Tăng Duy Tân tặng hoa Bích Phương, công khai đưa nhau về nhà

Tối 8/3, đêm nhạc Đấu trường sấm tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) thu hút sự chú ý của khán giả với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, trong đó có Bích Phương và Tăng Duy Tân.

Sau khi hoàn thành phần trình diễn của mình, Tăng Duy Tân bất ngờ quay trở lại sân khấu khi Bích Phương đang đứng chờ sẵn. Nam ca sĩ cầm theo một bó hoa lớn và chia sẻ rằng anh muốn đại diện cho “cánh mày râu” gửi lời chúc tới phụ nữ nhân dịp Quốc tế phụ nữ.

Tăng Duy Tân và Bích Phương trên sân khấu (Ảnh: Chụp màn hình).

“Tôi chúc cho một nửa thế giới còn lại có một ngày 8/3 thật hạnh phúc, đặc biệt những người phụ nữ, con gái mà tôi yêu thương. Hôm nay tôi chuẩn bị đóa hoa rất thơm và được chọn lựa vất vả lắm để mang theo những tình yêu để gửi đến một nửa thế giới, đặc biệt gửi đến "ấy"", anh nói và hướng mắt về phía Bích Phương.

Trước lời chia sẻ này, Bích Phương lập tức bối rối đáp: “Ôi các em ơi, chị ngại lắm, đừng”.

Sau đó, nữ ca sĩ chủ động nhận bó hoa và nhanh chóng tìm cách giải vây: “Vâng, sau đây tôi xin đại diện cho các chị em để nhận hoa. Các bạn nữ nếu ai có nhu cầu nhả vía thì ra cánh gà Bích Phương chia vía nhé”.

Tuy nhiên, Tăng Duy Tân tiếp lời: “Thật ra chúc mọi người mà không chúc em thì cũng không được”. Cách anh công khai gọi Bích Phương là “em” tiếp tục khiến khán giả không ngừng hò reo.

Cả hai nhiều lần đi du lịch cùng nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Từ phía khán đài, nhiều người còn đồng thanh hô lớn: “Hôn đi, hôn đi”, tạo nên bầu không khí khiến nhiều người liên tưởng đến một màn cầu hôn.

Trước tình huống này, Bích Phương khéo léo né tránh: “Thôi anh, về nhà anh chúc em sau”, khiến khán đài càng thêm phấn khích.

Tăng Duy Tân sau đó gửi lời cảm ơn ban tổ chức vì đã cho anh cơ hội biểu diễn và đứng chung sân khấu với Bích Phương. Nam ca sĩ nói thêm: “Bây giờ xin phép cho Tân đưa Phương về để Tân nói lời chúc sau”.

Sau màn tung hứng, cả hai cùng rời sân khấu trong sự cổ vũ của khán giả. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, không ít khán giả nhận xét không khác gì một màn cầu hôn bất ngờ.

Những khoảnh khắc thân thiết giữa cả hai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mối quan hệ giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân thời gian qua trở thành tâm điểm chú ý. Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc cả hai cùng ăn tối tại một nhà hàng hay xuất hiện chung ở sân bay, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên, dù liên tục vướng tin đồn tình cảm, hai nghệ sĩ vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận.

Bích Phương và Tăng Duy Tân từng hợp tác trong một số dự án âm nhạc. Khi nữ ca sĩ tham gia Em xinh say hi, Tăng Duy Tân cũng xuất hiện hỗ trợ, những màn tương tác của họ nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Trong một khoảnh khắc trên sóng, nam ca sĩ còn bất ngờ xưng “anh” với Bích Phương dù kém cô 6 tuổi.

Cặp đôi cũng nhiều lần bị bạn bè trêu ghẹo. Quỳnh Anh Shyn từng đăng tải hình ảnh cả hai thân thiết khi đi du lịch cùng nhóm bạn. Trong một bức ảnh gây chú ý, Tăng Duy Tân vòng tay ôm eo Bích Phương khi cùng ngắm hoàng hôn, đồng thời xách túi giúp nữ ca sĩ.

Ở một chuyến đi khác, Tăng Duy Tân đăng ảnh chụp từ phía sau của hai người kèm dòng trạng thái: “Nếu bình yên hóa thành hình người thì nó vẫn không thể đẹp bằng em”. Ngoài ra, trên Instagram, tài khoản của nam ca sĩ cũng được phát hiện chỉ theo dõi duy nhất Bích Phương.