Nữ sinh Nam Úc Scotch AGS chọn Data Science để “đọc” thế giới qua con số

Lê Bảo Ánh - học sinh lớp 12.2, Trường Nam Úc Scotch AGS (Ảnh: NVCC).

Trong danh sách các trường đại học gửi thư mời nhập học cho Lê Bảo Ánh (lớp 12-2, Trường Nam Úc Scotch AGS), có những cái tên nổi bật như Đại học York (Canada), Đại học Adelaide (Úc), Đại học Monash (Úc), Đại học Aalto và Đại học Helsinki (Phần Lan), Đại học Amsterdam (Hà Lan).

“Tôi tập trung vào trường phù hợp với ngành học và sở thích Data Science (Khoa học máy tính) của mình”, Ánh chia sẻ.

Từ lĩnh vực xã hội đến Data Science

Ít ai nghĩ rằng, trước khi theo đuổi Data Science, Bảo Ánh lại là học sinh thiên về các môn xã hội. “Ban đầu mình không thích những môn khoa học như toán, sinh học, hóa học hay vật lý, mà thích triết học, văn học, xã hội học hơn”, Ánh kể.

Trong một tiết học toán ở trường, Ánh nhận ra rằng các con số cũng có thể trở thành một “ngôn ngữ” để mô tả thế giới. “Trước đó tôi nghĩ thế giới được diễn tả qua con chữ, qua văn chương. Nhưng sau những bài toán đó, mình thấy số liệu cũng có thể giúp tôi nhìn nhận mọi thứ rất rõ ràng”, Ánh nói.

Chính khoảnh khắc này đã mở ra một hướng đi mới. Từ chỗ quan tâm nhiều đến các môn xã hội, Ánh bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về những lĩnh vực liên quan đến dữ liệu và công nghệ, nơi các con số không đơn thuần là công cụ tính toán, mà còn là cách để phân tích hành vi, dự đoán xu hướng và giải thích các hiện tượng trong đời sống.

Từ đó, Bảo Ánh dần định hình lựa chọn theo đuổi Data Science, là kết quả của quá trình nhận thức lại cách bản thân muốn tiếp cận thế giới.

Nếu trước đây, Bảo Ánh tìm kiếm câu trả lời qua văn chương và xã hội học, thì Data Science mở ra một con đường mới để đi đến cùng những câu hỏi ấy, nhưng bằng một phương pháp phân tích rõ ràng và có cơ sở hơn.

“Nhiều người nghĩ con gái không phù hợp với các ngành này, nhưng tôi thấy điều đó không phụ thuộc vào giới tính, mà phụ thuộc vào sở trường”, Bảo Ánh nói.

Theo Ánh, một khi đã tìm được lĩnh vực phù hợp với cách tư duy và năng lực của bản thân, yếu tố giới tính không còn là rào cản, mà điều quan trọng hơn là sự rõ ràng trong định hướng và khả năng theo đuổi đến cùng lựa chọn của mình.

Bảo Ánh (thứ tư từ trái sang) trong hoạt động UniPrep tại Nam Úc Scotch AGS (Ảnh: NVCC).

Không gian khám phá bản thân trong AGS Talent

Nhìn lại hành trình tại Nam Úc Scotch AGS, Bảo Ánh thừa nhận sở dĩ có thể tìm ra hướng đi là kết quả của quá trình trải nghiệm liên tục trong môi trường học tập.

Trong chương trình chương trình AGS Talent - được xây dựng dựa trên nền tảng của Tú tài Úc ở Nam Úc Scotch AGS, học sinh có cơ hội tiếp cận nhiều môn học khác nhau, từ Accounting, Business đến Liberal Arts. Nhờ được thử sức ở nhiều lĩnh vực, Bảo Ánh không bị “đóng khung” quá sớm và có thời gian khám phá và điều chỉnh định hướng của mình.

“Từ những ngày đầu học, mình muốn thử càng nhiều môn càng tốt. Qua mỗi môn, tôi hiểu thêm cách nhìn về thế giới”, Ánh cho biết.

Chẳng hạn, với Accounting, Ánh nhận ra đây đâu chỉ xoay quanh tiền bạc, mà còn liên quan đến cách quản lý tài chính cá nhân và hiểu dòng tiền vận hành. Còn môn Economics giúp bạn nhìn thấy mối quan hệ giữa các cá nhân và cách xã hội vận hành thông qua các yếu tố tài chính.

Ở khía cạnh học thuật, những môn như Toán và Toán chuyên sâu (Mathematics và Specialist Mathematics) đóng vai trò quan trọng trong việc rèn luyện tư duy logic. Đây là nền tảng của các ngành liên quan đến dữ liệu. Được học trong lớp quy mô nhỏ cũng tạo điều kiện để học sinh trao đổi và tranh luận nhiều hơn, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều.

“Lớp có ít bạn nên mọi người thường xuyên chia sẻ với nhau. Những môn cần tư duy như toán thì việc trao đổi giúp tôi hiểu sâu hơn”, Ánh nói.

Một lớp ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ Tú tài Úc tại Nam Úc Scotch AGS (Ảnh: NVCC).

Từ trải nghiệm của mình, Bảo Ánh cho rằng việc học không nên dừng lại ở việc tiếp nhận kiến thức trên lớp, mà cần gắn chặt với đời sống và các tình huống thực tế.

“Nên gắn kiến thức với đời sống, xem những gì mình học có thể áp dụng vào đâu. Ví dụ như tiếng Anh không chỉ là ngữ pháp, mà còn là kỹ năng đọc hiểu, phân biệt thông tin”, Ánh chia sẻ.

Về chọn ngành, lời khuyên của Ánh là thay vì bắt đầu từ việc chọn trường hay chọn ngành theo xu hướng, học sinh nên bắt đầu từ việc hiểu bản thân: mình phù hợp với điều gì, cách học nào hiệu quả với mình và muốn phát triển theo hướng nào. Khi có được sự rõ ràng này, việc lựa chọn sẽ trở nên nhất quán và có cơ sở hơn, không bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài.