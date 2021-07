Dự báo điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế quốc dân năm nay sẽ không tăng

Dân trí Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Bùi Đức Triệu, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, dự báo điểm chuẩn năm 2021 sẽ không tăng so với năm 2020.

Theo ông Triệu, điểm chuẩn năm 2021 không biến động nhiều so với năm 2020. Do vậy, thí sinh nên có sự lựa chọn phù hợp, dành một số nguyện vọng dự phòng rủi ro để phòng ngừa trượt nguyện vọng 1 do điểm chuẩn quá cao.

Được biết, năm 2021, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường ĐH Kinh tế quốc dân là 18 điểm gồm điểm ưu tiên. Trường sẽ thông báo cụ thể sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ông Triệu cho biết, trường không áp dụng thêm điều kiện phụ trong xét tuyển, ngoài các quy định trong Quy chế tuyển sinh năm 2021 của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh tham khảo điểm trúng tuyển từ kết quả thi THPT năm 2019 - 2020 của trường ĐH Kinh tế quốc dân:

Nhật Hồng