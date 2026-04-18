Gắn kết đào tạo với doanh nghiệp, nâng tầm chất lượng nhân lực

Mô hình hợp tác giữa Trường Cao đẳng Bách Khoa và Công ty Cổ phần Vinpearl (Vinpearl) là ví dụ điển hình cho cách tiếp cận thực tiễn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng.

Thực tế cho thấy, một trong những thách thức lớn của giáo dục nghề nghiệp hiện nay là sự lệch pha giữa chương trình đào tạo và yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp do thiếu trải nghiệm thực tế.

Điều này đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải liên tục cập nhật và thay đổi phương thức tiếp cận, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để xây dựng chương trình học sát với thực tiễn hơn.

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Cao đẳng Bách Khoa và Vinpearl (Ảnh: Trường cung cấp).

Việc Trường Cao đẳng Bách Khoa và Vinpearl ký kết hợp tác chiến lược không chỉ mang ý nghĩa hình thức mà còn hướng đến những giá trị cụ thể, lâu dài. Theo đó, sinh viên sẽ được tiếp cận môi trường làm việc tiêu chuẩn cao ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đây là cơ hội để người học quan sát, trải nghiệm và trực tiếp tham gia vào quy trình vận hành thực tế của doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch.

Không chỉ mang lại lợi ích cho sinh viên, mô hình hợp tác giữa Trường Cao đẳng Bách Khoa và Vinpearl còn giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc xây dựng nguồn nhân lực. Thay vì chỉ tuyển dụng từ thị trường, doanh nghiệp có thể tham gia ngay từ khâu đào tạo, góp phần định hướng và ươm mầm đội ngũ nhân sự phù hợp với văn hóa và tiêu chuẩn vận hành của mình.

Đây được xem là giải pháp hiệu quả để đảm bảo nguồn nhân lực ổn định, chất lượng cao trong dài hạn.

Đại diện nhà trường và doanh nghiệp tại lễ ký kết, hướng tới xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn (Ảnh: Trường cung cấp).

Đối với Trường Cao đẳng Bách Khoa, việc hợp tác với doanh nghiệp lớn mang lại nhiều giá trị thiết thực. Trước hết, chương trình đào tạo được cập nhật thường xuyên, bám sát thực tế và xu hướng phát triển của ngành. Bên cạnh đó, sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm cũng giúp nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận với những kiến thức thực tiễn.

Ngoài ra, hợp tác doanh nghiệp còn góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Khi sinh viên có cơ hội việc làm tốt ngay sau khi tốt nghiệp, đó chính là minh chứng cho chất lượng đào tạo của trường. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp thu hút người học trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo ngày càng gay gắt.

Nghi thức trao kỷ niệm chương trong khuôn khổ hợp tác (Ảnh: Trường cung cấp).

Một điểm nổi bật trong mô hình hợp tác giữa Trường Cao đẳng Bách Khoa và Vinpearl là sự đồng bộ trong các hoạt động từ đào tạo, thực tập đến tuyển dụng. Thay vì các hoạt động rời rạc, hai bên hướng tới xây dựng một quy trình liên kết chặt chẽ, trong đó sinh viên được hỗ trợ xuyên suốt từ khi bắt đầu học đến khi bước vào thị trường lao động. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho người học mà còn giúp tối ưu hiệu quả đào tạo và sử dụng nhân lực.

Trong bối cảnh ngành du lịch, dịch vụ đang phục hồi mạnh mẽ, nhu cầu về nhân lực chất lượng cao ngày càng gia tăng. Những mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp như Trường Cao đẳng Bách Khoa và Vinpearl được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết bài toán nhân lực, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong thời gian tới, nếu các mô hình hợp tác tương tự được nhân rộng, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát triển theo hướng hiện đại, thực tiễn và hội nhập quốc tế. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường trong kỷ nguyên mới.