Thái Trác Nghiên thông báo kết hôn, danh tính chú rể gây chú ý

Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ đăng tải ảnh cưới, khoe chiếc nhẫn kim cương và chia sẻ: “Chúc mừng vì đã cưới em, chúc mừng vì đã cưới anh. Mong anh sẽ chăm sóc tốt cho em trong tương lai. Cảm ơn vì những lời chúc phúc của mọi người”. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

"Chị đẹp" Thái Trác Nghiên bất ngờ thông báo kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi (Ảnh: Weibo).

Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Thái Trác Nghiên vướng tin đồn hẹn hò với Elvis Lam. Đến đầu năm nay, cô chính thức công khai mối quan hệ, đồng thời tiết lộ cả hai đã chuyển về sống chung.

Theo truyền thông Hong Kong, nữ diễn viên đã đưa bạn trai ra mắt gia đình. Một nguồn tin thân cận cho biết Elvis Lam hiện là huấn luyện viên thể hình cho nhiều nghệ sĩ tại một phòng gym nổi tiếng. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Thể dục tại Đại học Hong Kong Polytechnic và có thu nhập ước tính hơn 100.000 HKD (khoảng 337 triệu đồng) mỗi tháng.

Ngay sau khi công bố tin vui, Thái Trác Nghiên nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè trong giới giải trí lẫn người hâm mộ. Từ khóa liên quan đến đám cưới của cô nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Sinh năm 1982, Thái Trác Nghiên gia nhập làng giải trí từ năm 2000 và nổi tiếng với vai trò thành viên nhóm Twins cùng Chung Hân Đồng. Nhóm từng là một trong những biểu tượng nhạc pop đình đám tại châu Á.

Bên cạnh âm nhạc, cô còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh qua nhiều bộ phim như: Truyền thuyết Bạch Xà, Tề Thiên Đại Thánh, Kungfu túc cầu hay Phong Vân 2. Với hình ảnh ngọt ngào, trong sáng, nữ nghệ sĩ luôn nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Thái Trác Nghiên là một trong những nữ nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn của làng giải trí Hong Kong (Ảnh: Sina).

Dù thành công trong sự nghiệp, đường tình duyên của Thái Trác Nghiên lại nhiều trắc trở. Năm 2010, cô gây bất ngờ khi công khai từng kết hôn bí mật với nam ca sĩ Trịnh Trung Cơ từ năm 2006. Cặp đôi sau đó xác nhận đã ly hôn trong cùng năm.

Theo một số nguồn tin, cuộc hôn nhân đổ vỡ do nhiều mâu thuẫn, trong đó có nghi vấn xuất hiện người thứ 3. Sau biến cố, nữ nghệ sĩ trở nên kín tiếng hơn về đời tư, tập trung phát triển sự nghiệp và hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm.

Năm 2017, cô công khai hẹn hò với thiếu gia Anthony nhưng mối quan hệ này cũng kết thúc sau vài năm. Phải đến cuối năm ngoái, Thái Trác Nghiên mới bắt đầu chuyện tình mới với Elvis Lam.

Thái Trác Nghiên từng có nhiều chia sẻ thẳng thắn về quan điểm hôn nhân và tình yêu sau những biến cố cá nhân. Nữ nghệ sĩ cho biết, cô không còn đặt nặng chuyện kết hôn như trước, thay vào đó coi trọng sự đồng điệu và cảm giác bình yên trong một mối quan hệ.

Thái Trác Nghiên tin tình yêu bền chặt cần có sự chân thành và đồng điệu (Ảnh: Sina).

Theo Thái Trác Nghiên, tình yêu không nhất thiết phải gắn liền với hôn nhân hay những cam kết hình thức. Điều quan trọng nhất là hai người có thể ở bên nhau một cách thoải mái, tôn trọng lẫn nhau và cùng chia sẻ những giá trị sống. Sau trải nghiệm đổ vỡ, cô trở nên thận trọng hơn trong chuyện tình cảm, nhưng không vì thế mà mất niềm tin vào tình yêu.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận từng chịu nhiều áp lực từ dư luận khi đời tư bị chú ý, đặc biệt là sau cuộc hôn nhân kín tiếng trước đây. Với Thái Trác Nghiên, một mối quan hệ lý tưởng không cần quá phô trương. Cô cho rằng, khi cả hai đủ trưởng thành và hiểu nhau, tình yêu sẽ tự nhiên phát triển mà không cần bị ràng buộc bởi áp lực phải chứng minh với người khác.

Sau nhiều sóng gió tình cảm, người hâm mộ kỳ vọng nữ nghệ sĩ tìm được bến đỗ bình yên trong cuộc sống riêng, đồng thời tiếp tục duy trì sự nghiệp ổn định trong làng giải trí.