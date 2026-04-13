Hành trình nhân ái của các thí sinh Hương sắc Đại Nam tại Hà Giang

Theo Ban Tổ chức, hơn 200 hồ sơ đăng ký đã được gửi về ngay từ những ngày đầu phát động. Sau các vòng sơ khảo, bán kết với hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện, 20 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước vào vòng chung kết.

Không dừng ở tiêu chí ngoại hình, kỹ năng trình diễn hay ứng xử, các vòng thi được thiết kế theo hướng tiệm cận thực tế, yêu cầu thí sinh thể hiện tư duy, bản lĩnh và khả năng hành động trước các vấn đề xã hội.

Đoàn tình nguyện của Hương sắc Đại Nam 2026 tại Thông Nguyên, Hà Giang (Ảnh: BTC).

Hành trình Hà Giang: “Phần thi” không có sân khấu

Một trong những điểm nhấn của cuộc thi năm nay là hành trình nhân ái tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Xuân Minh (Hà Giang) - hoạt động được ban tổ chức xác định là nội dung cốt lõi, thay vì chỉ mang tính bên lề.

Chỉ trong một tuần phát động, 20 thí sinh đã trực tiếp tổ chức hoạt động gây quỹ và kết quả đạt được đã vượt ngoài kỳ vọng của ban tổ chức khi kêu gọi được gần 100 triệu đồng, hơn 4.000 quyển sách, nấu 370 “bữa cơm có thịt”, trao 210 suất quà và lắp đặt công trình đèn năng lượng mặt trời cho khu bán trú.

370 suất cơm đặc biệt chương trình dành cho các em nhỏ (Ảnh: BTC).

Từ 4.000 đầu sách thiếu nhi quyên góp được với nhiều thể loại như: sách truyện, văn học, khám phá khoa học... một không gian mang tên Thư viện “Mặt trời nhỏ” đã được hình thành, mang đến cho các em nhỏ nơi đây cơ hội tìm hiểu thế giới ngoài kia.

Thư viện “Mặt trời nhỏ” với 4.000 đầu sách do các thí sinh Hương sắc Đại Nam trực tiếp kêu gọi ủng hộ (Ảnh: BTC).

Toàn bộ quá trình từ kêu gọi nguồn lực đến tổ chức thực hiện đều do chính các thí sinh đảm nhiệm.

Ông Lê Đắc Giang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Sự kiện, Trường Đại học Đại Nam, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: “Cuộc thi hướng tới những bạn trẻ có tri thức, có bản lĩnh và đặc biệt là có trái tim biết yêu thương, biết hành động vì cộng đồng. Hành trình nhân ái tại Hà Giang là một trong những cách để kiểm chứng rõ nhất điều đó”.

Trưởng thành từ những trải nghiệm cho đi

Hành trình nhân ái tại Hà Giang đã đặt các thí sinh vào môi trường thực tế để học cách thấu hiểu, học cách yêu thương và trưởng thành hơn.

Từ những bạn trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, các thí sinh dần thể hiện sự chủ động, khả năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm. Nỗ lực trong các hoạt động đã mang lại những trải nghiệm sâu sắc không có trong giáo trình, giảng đường cho mỗi thí sinh.

Thí sinh Nguyễn Thị Khánh Huyền, sinh viên Khoa Truyền thông, chia sẻ: “Chúng em nhận ra, trưởng thành không phải là mình giỏi hơn hay nổi bật hơn người khác, mà là biết sống vì người khác. Khoảnh khắc nhìn các em nhỏ háo hức với những bữa ăn có thịt, say mê lật từng trang sách khiến em thấy mọi nỗ lực của mình đều đáng giá”.

Vẻ đẹp của nữ sinh Đại học Đại Nam: Tri thức và giàu lòng nhân ái

Hành trình nhân ái của các thí sinh đã mang tới cho các em nhỏ tại Hà Giang những món quà ý nghĩa. Đó là những cái ôm thật chặt, là những bức thư tay viết vội với nét bút nguệch ngoạc và là những cái vẫy chào tạm biệt mãi không ngừng theo bóng xe của đoàn.

Từ cuộc thi nhan sắc, Hương sắc Đại Nam 2026 đã trở thành hành trình giáo dục trải nghiệm. Ở đó, vẻ đẹp của nữ sinh Đại học Đại Nam đã được khẳng định bằng tri thức, sự thấu cảm và tinh thần sẵn sàng sẻ chia.

Các em nhỏ lưu luyến tạm biệt đoàn tình nguyện (Ảnh: BTC).

Ông Lê Đắc Giang nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng vẻ đẹp của những nữ sinh không chỉ nằm ở ngoại hình, mà ở cách họ sống và những giá trị họ tạo ra. Nữ sinh Đại Nam hôm nay - một thế hệ của những cô gái năng động, tự tin và biết yêu thương, có trách nhiệm với cộng đồng”.

Tình cảm của các em nhỏ dành cho các thí sinh của Hương sắc Đại Nam (Ảnh: BTC).

Đếm ngược đêm chung kết ngày 22/4

Theo ban tổ chức, đêm chung kết Hương sắc Đại Nam 2026 sẽ diễn ra ngày 22/4 tại Trường Đại học Đại Nam, được đầu tư bài bản về sân khấu, âm thanh, ánh sáng, cùng sự tham gia của hội đồng ban giám khảo uy tín và các ca sĩ khách mời.

Cùng chờ đợi những bất ngờ tại vòng chung kết sẽ diễn ra ngày 22/4 (Ảnh: BTC).

Đây sẽ là đêm tỏa sáng của các nữ sinh và đánh dấu cho sự trưởng thành của họ trong suốt hành trình vừa qua.

Với thông điệp “Dám trưởng thành - Dám yêu thương”, cuộc thi cho thấy hướng tiếp cận mới trong các sân chơi sinh viên: Khi nỗ lực để phát triển từng ngày, bạn có thể đủ bản lĩnh để yêu thương và lan tỏa giá trị tới cộng đồng. Đó chính là lúc vẻ đẹp của bạn trở nên rạng rỡ và ý nghĩa nhất.