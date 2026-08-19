TPHCM bắn pháo hoa tầm cao 15 phút trong chương trình Tổ quốc trong tim

UBND TPHCM vừa đồng ý đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về việc phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức chương trình Tổ quốc trong tim năm 2026. Chương trình diễn ra từ 12h đến 24h ngày 23/8, tại Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình.

Trong khuôn khổ chương trình, TPHCM cho phép tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu đô thị Vạn Phúc từ 21h đến 21h15 cùng ngày.

Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" được tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 8/2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ban tổ chức chương trình, màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút, với 500 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp.

Tổ quốc trong tim là đại nhạc hội kết hợp chính luận, kể câu chuyện về lịch sử, lòng yêu nước và khát vọng phát triển của dân tộc thông qua âm nhạc, hình ảnh, sân khấu. Mùa đầu tiên diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) năm 2025, thu hút hơn 50.000 khán giả.

Một trong những điểm nhấn mới của Tổ quốc trong tim tại TPHCM là Lễ Thượng cờ, được tổ chức lần đầu trong chương trình.

Bên cạnh đó, phần diễu binh cũng có sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an với nhiều khối đặc biệt như: Đội Tiêu binh Danh dự (thuộc Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh); Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân; Khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân; Khối Nữ Du kích miền Nam; Khối Nữ sĩ quan, chiến sĩ Gìn giữ hòa bình thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam; Khối Nữ sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (thuộc Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1, Bộ Công an).

Về địa điểm tổ chức, ban tổ chức cho biết không gian tại Khu đô thị Vạn Phúc đặt mục tiêu đón khoảng 40.000 khán giả tham dự. Ngoài ra, Tổ quốc trong tim còn được livestream tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.