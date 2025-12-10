Học MBA theo chuẩn Anh quốc tại Việt Nam cùng Leeds Beckett MBA

Điểm nổi bật của Leeds Beckett MBA là học viên tại Việt Nam được tiếp cận cùng hệ thống kiểm định, cùng giáo trình và cùng chuẩn đánh giá với học viên tại Anh quốc. Các buổi học được tổ chức theo hình thức đối thoại mở, trong đó giảng viên giữ vai trò dẫn dắt, gợi mở để học viên đào sâu kiến thức, trau dồi tư duy chiến lược, tư duy phân tích và tư duy hệ thống.

Theo đại diện trường, việc duy trì tiêu chuẩn đào tạo “3 cùng” cùng giáo trình, cùng kiểm định, cùng chuẩn đánh giá, giúp đảm bảo sự tương đồng giữa hai môi trường đào tạo, đồng thời nâng cao tính quốc tế của bằng cấp sau khi tốt nghiệp.

Leeds Beckett MBA tại Việt Nam gồm bảy học phần và một dự án tư vấn doanh nghiệp, được kế thừa nguyên bản từ giáo trình của Trường Đại học Leeds Beckett. Mỗi học phần đi sâu vào mô hình quản trị, công cụ phân tích và phương pháp ra quyết định, tạo nền tảng để học viên áp dụng ngay vào công việc hiện tại.

Thay vì chỉ tiếp cận lý thuyết, học viên được tham gia các bài tập tình huống, dự án nhóm và thảo luận dựa trên các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải. Cách tiếp cận này giúp người học phát triển tư duy phản biện, khả năng phân tích đa chiều và năng lực hoạch định chiến lược.

Anh Nguyễn Hữu Hòa, Trưởng phòng Công nghệ thông tin tại Viettel Digital, cho biết anh lựa chọn Leeds Beckett MBA vì mong muốn xây dựng nền tảng kiến thức và phương pháp luận bài bản, phục vụ công việc quản trị hiện tại và định hướng phát triển dài hạn.

Buổi học “Động lực và xu hướng Marketing” tại FSB TPHCM (Ảnh: FSB).

Đội ngũ giảng viên của chương trình gồm các chuyên gia, giảng viên quốc tế và các nhà quản lý cấp cao tại nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Nền tảng học thuật kết hợp kinh nghiệm thực tiễn giúp các buổi học trở nên sinh động, gắn kết với nhu cầu thực tế của học viên đi làm.

Chị Phạm Ngọc Trâm, Giám đốc khu vực miền Nam của Ngân Tín Group chia sẻ: “Đội ngũ giảng viên tại đây là các giáo sư, tiến sĩ tại đây cũng đồng thời là những doanh nhân thành đạt, giàu kinh nghiệm thực tế. Mình tin tưởng việc học với những người có kinh nghiệm thực chiến như vậy sẽ giúp mình áp dụng kiến thức ngay lập tức vào công việc và quá trình điều hành doanh nghiệp hiện tại".

Bên cạnh đó, cộng đồng hơn 10.000 cựu học viên MBA của FSB cũng là một trong những giá trị mà người học đánh giá cao, mang đến cơ hội kết nối, hợp tác và mở rộng quan hệ nghề nghiệp.

Buổi học “Quản trị trải nghiệm khách hàng trong thời đại số” tại FSB Đà Nẵng (Ảnh: FSB).

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có cơ hội sang Vương quốc Anh dự lễ tốt nghiệp tại Trường Đại học Leeds Beckett. Tại đây, học viên được trải nghiệm môi trường giáo dục hiện đại, giao lưu với học viên quốc tế và tìm hiểu mô hình đào tạo tại Anh.

Chị Trần Phương Chi, Trưởng nhóm Truyền thông tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons cho biết việc trực tiếp nhận bằng tại Anh là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình học tập, đồng thời khẳng định đây không chỉ là thành quả ghi nhận những nỗ lực học tập, mà còn là dịp để kết nối với cộng đồng học viên quốc tế và làm giàu thêm vốn sống, kinh nghiệm toàn cầu.

Chị Trần Phương Chi cùng đại diện trường tại Lễ Tốt nghiệp Thạc sĩ - Trường Đại học Leeds Beckett (Anh quốc) (Ảnh: FSB).

Học viên tốt nghiệp nhận bằng MBA chính quy do Trường Đại học Leeds Beckett cấp được bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận, có giá trị toàn cầu, phù hợp với những người mong muốn phát triển nghề nghiệp trong môi trường quốc tế hoặc chuẩn bị cho các vị trí quản lý cấp cao.

Hiện tại Leeds Beckett MBA tuyển sinh cho kỳ học cuối cùng của năm 2025 tại cả 4 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ.