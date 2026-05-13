Tại buổi chiếu phim The Electric Kiss trong lễ khai mạc, ngôi sao Trung Quốc diện thiết kế tối giản do Balenciaga thực hiện riêng. Bộ váy gây ấn tượng với phần cổ khoét sâu cùng hiệu ứng phồng ở gấu váy, giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa hiện đại. Củng Lợi tạo điểm nhấn bằng đôi khuyên tai hình lá, lối trang điểm mắt sắc sảo và màu son nude theo phong cách quen thuộc.

Nhiều khán giả nhận xét nữ diễn viên mang vẻ đẹp “không tuổi”, xuất hiện đầy tự tin nhưng vẫn toát lên khí chất áp đảo của một minh tinh hàng đầu châu Á. Tạp chí Vogue đánh giá Củng Lợi là một trong những biểu tượng châu Á có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Cannes, đồng thời xếp cô vào nhóm sao mặc đẹp nhất liên hoan phim năm nay.

Minh tinh 61 tuổi còn gây chú ý khi trở thành ngôi sao Trung Quốc đầu tiên phát biểu trong lễ khai mạc Cannes. Trong bài phát biểu, Củng Lợi chia sẻ những suy nghĩ của mình về điện ảnh và sức mạnh kết nối của nghệ thuật.

Nữ diễn viên nói: “Jane Fonda đến từ phương Tây, tôi đến từ phương Đông và tối nay chúng ta đứng cạnh nhau ở đây. Đây chính là điều kỳ diệu của Cannes. Điện ảnh vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa và thế hệ. Điện ảnh nói về những gì chúng ta cùng chia sẻ, là cảm xúc con người. Điện ảnh cho phép chúng ta gặp gỡ và kết nối”.

Một trong những dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Củng Lợi là việc cô nhiều lần xuất hiện tại Cannes với vai trò khách mời, giám khảo và ngôi sao của các tác phẩm tranh giải. Năm 1997, minh tinh Trung Quốc từng trở thành thành viên ban giám khảo Cannes khi mới ngoài 30 tuổi, đây là điều hiếm thấy với một diễn viên châu Á thời điểm đó.

Giới truyền thông quốc tế thường gọi Củng Lợi là “nữ hoàng Cannes châu Á” bởi sức hút đặc biệt mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ. Không cần lựa chọn những bộ váy quá táo bạo, ngôi sao điện ảnh Hoa ngữ vẫn luôn trở thành tâm điểm nhờ khí chất minh tinh cổ điển hiếm có.

Trong lịch sử điện ảnh châu Á, Củng Lợi được xem là một trong những biểu tượng hiếm hoi có sức ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi màn ảnh Hoa ngữ để trở thành gương mặt quen thuộc của điện ảnh thế giới. Không chỉ nổi tiếng nhờ nhan sắc sắc sảo và thần thái quyền lực, cô còn là nữ diễn viên góp phần đưa điện ảnh Trung Quốc bước vào thời kỳ hoàng kim trên bản đồ điện ảnh quốc tế.

Sinh năm 1965 tại Liêu Ninh (Trung Quốc), Củng Lợi lớn lên trong một gia đình bình thường và sớm bộc lộ niềm yêu thích nghệ thuật. Trước khi bước chân vào điện ảnh, nữ diễn viên từng theo học thanh nhạc và dành nhiều năm ôn luyện để thi vào Học viện Hý kịch Trung ương Bắc Kinh - cái nôi đào tạo diễn viên danh giá nhất Trung Quốc.

Năm 1987, cuộc đời Củng Lợi thay đổi khi cô được đạo diễn Trương Nghệ Mưu lựa chọn vào vai nữ chính trong Cao lương đỏ. Bộ phim nhanh chóng gây tiếng vang lớn khi giành giải Gấu Vàng tại Liên hoan phim Berlin ở Đức. Thành công này không chỉ đưa Trương Nghệ Mưu trở thành đạo diễn hàng đầu mà còn biến Củng Lợi thành gương mặt triển vọng của điện ảnh Trung Quốc.

Sau Cao lương đỏ, cô tiếp tục trở thành “nàng thơ” trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của Trương Nghệ Mưu như Đèn lồng đỏ treo cao, Cúc Đậu và Thu Cúc đi kiện. Những bộ phim này giúp điện ảnh Hoa ngữ liên tục xuất hiện tại các liên hoan phim lớn như Cannes, Venice và Berlin.

Đặc biệt, Đèn lồng đỏ treo cao được xem là một trong những kiệt tác điện ảnh châu Á của thế kỷ 20. Trong phim, Củng Lợi vào vai người phụ nữ trẻ bị cuốn vào cuộc sống đầy lễ giáo và bi kịch trong một đại gia đình phong kiến. Diễn xuất bằng ánh mắt và chiều sâu nội tâm của nữ diễn viên được giới phê bình quốc tế đánh giá rất cao.

Thập niên 1990 cũng là giai đoạn Củng Lợi vươn mình thành ngôi sao quốc tế. Không giống nhiều diễn viên châu Á chỉ nổi tiếng trong khu vực, cô liên tục xuất hiện tại các liên hoan phim lớn và được xem là biểu tượng của làn sóng điện ảnh Trung Quốc mới. Tạp chí Time từng gọi cô là “gương mặt đại diện cho điện ảnh nghệ thuật Trung Quốc”.

Ngoài các vai diễn nghệ thuật, Củng Lợi cũng thành công ở dòng phim thương mại. Cô từng tham gia nhiều dự án quốc tế như Memoirs of a Geisha (Hồi ức một Geisha), Miami Vice hay Hannibal Rising. Dù không hoạt động quá nhiều tại Hollywood, nữ diễn viên vẫn tạo dấu ấn nhờ thần thái sang trọng và phong cách diễn xuất đậm chất Á Đông. Năm 2019, cô tiếp tục gây chú ý khi hóa thân thành phản diện trong Mulan của Disney.

Không chỉ có sức ảnh hưởng trong điện ảnh, Củng Lợi còn là biểu tượng thời trang của châu Á. Trong nhiều thập niên, nữ nghệ sĩ luôn nổi bật tại các sự kiện giải trí đình đám như Cannes, Venice hay Met Gala với phong thái sang trọng và quyền lực. Các thương hiệu xa xỉ hàng đầu như L'Oréal Paris hay Cartier từng lựa chọn minh tinh Trung Quốc làm đại diện hình ảnh.

Điều khiến Củng Lợi khác biệt so với nhiều minh tinh cùng thời là khả năng duy trì vị thế và sức ảnh hưởng suốt nhiều thập niên. Nữ nghệ sĩ luôn giữ hình ảnh kín tiếng và tập trung cho nghệ thuật.

Hiện tại, Củng Lợi có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng thứ 2 - nhà soạn nhạc người Pháp Jean-Michel Jarre. Cặp đôi công khai kết hôn từ năm 2019 và thường xuyên đồng hành tại các sự kiện quốc tế. Cả hai lựa chọn cuộc sống không con cái, đề cao sự tự do và đồng điệu trong sáng tạo nghệ thuật.