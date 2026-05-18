AI định hình lại ngành sáng tạo: Lời giải từ Arena Multimedia cho nhân sự 2026

Bức tranh tuyển dụng: Khẩu vị thay đổi, AI là tiêu chuẩn

Bước sang năm 2026, sức mạnh của Generative AI (AI tạo sinh) đã thiết lập lại toàn bộ tiêu chuẩn đầu ra của ngành công nghiệp sáng tạo. Những tác vụ như xử lý hình ảnh phức tạp, dựng video chuyển động hay cá nhân hóa trải nghiệm người dùng giờ đây có thể được rút ngắn thời gian thực thi từ hàng tuần xuống còn vài giờ.

​Sự dịch chuyển này được minh chứng bằng những con số biết nói. Theo Báo cáo Việc làm AI 2025 (AI Jobs Report) do Autodesk và GlobalData thực hiện trên gần 3 triệu tin tuyển dụng, số lần AI được nhắc đến trong các yêu cầu công việc đã tăng 56,1% tính đến tháng 4/2025. Châu Á đang vươn lên dẫn đầu toàn cầu về cuộc đua nhân sự AI với tốc độ tăng trưởng lên đến 94,2%, vượt qua cả khu vực Bắc Mỹ.

​Thị trường không còn mặn mà với những "thợ vẽ" thụ động hay những cá nhân chỉ thuần thục việc bấm chuột. Thay vì lo sợ viễn cảnh bị đào thải, những người làm nghề chuyên nghiệp hiểu rằng: Năng lực điều khiển AI mới chính là tấm khiên vững chắc.

​Tư duy của người sáng tạo - Giá trị lõi không thể thay thế

Nhận định về làn sóng này, ông Anh Vũ Nguyễn - Trưởng chuyên ngành Animation - VFX & Gaming (AVG) tại Hệ thống Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia cho biết: "AI xét cho cùng vẫn chỉ là một công cụ giúp hiện thực hóa ý tưởng. Nếu chỉ gõ lệnh và chờ đợi kết quả một cách may rủi, bạn không khác gì một cỗ máy. Cốt lõi của việc làm nghề vẫn nằm ở tư duy mỹ thuật, bố cục, ánh sáng và đặc biệt là tư duy của người sáng tạo trong từng tác phẩm".

​Nắm bắt quy luật đó, Arena Multimedia đã thực hiện một bước chuyển mình chiến lược. Thay vì đứng ngoài cuộc, hệ thống Arena tiên phong đưa AI vào lộ trình đào tạo, tập trung chuyên môn hóa thông qua hai chương trình mũi nhọn từ năm 2025.

Chuyên ngành Thiết kế Truyền thông Đa phương tiện (GDIM): AI được tích hợp sâu vào quy trình sáng tạo thực tế, đặc biệt ở khâu nghiên cứu (R&D), dựng nguyên mẫu (prototyping) nhanh và tối ưu hóa việc cá nhân hóa các sản phẩm thiết kế tương tác theo đúng hành vi người dùng.

Chuyên ngành Hoạt hình, Kỹ xảo và Game 3D (AVG): Công nghệ đóng vai trò là một "trợ lý tiền sản xuất" đắc lực, xử lý các kỹ thuật mang tính lặp lại. Nhờ đó, học viên được giải phóng khỏi gánh nặng thao tác phần mềm, tập trung tối đa vào việc nâng cao năng lực kiểm soát hình ảnh, bố cục để tạo ra những trải nghiệm thị giác nguyên bản.

​Các phiên bản phần mềm có thể lỗi thời, nhưng một nền tảng tư duy thẩm mỹ vững chắc kết hợp cùng kỹ năng điều khiển công nghệ sẽ là vũ khí tối thượng giúp các nhà sáng tạo đứng vững. Chương trình đào tạo tinh chỉnh của Arena được thiết kế để giữ nguyên triết lý cung cấp đầy đủ công cụ, đảm bảo học viên tốt nghiệp vừa sở hữu chuyên môn sắc bén, vừa đủ sự đa năng để thích ứng linh hoạt.

​Học bổng Artech 2026: Cú hích cho thế hệ bứt phá

Nhằm đồng hành và tiếp sức cho giới trẻ, Arena Multimedia chính thức khởi động quỹ Học bổng Arena Artech 2026 với 300 suất tài trợ dành cho những tài năng dám dấn thân.

Mang thông điệp "Master the Tech - Unleash the Art" (Làm chủ công nghệ - Khai phóng nghệ thuật), Artech 2026 không dừng lại ở sự hỗ trợ tài chính mà trao cho thế hệ Gen Z và Gen Alpha đặc quyền tiếp cận hệ sinh thái thiết bị hiện đại, môi trường quốc tế và những công nghệ làm nghề tiên tiến.

