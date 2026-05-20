Vắng Trấn Thành, Hari Won nói về việc chi tiền giúp tài năng nhí

Chiều 20/5, lễ công bố phát sóng chương trình truyền hình Siêu tài năng nhí mùa 5 diễn ra tại TPHCM với sự tham gia của các nghệ sĩ và tài năng nhí.

Ca sĩ Gil Lê trở lại với vai trò MC. Giám khảo Hari Won cũng tiếp tục đồng hành cùng chương trình sau nhiều mùa gắn bó. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự xuất hiện của giám khảo cố định mới - diễn viên Võ Tấn Phát.

Vắng Trấn Thành đồng hành, Hari Won nhận được câu hỏi có thay chồng chi tiền hỗ trợ các bé có hoàn cảnh khó khăn như trong các mùa trước hay không. Cô hài hước cho biết: "Tiền lương của anh Trấn Thành và tôi "một trời một vực" nên tôi không thể làm như anh ấy được".

Hari Won giao lưu với tài năng nhí trong chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Hari Won cũng chia sẻ thêm về chuyện quản lý chi tiêu giữa cô và ông xã. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng điều quan trọng hơn với cô khi đến với chương trình này là cảm xúc. Bà xã của Trấn Thành tiết lộ đã bật khóc ngay từ tập đầu tiên khi gặp lại các bé ở những mùa trước và đã lập tức nhắn tin chia sẻ với chồng.

Về phía Võ Tấn Phát, khi được hỏi về áp lực bị so sánh với những giám khảo trước đó như Trấn Thành, Đại Nghĩa, anh cho biết so sánh là tất yếu trong bất kỳ lĩnh vực nào và chính điều đó thúc đẩy sự phát triển. Áp lực thực sự của anh làm sao để cả khán giả mới lẫn khán giả cũ của chương trình đều đón nhận được màu sắc và năng lượng mà mình mang đến.

Hari Won, Võ Tấn Phát, Hữu Đằng và Gil Lê (Ảnh: Ban tổ chức).

Siêu tài năng nhí là chương trình tìm kiếm tài năng dành cho các em độ tuổi 4-14 ở mọi lĩnh vực trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Khi tham gia chương trình, ngoài việc thể hiện những khả năng đặc biệt của bản thân, các thí sinh còn tương tác với ban giám khảo, qua đó bộc lộ cá tính, ước mơ và câu chuyện của mình.

Dựa trên định dạng gốc Super 10 từ Thái Lan, chương trình được sản xuất tại Việt Nam từ năm 2020. Xuyên suốt 4 mùa, chương trình gây chú ý với các video đạt hàng triệu lượt xem và tương tác.

Theo nhà sản xuất, mùa 5 tiếp tục chào đón những siêu nhí ở các lĩnh vực mới, lần đầu xuất hiện tại chương trình, hứa hẹn mang đến nhiều màn trình diễn đặc sắc. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời như Phương Vy Idol, Sam, Dược Sĩ Tiến, Minh Dự, Minh Triệu…

Chương trình sẽ phát sóng lúc 20h thứ bảy hằng tuần từ ngày 30/5 trên HTV7.