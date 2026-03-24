AI giúp phụ huynh theo dõi hành trình tiến bộ của con khi học IELTS

Tiếng Anh trở thành hành trang thiết yếu

Khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào kinh tế toàn cầu, năng lực tiếng Anh là lợi thế cạnh tranh quan trọng của người lao động trong thị trường việc làm tương lai. Nhiều tập đoàn quốc tế hoạt động tại Việt Nam sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ làm việc chính, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính và thương mại quốc tế.

Tại Việt Nam, Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng đặt mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong giáo dục đại học, đồng thời thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong đào tạo. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh và sinh viên ngay từ sớm vẫn là một bài toán lớn.

Khó theo dõi quá trình học IELTS của con

Trong bối cảnh đó, việc học tiếng Anh, đặc biệt thông qua các chứng chỉ quốc tế như IELTS, được nhiều gia đình xem là bước chuẩn bị quan trọng cho tương lai học tập và nghề nghiệp của con. Nhiều phụ huynh sẵn sàng đầu tư thời gian và chi phí để con theo học tại các trung tâm luyện thi nhằm đạt được mức điểm cao phục vụ cho việc xét tuyển đại học, du học hoặc phát triển năng lực tiếng Anh lâu dài.

Tuy nhiên, quá trình con ôn luyện IELTS vẫn tồn tại một nỗi băn khoăn chung: phụ huynh khó biết chính xác con đang tiến bộ đến đâu trong suốt quá trình học.

Không ít phụ huynh chia sẻ chỉ có thể nắm được tình hình học tập của con qua những buổi trao đổi ngắn với giáo viên hoặc các bài thi thử định kỳ. Trong khi đó, phần lớn thời gian học tập của học sinh diễn ra bên ngoài lớp học, với các bài luyện tập, bài tập về nhà và quá trình tự học. Điều này khiến nhiều phụ huynh cảm thấy việc học IELTS giống như một “hộp đen” đầy ẩn số và họ dường như đứng ngoài hành trình ôn luyện của con.

Giao diện của Smartcom AI.

Khi trợ giảng ảo bước vào lớp học IELTS

Smartcom English thử nghiệm một mô hình đào tạo kết hợp giữa lớp học trực tiếp và nền tảng AI nhằm cá nhân hóa quá trình học IELTS, gồm 3 tầng:

Thứ nhất là lớp học trực tiếp với giáo viên IELTS trình độ cao.

Thứ hai là hệ thống AI theo dõi và phân tích dữ liệu học tập của từng học viên. Mỗi học viên được cấp một tài khoản AI riêng hoạt động song song với lớp học.

Thứ ba là các buổi huấn luyện phương pháp học và động lực, giúp học viên duy trì kỷ luật học tập và xây dựng chiến lược học IELTS hiệu quả.

Quy trình 3 bước của lớp học tích hợp tại Smartcom AI.

Theo Smartcom, mô hình này không nhằm thay thế giáo viên bằng công nghệ mà sử dụng AI như một trợ giảng ảo đắc lực, giúp giáo viên hiểu rõ hơn tình hình học tập của từng học viên.

Để phụ huynh đồng hành cùng con

Điểm mới của mô hình này là sự tham gia của phụ huynh vào quá trình học tập của con.

Thông qua hệ thống, phụ huynh được cung cấp một tài khoản riêng để theo dõi các báo cáo học tập của học sinh. Các dữ liệu về tiến độ luyện tập, kết quả bài làm và sự tiến bộ của từng kỹ năng đều được cập nhật theo thời gian thực.

Hệ thống cũng có khả năng đưa ra các dự báo về điểm số IELTS dựa trên dữ liệu học tập của học viên. Những dự báo này liên tục được cập nhật theo quá trình luyện tập của người học, giúp phụ huynh và học sinh có cơ sở để xác định thời điểm phù hợp để đăng ký thi.

Trang thông báo tiến trình học tập của con giúp phụ huynh có thể theo dõi độc lập.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và đặt mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống đào tạo, những mô hình kết hợp giữa lớp học truyền thống và công nghệ trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng. Khi đó, AI không thay thế giáo viên mà trở thành công cụ hỗ trợ giúp việc học ngoại ngữ hiệu quả, minh bạch hơn và có khả năng mở rộng quy mô đào tạo cho thế hệ trẻ.

