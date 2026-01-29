AGS Talent: Lộ trình tú tài Úc dành cho học sinh chuẩn bị sớm cho đại học quốc tế

Nam Úc Scotch AGS hiện là môi trường học tập của nhiều thế hệ học sinh trẻ tài năng (Ảnh: Trường cung cấp).

AGS Talent - một chương trình, nhiều mục tiêu

Đại diện Ban giám hiệu Trường Nam Úc Scotch AGS cho biết chương trình AGS Talent được thiết kế trong khuôn khổ chương trình Tú tài Úc SACE nhưng có sự phân hoá rõ rệt. Cụ thể, chương trình AGS Talent hướng tới nhóm học sinh có năng lực học tập xuất sắc, định hướng du học rõ ràng và sẵn sàng theo đuổi chương trình có yêu cầu học thuật cao hơn.

Trọng tâm đầu tiên của AGS Talent là tối ưu thứ hạng ATAR, được xem là thước đo then chốt trong xét tuyển đại học Úc. Với thứ hạng ATAR vượt trội, học sinh có nhiều cơ hội tiếp cận các trường đại học hàng đầu, không chỉ ở Úc mà còn ở nhiều quốc gia công nhận hệ thống đánh giá này.

Bà Frances Adamson, Thống đốc bang Nam Úc, từng có chuyến thăm đến Nam Úc Scotch AGS - TPHCM.

Tuy nhiên, điểm khác biệt của AGS Talent không dừng lại ở việc tối ưu kết quả học tập bậc THPT. Chương trình AGS Talent còn mở ra một tầng trải nghiệm cao hơn, khi học sinh được học trước một số học phần đại học ngay trong thời gian học phổ thông.

Qua đó, học sinh AGS Talent có cơ hội làm quen với phương pháp học tập ở bậc đại học bao gồm kỹ năng tự học, tư duy phản biện, cách làm bài, đến cách đánh giá kết quả trên giảng đường...

Học sinh trong chương trình AGS Talent được tiếp cận sớm với những đại học top 1% thế giới tại Úc.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng giúp học sinh hình dung rõ hơn về môi trường đại học quốc tế. “Không ít học sinh Việt Nam dù có kết quả học tập xuất sắc vẫn gặp khó khăn trong năm nhất đại học do chưa quen với phương pháp học tập và yêu cầu tự chủ cao. Trường tin rằng khi được trải nghiệm sớm các học phần ở đại học, học sinh giảm bỡ ngỡ, hiểu rõ kỳ vọng của giảng viên và chuẩn bị tâm thế tốt hơn khi bước vào bậc học tiếp theo”, đại diện trường chia sẻ.

Cơ hội tuyển thẳng năm 2 đại học Úc

Học sinh trong chương trình AGS Talent được tiếp cận nhiều phương pháp học tập hiện đại ở bậc đại học.

Từ trải nghiệm học tập sớm này, học sinh AGS Talent có cơ hội được nhóm các trường đại học tại Úc và Canada xem xét việc miễn trừ một số học phần năm nhất hoặc cân nhắc lộ trình vào thẳng năm 2 đại học, tuỳ theo chính sách của từng trường tiếp nhận. Quyết định công nhận học phần phụ thuộc vào quy định và chuẩn đánh giá riêng của từng trường đại học.

Theo các chuyên gia giáo dục, mô hình như AGS Talent mới mẻ tại Việt Nam nhưng không xa lạ trong hệ thống giáo dục quốc tế.

Tại Úc, học sinh xuất sắc ở bậc THPT từ lâu đã có các lộ trình học tập chuyên sâu, thậm chí được học sớm nội dung mang tính đại học để thích nghi nhanh hơn ở đại học và dễ dàng gặt hái thành công ở những bậc học cao hơn. Việc học sinh học tại Việt Nam có cơ hội học tập tương tự là một tín hiệu tích cực.

Học sinh Nam Úc Scotch AGS được gặp gỡ những đại diện đại học Úc trong những buổi học trải nghiệm.

Đại diện Trường Nam Úc Scotch AGS cho rằng chương trình AGS Talent là một lộ trình chuẩn bị sớm, có chọn lọc cho học sinh xuất sắc và có định hướng du học. Giá trị cốt lõi của chương trình không nằm ở việc đi tắt, mà ở việc giúp học sinh chuẩn bị thật kỹ lưỡng về năng lực học tập, từ đó bước vào đại học với sự chủ động và vững vàng hơn.

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng phân hóa, những mô hình như AGS Talent cho thấy xu hướng cá nhân hóa lộ trình học tập đang dần trở thành một lựa chọn nghiêm túc đối với các gia đình có chiến lược dài hạn cho con em mình.

Chương trình AGS Talent tại Nam Úc Scotch AGS đang chào đón thế hệ học sinh xuất sắc tiếp theo.

Hiện tại, Trường Nam Úc Scotch AGS đang chào đón những thế hệ học sinh xuất sắc tiếp theo cho chương trình AGS Talent với những suất học bổng hấp dẫn lên tới 50%.

Phụ huynh và học sinh quan tâm đến chương trình AGS Talent có thể tìm hiểu tại https://scotch-ags.edu.vn/tuyen-sinh-ags-talent/.