Lume Test đạt giải thưởng “Sáng tạo giáo dục của năm” tại SEI Awards 2025

Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào đào tạo và đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Lễ vinh danh Sáng kiến Giáo dục Thông minh - SEI Awards 2025 (Ảnh: EdTech Vietnam 2025).

SEI Awards 2025 tôn vinh các sáng kiến giáo dục số tiêu biểu

SEI Awards là giải thưởng thường niên nhằm ghi nhận các sản phẩm, giải pháp và mô hình công nghệ có tác động tích cực đến giáo dục, khoa học - công nghệ và kinh tế số tại Việt Nam.

Năm 2025, chương trình thu hút hơn 200 hồ sơ đăng ký từ các doanh nghiệp và tổ chức trên toàn quốc. Sau hai vòng đánh giá, ban giám khảo đã lựa chọn 71 doanh nghiệp với 91 sản phẩm, giải pháp tiêu biểu, thuộc ba hạng mục: Môi trường giáo dục của năm, sáng tạo giáo dục của năm và ảnh hưởng giáo dục của năm.

Nhiều đơn vị lớn trong các lĩnh vực giáo dục, tài chính và công nghệ được vinh danh tại chương trình. Trong đó, Lume Test là một trong những đại diện nổi bật của lĩnh vực công nghệ giáo dục (EdTech).

Lume Test ứng dụng AI vào luyện thi và cá nhân hóa lộ trình học

Lume Test là nền tảng luyện thi trực tuyến tích hợp AI cho các kỳ thi quốc tế như IELTS, TOEIC, PTE và Duolingo English Test.

Lume Test nhận giải “Sáng tạo giáo dục của năm 2025 (Ảnh: EdTech Vietnam 2025).

Ra mắt từ năm 2023, Lume Test tập trung phát triển các tính năng chấm điểm tự động, phân tích năng lực học viên và xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa. Theo đại diện doanh nghiệp, việc ứng dụng AI giúp người học theo dõi tiến độ sát sao hơn, đồng thời hỗ trợ giáo viên đánh giá chính xác năng lực của từng học viên.

Sau hai năm hoạt động, nền tảng này đã được ghi nhận tại SEI Awards 2025, cho thấy xu hướng ứng dụng công nghệ sâu rộng vào giáo dục đang ngày càng rõ nét.

Lume Eduhub hỗ trợ giáo viên và trung tâm trong chuyển đổi số giáo dục

Bên cạnh Lume Test, doanh nghiệp còn phát triển Lume Eduhub - hệ thống quản lý học tập (LMS) dành cho giáo viên, gia sư, trường học và các trung tâm ngoại ngữ.

Hệ thống Lume Eduhub cho phép quản lý lớp học, theo dõi tiến độ học viên, tự động chấm điểm và hỗ trợ chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế như IELTS, PTE và Duolingo English Test. Nền tảng này giúp các đơn vị đào tạo nâng cao hiệu quả giảng dạy, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động và tiếp cận các thị trường mới.

Theo thống kê từ đơn vị phát triển, Lume Eduhub hiện được hơn 200 gia sư và trung tâm trên toàn cầu sử dụng, quản lý trên 500.000 học viên.

Lume Test được vinh danh tại SEI Awards 2025 được đánh giá là minh chứng cho vai trò ngày càng quan trọng của chuyển đổi số và công nghệ AI trong giáo dục. Đồng thời góp phần thúc đẩy hệ sinh thái EdTech tại Việt Nam phát triển theo hướng chuẩn hóa, bền vững và tiệm cận xu hướng toàn cầu.