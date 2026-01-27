Sao nhí "Cưới vợ cho cha" ghi dấu ấn trên sàn diễn thời trang

Gần đây, Tuấn Khải gây chú ý khi có màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim Cưới vợ cho cha của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm. Trong phim, sao nhí vào vai con trai của Tám Tèo (Trần Kim Hải) và Lúa (Leona Khánh Tiên), khiến khán giả bất ngờ bởi lối diễn tự nhiên, gương mặt sáng.

Dù chỉ là vai nhỏ, nhân vật mà Tuấn Khải đảm nhận lại góp phần quan trọng trong việc làm nổi bật mạch cảm xúc trong phim. Nhiều khán giả cũng nhanh chóng nhận ra, cậu bé là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang dành cho trẻ em.

Trong chương trình thời trang và nghệ thuật Gala chào xuân 2026 mới đây, Tuấn Khải ghi dấu ấn mạnh mẽ khi liên tục được lựa chọn đảm nhận vị trí mở màn ở những bộ sưu tập quan trọng trong chương trình. Người mẫu nhí được khen ngợi bởi phong thái trình diễn chuyên nghiệp, cuốn hút.

Tuấn Khải đảm nhận vai trò mở màn cho bộ sưu tập của nhà thiết kế Trần Minh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đảm nhận vị trí mở màn cho bộ sưu tập “Cầm hoa kỳ sắc” của nhà thiết kế Trần Minh, người mẫu nhí xuất hiện trong thiết kế áo dài cách tân mang tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Trang phục sử dụng phom áo dài cổ điển với màu trắng trang nhã, điểm nhấn là đóa hoa lớn màu xanh dương đậm được xử lý thủ công tinh xảo ở phần ngực. Đặc biệt, phần tà áo được cách điệu với lớp cape dài chấm sàn, tạo hiệu ứng bay bổng, giúp Tuấn Khải thể hiện sự tự tin và bản lĩnh sân khấu ngay từ những bước catwalk đầu tiên.

Ở đêm bế mạc, Tuấn Khải tiếp tục ghi điểm khi được nhà thiết kế Tommy Tường Lê tin tưởng lựa chọn mở màn cho bộ sưu tập “Huyền thoại sắc màu”.

Trong phần trình diễn này, người mẫu nhí nhận được nhiều lời khen khi thể hiện đúng tinh thần thiết kế, kết nối hài hòa giữa các đường nét áo dài truyền thống và thời trang cao cấp hiện đại, góp phần tôn vinh sức mạnh, sự duyên dáng và chiều sâu văn hóa Việt Nam.

Tuấn Khải trong áo dài của nhà thiết kế Tommy Tường Lê (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việc xuất hiện trong nhiều bộ sưu tập với tinh thần và ngôn ngữ thiết kế khác nhau cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt, phong thái làm việc chuyên nghiệp của người mẫu 8 tuổi.

Chia sẻ thêm với phóng viên Dân trí, gia đình Tuấn Khải cho biết cậu bé vẫn cân bằng giữa học tập và nghệ thuật. Tuấn Khải hiện là học viên xuất sắc nhất tại trung tâm đào tạo của siêu mẫu Xuân Lan, được vinh danh với giải thưởng “Người mẫu nhí xuất sắc nhất của năm 2025”.

Bên cạnh đó, gia đình vẫn luôn đặt việc học và sự phát triển tự nhiên của con lên hàng đầu. Tuấn Khải được tạo điều kiện tham gia các hoạt động nghệ thuật phù hợp với độ tuổi, song vẫn duy trì lịch sinh hoạt, học tập đều đặn. Gia đình mong muốn em có những trải nghiệm vui vẻ, tích lũy kỹ năng và trưởng thành từng bước, không áp lực việc nổi tiếng sớm.