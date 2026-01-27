Đại học Otago - điểm đến du học New Zealand bậc sau đại học

Là một trong những học bổng có tính cạnh tranh cao, Học bổng Manaaki bậc sau đại học (Manaaki New Zealand Scholarships) đang thu hút sự quan tâm lớn từ người học Việt Nam với 39 suất trong năm nay.

Trong bức tranh đó, việc lựa chọn trường đại học phù hợp không chỉ quyết định hành trình học tập, mà còn ảnh hưởng đến khả năng phát huy tối đa giá trị học thuật, nghiên cứu và phát triển cá nhân của người nhận học bổng. Nhờ danh tiếng học thuật và môi trường hỗ trợ sinh viên toàn diện, Đại học Otago (ĐH Otago) đã và đang là lựa chọn của nhiều ứng viên Học bổng Chính phủ New Zealand bậc sau đại học.

Đại học nghiên cứu hàng đầu New Zealand

Là một trong những trường đại học đầu tiên của New Zealand, ĐH Otago xây dựng uy tín học thuật dựa trên hơn một thế kỷ đào tạo và nghiên cứu. Chất lượng này được khẳng định qua nhiều thước đo quốc tế: trường đạt xếp hạng 5+ Star Plus về chất lượng toàn diện, đồng thời có 7 ngành học nằm trong Top 100 thế giới theo QS Subject Rankings 2025.

ĐH Otago là một trong số ít các cơ sở giáo dục đại học được nhận Giải thưởng Giảng dạy Xuất sắc của Thủ tướng New Zealand với 8 lần trong vòng 12 năm (Ảnh: Trường cung cấp).

Sự phù hợp giữa các ngành đào tạo thế mạnh của ĐH Otago và định hướng của Học bổng Manaaki cũng là yếu tố được nhiều ứng viên quan tâm, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học sức khỏe, khoa học cơ bản, cùng các ngành môi trường, thực phẩm, phát triển bền vững, cũng như quan hệ quốc tế, tài chính - thương mại và quản trị kinh doanh.

Trường chú trọng kết hợp giữa nền tảng học thuật và nghiên cứu tiên tiến, giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện và kỹ năng ứng dụng thực tiễn. Với đội ngũ giảng viên là các nhà nghiên cứu hàng đầu và hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu hiện đại, ĐH Otago tạo dựng môi trường học tập năng động, nơi sinh viên có cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án nghiên cứu có giá trị thực tiễn.

Ở bậc sau đại học, Otago được vào nhóm các đại học hàng đầu thế giới về tỷ lệ và thời gian hoàn thành tiến sĩ: 83% nghiên cứu sinh toàn thời gian hoàn thành luận án, với thời gian nộp luận án trung vị chỉ 3,4 năm. 92% học viên hài lòng với chất lượng hướng dẫn nghiên cứu (theo Khảo sát Sinh viên Sau đại học Otago 2025).

Đội ngũ hỗ trợ dành riêng cho các sinh viên nhận học bổng Manaaki

Tại ĐH Otago, sinh viên nhận học bổng Manaaki được đồng hành bởi đội ngũ hỗ trợ chuyên trách, theo sát hành trình học tập.

Trước khi đến New Zealand, sinh viên tham gia các buổi định hướng trực tuyến, tập trung vào chuẩn bị học thuật, thủ tục visa và làm quen với môi trường sống - học tập. Khi nhập học, hoạt động chào đón và định hướng Học bổng Manaaki giúp sinh viên hòa nhập thông qua các hoạt động định hướng học thuật, giới thiệu khuôn viên trường và thành phố Dunedin, đồng thời hỗ trợ thích nghi văn hóa và kết nối cộng đồng.

Song song đó, trường chú trọng xây dựng cộng đồng Manaaki với các hoạt động giao lưu, kết nối, tham quan những không gian đặc trưng của ĐH Otago và chương trình giới thiệu Te Ao Māori, giúp sinh viên hiểu sâu hơn về bối cảnh văn hóa - xã hội của New Zealand.

Trong quá trình học tập, mỗi sinh viên Manaaki được tiếp cận hỗ trợ cá nhân hóa thông qua tư vấn học thuật và chăm sóc sức khỏe tinh thần 1-1, xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân và theo dõi tiến độ học tập. Hệ thống được bổ trợ bởi các dịch vụ của trường như trung tâm phát triển nghề nghiệp, hỗ trợ kỹ năng học thuật, tư vấn chỗ ở và các chương trình hỗ trợ đồng đẳng, tạo nền tảng học thuật vững chắc cho sinh viên.

Tiệc chúc mừng các Manaaki Scholars hoàn thành chương trình học (Ảnh: Trường cung cấp).

Nhiều hoạt động bổ trợ dành riêng cho Manaaki Scholars (Ảnh: Trường cung cấp).

Môi trường học thuật hỗ trợ toàn diện cho sinh viên sau đại học

Bên cạnh đội ngũ hỗ trợ chuyên trách cho học giả Manaaki, sinh viên cũng được tư vấn học tập, hỗ trợ kỹ năng học thuật như viết học thuật, nghiên cứu và quản lý thời gian, cùng sự hướng dẫn trực tiếp từ giảng viên. Các trung tâm hỗ trợ chuyên biệt theo khoa và hệ thống thư viện hiện đại đóng vai trò nền tảng cung cấp nguồn lực học thuật chuyên sâu.

Với nghiên cứu sinh, Trường Nghiên cứu Sau đại học Otago (Otago Graduate Research School - GRS) là đơn vị đồng hành trong hành trình nghiên cứu thông qua Chương trình Phát triển Năng lực Nghiên cứu.

Chương trình tập trung phát triển các kỹ năng nghiên cứu thiết yếu cho sinh viên, đồng hành cùng sinh viên trên lộ trình trở thành nhà nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp. Đồng thời nâng cao khả năng viết luận án, công bố khoa học, thuyết trình và định hướng sự nghiệp học thuật.

Song song đó, GRS cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ linh hoạt và cá nhân hóa, bao gồm tư vấn 1-1 miễn phí về viết học thuật, quản lý thời gian và năng suất nghiên cứu; nhóm viết luận định kỳ; cùng các hoạt động học thuật - kết nối như 3 Minute Thesis Completion, đêm giao lưu học thuật, giúp nghiên cứu sinh duy trì động lực và cân bằng trong quá trình học tập dài hạn.

Các thông tin về Đại học Otago cùng những cập nhật mới nhất về Học bổng Chính phủ New Zealand bậc sau đại học sẽ được chia sẻ tại webinar “Chinh phục học bổng Manaaki 2026 cùng Đại học Otago”, giúp ứng viên có thêm cơ sở định hướng và chuẩn bị hồ sơ hiệu quả trước thời hạn nộp học bổng.

Webinar “Chinh phục học bổng Manaaki cùng Đại học Otago” (Ảnh: Trường cung cấp).

Link đăng ký http://bit.ly/OtagoManaakiVN