Học viện Nông nghiệp Việt Nam đồng hành nâng cao chất lượng nhân lực du lịch địa phương

Chương trình gồm 5 lớp, trong đó có 3 lớp nghiệp vụ lễ tân và 2 lớp nghiệp vụ buồng phòng. Các lớp tập huấn được xây dựng theo định hướng hiện đại, cập nhật xu thế phát triển của ngành du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển bền vững.

Đội ngũ giảng viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực tiếp thiết kế nội dung và giảng dạy, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết nền tảng và thực hành nghề nghiệp, giúp học viên tiếp cận những chuẩn mực mới của dịch vụ du lịch.

Tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng - Trưởng khoa Du Lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc các lớp “Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch năm 2025” (Ảnh: Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Ở mảng nghiệp vụ lễ tân, chương trình tập trung vào quy trình phục vụ chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp tạo sự đồng cảm, chăm sóc sức khỏe tinh thần trong hoạt động dịch vụ, giới thiệu điểm đến từ góc nhìn của lễ tân, ứng dụng chuyển đổi số và marketing trong du lịch, cùng tiếng Anh nghiệp vụ gắn với văn hóa, bản sắc địa phương.

Với nghiệp vụ buồng phòng, học viên được trang bị kiến thức về quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn vệ sinh - an toàn, kỹ năng xử lý tình huống, tâm lý du khách, ứng dụng công nghệ trong kinh doanh lưu trú và tiếng Anh giao tiếp gắn với ẩm thực, văn hóa bản địa.

Bên cạnh các buổi học trên lớp, giảng viên của học viện còn tổ chức hướng dẫn thực hành tại cơ sở lưu trú, tạo điều kiện để học viên cầm tay chỉ việc, trực tiếp rèn luyện thao tác nghề. Các hoạt động trao đổi - hỏi đáp, tham quan thực tế và tổng kết cuối khóa giúp học viên hệ thống hóa kiến thức, nâng cao khả năng vận dụng vào công việc hàng ngày.

Học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch năm 2025 (Ảnh: Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Sự đồng hành của Khoa Du lịch và Ngoại ngữ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thể hiện rõ vai trò của cơ sở giáo dục đại học trong việc gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn phát triển địa phương. Không chỉ mang đến tri thức chuyên môn, đội ngũ giảng viên còn chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, truyền cảm hứng đổi mới tư duy dịch vụ, góp phần hình thành đội ngũ lao động du lịch có tác phong chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Thông qua chương trình, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội của mình trong việc lan tỏa tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Việc đồng hành cùng địa phương trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn góp phần xây dựng nền tảng cho phát triển du lịch bền vững, gắn kết giá trị học thuật với đời sống thực tiễn.

Chuỗi lớp tập huấn khép lại với hoạt động tổng kết và trao chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học. Từ những kiến thức và kỹ năng được trang bị, đội ngũ lao động tại các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch có thêm hành trang để nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước chuẩn hóa hoạt động theo hướng chuyên nghiệp.

Với cách tiếp cận bài bản, nội dung thiết thực và phương pháp giảng dạy gắn với thực tiễn, chương trình đã để lại dấu ấn tích cực, mở ra hướng đi mới trong công tác phát triển nhân lực du lịch. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho vai trò đồng hành của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong quá trình phát triển du lịch địa phương theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và giàu bản sắc.