đồng thời được vinh danh trong Top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu với danh hiệu Best In STEM - ghi nhận các đơn vị có sáng kiến đổi mới nổi bật và tác động thực chất đến người học.

Việc đạt đồng thời hai ghi nhận quốc tế này là minh chứng cho chất lượng đào tạo, đồng thời đưa Phenikaa School trở thành một trong những trường phổ thông liên cấp tại Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực giáo dục toàn cầu.

Quy trình đánh giá của STEM.org Educational Research được triển khai trên hệ thống tiêu chí toàn diện, từ thiết kế chương trình, phương pháp tổ chức lớp học, năng lực đội ngũ giáo viên đến cơ sở vật chất, mức độ tham gia của học sinh.

Kết quả đánh giá ghi nhận Phenikaa School nổi bật ở sự đầu tư đồng bộ ở không gian sáng tạo, hệ thống phòng lab hiện đại, cùng chương trình Robotics và mô hình học tập trải nghiệm, giúp học sinh trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Phenikaa School đạt chứng nhận toàn cầu về giáo dục STEM và lọt Top 5% các tổ chức STEM xuất sắc nhất (Ảnh: Trường cung cấp).

“Leading in STEM” - Khi STEM trở thành chương trình bản sắc riêng

Phenikaa School lựa chọn đưa STEM trở thành trục phát triển chiến lược và là một trong 5 môn học bản sắc riêng. Chương trình được triển khai xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12, đồng thời có lộ trình nâng cao cho các học sinh tài năng, yêu khoa học, đảm bảo tính liên thông và phát triển phù hợp theo từng giai đoạn.

Định hướng này dựa trên 4 quan điểm: phổ cập cơ hội tiếp cận STEM cho mọi học sinh; gắn với thực tiễn; phát triển toàn diện, tôn trọng sự khác biệt và nuôi dưỡng thế mạnh riêng.

Cách tiếp cận toàn diện, nhất quán này giúp Phenikaa School từng bước khẳng định định hướng “Leading in STEM”, hướng tới mục tiêu trở thành trường tiên phong trong giáo dục STEM trong hệ thống các trường phổ thông tại Việt Nam.

Tại Phenikaa School, mỗi giờ học STEM là một hành trình khám phá, học sinh được trực tiếp trải nghiệm, sáng tạo và phát triển tư duy giải quyết vấn đề dưới sự đồng hành của giáo viên (Ảnh: Trường cung cấp).

Chia sẻ về cột mốc này, bà Nguyễn Thị Hương - Tổng giám đốc Phenikaa School - cho biết việc đạt chứng nhận STEM.org Accredited và được vinh danh trong Top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” là dấu mốc quan trọng, đồng thời là sự ghi nhận cho chiến lược dài hạn mà nhà trường đã kiên định theo đuổi: đưa STEM trở thành nền tảng cốt lõi phát triển năng lực học sinh.

Phenikaa School không coi STEM là một môn học đơn thuần, mà là hành trình định hình tư duy, năng lực vận dụng kiến thức, khả năng sáng tạo và thích ứng với thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư cho chương trình, mở rộng hoạt động nghiên cứu - sáng tạo và tăng cường kết nối quốc tế.

Thành tựu này không chỉ là niềm tự hào của nhà trường, mà còn cho thấy các trường phổ thông tại Việt Nam hoàn toàn có thể đạt chuẩn mực quốc tế nếu có chiến lược đúng đắn và đầu tư bài bản.

Nền tảng hệ sinh thái tạo khác biệt

Là một thành viên trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Tập đoàn Phenikaa, Phenikaa School được đầu tư phát triển với sự bảo trợ từ công ty mẹ (Tập đoàn Phenikaa) trên nền tảng liên kết chặt chẽ và tương hỗ với các đơn vị thành viên trong tập đoàn, cùng với Đại học Phenikaa kiến tạo Hệ thống giáo dục Phenikaa, liên thông từ phổ thông đến sau đại học, theo định hướng trải nghiệm và đổi mới sáng tạo chuẩn quốc tế.

Trên nền tảng nội lực ấy, trường kiên định theo đuổi mục tiêu trở thành một ngôi trường giáo dục STEM tiêu biểu trong khu vực - nơi học sinh không chỉ vững vàng tri thức mà còn phát triển tư duy đổi mới, năng lực sáng tạo và bản lĩnh hội nhập, sẵn sàng kiến tạo giá trị cho một tương lai bền vững.

Được thành lập từ năm 2001, STEM.org Educational Research là tổ chức nghiên cứu và cấp chứng nhận giáo dục STEM uy tín trên thế giới. Tổ chức này đã hợp tác với cộng đồng giáo dục quốc tế gồm các nhà nghiên cứu, giáo viên, nhà quản lý, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp để xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá STEM mang tính toàn cầu.

Website: https://stem.org