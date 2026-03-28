Trưởng Công an xã ở Lào Cai giành giải Đặc biệt cuộc thi thơ "Xuân mới"

Sáng 28/3, tại Hà Nội, Chi hội Nhà văn Công an đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi thơ Xuân mới. Diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 10/12/2025 đến 10/2, cuộc thi thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo tác giả và bạn đọc trong và ngoài nước.

Ban tổ chức cho biết đã tiếp nhận hơn 3.000 tác phẩm của 1.118 tác giả gửi về dự thi. Con số này cho thấy sức hút đáng kể của sân chơi, đồng thời phản ánh sự quan tâm của công chúng đối với đời sống văn học nghệ thuật nói chung và mảng sáng tác về lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Với chủ đề "Mùa xuân - Đất nước - Con người", cuộc thi đã là một sân chơi để các tác giả thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc, tạo nên những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Thượng tá Lý Hoàng Cung (trái) - Trưởng Công an xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai - lên nhận giải (Ảnh: Chiến Thắng).

Chung cuộc, Hội đồng chung khảo và Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải Tư, 11 giải Ấn tượng và 1 giải Đặc biệt dành cho tác phẩm viết về hình tượng người chiến sĩ Công an hay nhất.

Cụ thể, giải Nhất đã thuộc về Đại tá Quân đội Nguyễn Hữu Quý với 3 tác phẩm Viết lại hòn vọng phu, Sông Hồng và Ta như nguyên đán của nhau.

Giải Đặc biệt dành cho tác phẩm viết về hình tượng người chiến sĩ Công an hay nhất thuộc về Thượng tá Lý Hoàng Cung - Trưởng Công an xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai - với chùm thơ ba bài Xuân trên đỉnh trời, Xuân về Dào Sa, Xuân nhớ người.

Nhiều năm gắn bó với rẻo cao Tây Bắc đã giúp chị tích lũy một vốn sống thâm trầm để đưa vào thơ những góc nhìn thi vị: “Bên hiên đào bỗng nụ/ Tô một nét môi hồng/ Thêu lên vành mũ đỏ/ Ngôi sao ấm mùa đông” (Xuân về Dào Sa)…

Trung tướng Hữu Ước - Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công an - cho biết, điều đáng trân trọng của cuộc thi là bên cạnh những vần thơ viết về mùa xuân đất nước, quê hương và con người Việt Nam, nhiều tác phẩm đã dành sự quan tâm đặc biệt để khắc họa hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân trong đời sống hôm nay.

Ông nhấn mạnh: “Người chiến sĩ Công an nhân dân thực sự là điểm tựa bình yên của xã hội, là biểu tượng của trách nhiệm, lòng dũng cảm và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đây cũng chính là nguồn chất liệu quý giá, góp phần tạo nên những hình tượng giàu sức sống trong các tác phẩm dự thi, làm nên thành công của cuộc thi thơ lần này”.

Trung tướng Hữu Ước - Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công an - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Chiến Thắng).

Chia sẻ với phóng viên bên lề buổi lễ tổng kết và trao giải, Thượng tá Lý Hoàng Cung cho biết, đây là lần đầu tiên chị giành được một giải thưởng thơ ở cấp Trung ương, sau nhiều năm chủ yếu tham gia và được vinh danh ở các cuộc thi địa phương.

Vì vậy, khi được xướng tên ở hạng mục giải đặc biệt, chị không giấu được sự bất ngờ, bởi chị vốn nghĩ những bài thơ mộc mạc, giản dị của mình chỉ có thể dừng ở mức giải Ấn tượng của cuộc thi thơ Xuân mới.

“Giải thưởng này khiến niềm vui càng trọn vẹn hơn, đồng thời cũng là động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới, xứng đáng với sự ghi nhận này”, tác giả bày tỏ.

Thượng tá Lý Hoàng Cung công tác trong lực lượng công an từ năm 1997 đến nay, với gần 30 năm gắn bó với ngành. Khi có chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy Công an cấp huyện, chị đã xung phong về đảm nhiệm vị trí Trưởng Công an xã và giữ cương vị này cho đến hiện tại.

Chị cho rằng, sáng tác thơ là nguồn cảm xúc tích cực trong cuộc sống. Việc viết không những không ảnh hưởng đến công việc mà còn trở thành chất liệu giúp chị cảm nhận sâu sắc hơn về con người, những số phận xung quanh, đặc biệt là tình đồng đội.

Thượng tá Lý Hoàng Cung bộc bạch: “Những hình tượng người chiến sĩ công an trong thơ của tôi có bóng dáng của bản thân, nhưng nhiều hơn là hình ảnh của đồng đội. Những "bước chân tuần tra" trong đêm đông hay những hy sinh thầm lặng ở cơ sở... đó là mồ hôi, công sức của cả một tập thể. Nếu chỉ có một cá nhân, không thể làm nên một mùa xuân hay những chiến công giữa đời thường”.

Dù đã sáng tác nhiều, tác giả vẫn chưa xuất bản tập thơ riêng. Theo chị, ngoài lý do công việc bận rộn, điều quan trọng hơn là mỗi tập thơ đều được chị xem như “đứa con tinh thần”, cần có thời gian chăm chút, hoàn thiện kỹ lưỡng để khi ra đời có thể đạt được sự trọn vẹn và chỉn chu nhất.

Nhìn lại hành trình của mình, Thượng tá Lý Hoàng Cung tâm sự rằng, mọi thứ đến khá tự nhiên. Từ khi học cấp hai, chị đã yêu thích làm thơ, từng được những người đi trước dìu dắt và sớm có giải thưởng đầu tay. Tuy nhiên, ước mơ trở thành chiến sĩ công an mới là lựa chọn hình thành từ sớm, bởi bố của chị cũng là người trong ngành.

“Nhiều người vẫn mặc định cán bộ công an là khô cứng, nhưng tôi lại thấy giữa "chiến sĩ" và "thi sĩ" có một sự liên kết rất đẹp. Không phải ngành nghề quyết định tâm hồn, mà chính con người chúng ta lựa chọn nuôi dưỡng tâm hồn mình như thế nào.

Với tôi, chất thép của nghề và sự mềm mại của thơ luôn song hành, bổ trợ cho nhau để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người chiến sĩ công an nhân dân”, chị Lý Hoàng Cung chia sẻ.