Khi chương trình thạc sĩ quốc tế trở thành bước ngoặt sự nghiệp

Người đi làm tìm cách vượt qua “điểm chững” trong sự nghiệp

Sau khoảng 3-5 năm làm việc, nhiều nhân sự bắt đầu đối mặt với ngưỡng phát triển quen thuộc: họ có thể hoàn thành tốt công việc chuyên môn, nhưng lại thiếu nền tảng để đảm nhận những vai trò đòi hỏi tư duy quản lý.

Đây cũng là giai đoạn mà nhiều người nhận ra rằng kinh nghiệm thôi chưa đủ, nếu muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Vì vậy, các chương trình thạc sĩ quốc tế ngày càng trở thành lựa chọn của nhiều người đi làm nhằm nâng cấp tư duy quản trị.

Giữa xu hướng đó, Chương trình Thạc sĩ quốc tế IMD@NEU hợp tác giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học West of England (UWE Bristol), Vương quốc Anh được nhiều người quan tâm nhờ định hướng học thuật hiện đại gắn chặt với thực tiễn doanh nghiệp và lộ trình học tập được thiết kế dành riêng cho người đi làm.

Chương trình tập trung vào việc phát triển tư duy quản trị thông qua tình huống kinh doanh, dự án nhóm, các phiên thảo luận mang tính phản biện - những hoạt động mô phỏng cách nhà quản lý ra quyết định trong môi trường thực tế.

Học viên liên tục làm việc với các tình huống kinh doanh thực tế, phát triển dự án chiến lược, tranh luận đa góc nhìn, bảo vệ phương án trước giảng viên và các học viên khác - những người cũng đang giữ các vị trí chuyên môn hoặc quản lý tại doanh nghiệp.

IMD@NEU tổ chức nhiều hoạt động bên cạnh các giờ học trên lớp cho học viên (Ảnh: NEU).

Với thời gian đào tạo khoảng 12 tháng theo chuẩn quốc tế, IMD@NEU trở thành lựa chọn của nhiều người muốn tạo một bước chuyển rõ rệt về năng lực quản trị, thay vì chỉ bổ sung thêm một tấm bằng.

Môi trường học tập quốc tế và khả năng áp dụng ngay vào công việc

Một trong những điểm nổi bật của chương trình IMD@NEU là toàn bộ học phần được giảng viên trong và ngoài nước giảng dạy bằng tiếng Anh, giúp học viên làm quen với môi trường quốc tế, nâng cao khả năng tư duy phản biện và kỹ năng trình bày trong bối cảnh đa văn hóa.

Chương trình hiện đào tạo ba ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quản lý số, Kinh doanh quản lý chuỗi cung ứng - những lĩnh vực đang gắn trực tiếp với nhu cầu chuyển đổi của doanh nghiệp hiện nay.

Nội dung đào tạo được thiết kế theo hướng kết hợp giữa nền tảng học thuật và các bài toán thực tế trong doanh nghiệp, giúp học viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn hiểu cách áp dụng vào công việc.

Học viên IMD@NEU nhận chứng chỉ hoàn thành 2 tuần trải nghiệm tại Vương quốc Anh từ Đại học West of England (Ảnh: NEU).

Học viên còn có cơ hội tham gia chương trình học tập trải nghiệm hai tuần tại Vương quốc Anh, nơi họ có thể tiếp cận môi trường học thuật quốc tế, mở rộng góc nhìn về hoạt động quản trị trong bối cảnh toàn cầu.

Khi giá trị của một chương trình thạc sĩ không chỉ nằm trong lớp học

Với nhiều người, giá trị của chương trình thạc sĩ không chỉ nằm ở kiến thức, mà còn ở cộng đồng học viên. Khi lớp học quy tụ những nhân sự đang giữ các vị trí quản lý, chuyên gia, mỗi buổi thảo luận trở thành những cuộc trao đổi kinh nghiệm quản trị thực tế, nơi người học có thể nhìn thấy những cách tiếp cận khác nhau đối với cùng một vấn đề kinh doanh.

Tại IMD@NEU, môi trường học tập này được hình thành từ chính sự đa dạng trong hồ sơ nghề nghiệp của học viên, giúp tạo ra một mạng lưới kết nối có tính ứng dụng cao. Thông qua các nhóm dự án, và các hoạt động kết nối, nhiều mối quan hệ nghề nghiệp được hình thành ngay trong quá trình học, mở ra những cơ hội hợp tác hoặc phát triển nghề nghiệp sau này.

Sự kiện “Kết nối cựu học viên - doanh nghiệp - nhà trường” do Chương trình IMD@NEU tổ chức (Ảnh: NEU).

Một lựa chọn mang tính dài hạn cho những người muốn đi xa hơn trong sự nghiệp

Thực tế cho thấy, với nhiều người, quyết định theo học chương trình thạc sĩ quốc tế không chỉ xuất phát từ nhu cầu học thêm, mà còn là sự chuẩn bị cho những bước phát triển dài hạn trong sự nghiệp.

Chị Đinh Thu Giang, học viên IMD, chia sẻ rằng giá trị lớn nhất IMD@NEU mang lại nằm ở khả năng kết nối giữa kiến thức và thực tiễn: “Chương trình không chỉ cung cấp tri thức mà còn giúp người học hiểu cách đổi mới tư duy, mở rộng mạng lưới quan hệ chất lượng và biến những kết nối trong lớp học thành cơ hội hợp tác trong công việc. Với tôi, đây thực sự là một lựa chọn mang tính chiến lược để chuẩn bị cho những bước phát triển lớn hơn trong tương lai”.

Có thể thấy việc học thạc sĩ với nhiều người không còn là một điểm dừng học thuật, mà là một bước chuẩn bị cho những cơ hội nghề nghiệp dài hạn.

Với những người đang đứng trước ngưỡng chuyển mình trong sự nghiệp, một chương trình đào tạo phù hợp đôi khi không chỉ mang lại kiến thức mới, mà còn có thể trở thành điểm khởi đầu cho những vai trò lớn hơn, khi họ không còn chỉ là người thực hiện công việc, mà dần trở thành những người tham gia định hình hướng phát triển của tổ chức và của chính con đường nghề nghiệp của mình.