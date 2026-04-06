Siêu mẫu Hoàng Thùy dự tuyển show Victoria's Secret, liệu có tạo kỳ tích?

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện của Hoàng Thùy cho biết cô đang chuẩn bị tham gia vòng casting (dự tuyển) của Victoria's Secret. Thông tin chi tiết về thời điểm và hình thức dự tuyển hiện chưa được công bố do đang trong giai đoạn bảo mật theo yêu cầu từ phía đối tác.

Trước đó, người đẹp sinh năm 1992 đã thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn video ghi lại quá trình chuẩn bị cho buổi casting.

Trong clip, Hoàng Thùy xuất hiện với bodysuit (đồ liền thân) ôm sát, phô diễn vóc dáng săn chắc, cùng thần thái tự tin. Hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Không chỉ dừng ở việc thể hiện hình thể, Hoàng Thùy còn chia sẻ về chế độ tập luyện cường độ cao, bao gồm các bài tập cardio, tập tạ và siết cơ chuyên sâu.

Quá trình này được duy trì liên tục nhằm tối ưu thể trạng, đồng thời đảm bảo độ săn chắc và cân đối của cơ thể, những yếu tố được xem là nền tảng đối với người mẫu trình diễn nội y.

Hoàng Thùy tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị dự tuyển show Victoria’s Secret (Video: Facebook nhân vật).

Victoria’s Secret là thương hiệu thời trang, nội y và làm đẹp được thành lập năm 1977 tại Mỹ, nổi tiếng với các dòng sản phẩm mang tính gợi cảm. Trong đó, Victoria’s Secret Fashion Show từng là một trong những sự kiện thời trang được quan tâm rộng rãi, quy tụ dàn người mẫu được gọi là “thiên thần” - những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp thời trang toàn cầu.

Trong hệ thống tiêu chí tuyển chọn để tham gia trình diễn cho Victoria’s Secret, yếu tố hình thể luôn được đặt ở mức cao. Người mẫu thường cần sở hữu chiều cao nổi trội, đôi chân dài, vòng eo nhỏ và tỷ lệ cơ thể cân đối. Số đo 86-61-86cm thường được nhắc đến như một chuẩn tham khảo phổ biến dành cho người mẫu trình diễn nội y của thương hiệu này.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định không nằm hoàn toàn ở con số, mà ở tổng thể hình thể của người mẫu. Khác với các sàn diễn thời trang cao cấp, nơi đề cao vẻ đẹp mỏng manh, Victoria’s Secret định hình một chuẩn thẩm mỹ riêng, tập trung vào hình ảnh gợi cảm nhưng giàu năng lượng.

Người mẫu nội y phải có cơ bụng rõ nét, phần vai và lưng cân đối, làn da rám nắng khỏe mạnh.

Bên cạnh yếu tố hình thể, kỹ năng trình diễn cũng là một tiêu chí quan trọng. Các "thiên thần" không chỉ thực hiện các bước catwalk, mà cần thể hiện được thần thái, khả năng tương tác với ống kính và kiểm soát sân khấu.

Những gương mặt từng gắn liền với thương hiệu như Adriana Lima, Candice Swanepoel hay Gigi Hadid đều sở hữu phong cách trình diễn giàu năng lượng, biểu cảm linh hoạt và khả năng tạo dấu ấn cá nhân rõ rệt.

Ở góc độ này, Hoàng Thùy có nền tảng từ người mẫu chuyên nghiệp, từng tham gia nhiều tuần lễ thời trang quốc tế. Kỹ năng catwalk ổn định, khả năng giữ nhịp và kiểm soát biểu cảm là những yếu tố đã được thể hiện trong quá trình hoạt động của cô. Đồng thời, vóc dáng săn chắc, cơ bụng rõ rãnh cùng làn da nâu đặc trưng giúp hình ảnh của Hoàng Thùy tiệm cận với tiêu chí hình thể mà Victoria’s Secret hướng tới.

Tuy nhiên, quy trình tuyển chọn của thương hiệu không chỉ dừng lại ở hình thể và kỹ năng. Số lượng người mẫu được lựa chọn cho show thường niên thường ở mức giới hạn, trong khi lượng ứng viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tạo nên mức độ cạnh tranh cao.

Cựu Giám đốc Victoria’s Secret Edward Razek từng khẳng định trong các cuộc phỏng vấn rằng tiêu chuẩn để trở thành một "thiên thần" là vô cùng hẹp. Cụ thể, ông từng phát biểu: "Chưa đến 100 cô gái trên thế giới đạt tiêu chuẩn để trở thành người mẫu của chúng tôi".

Trong những năm gần đây, Victoria’s Secret không duy trì lịch tổ chức show thường niên liên tục, khiến mỗi lần hãng casting càng thu hút sự chú ý từ giới người mẫu quốc tế.

Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, các yếu tố như hình ảnh cá nhân, mức độ nhận diện và khả năng đại diện cho thương hiệu trên quy mô toàn cầu cũng được cân nhắc trong quá trình tuyển chọn.