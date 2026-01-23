Sắc vóc và phong độ của mỹ nhân Chương Tử Di ở tuổi 47

Trong thời gian gần đây, Chương Tử Di thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện với phong cách thời trang gợi cảm và táo bạo hơn.

Những thiết kế váy ôm sát, chiết eo hay cắt xẻ tinh tế được “bà mẹ 2 con” lựa chọn nhằm tôn lên tỷ lệ cơ thể. Nữ diễn viên hầu như không để lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác, sở hữu làn da săn chắc và thần thái rạng rỡ.

Sự thay đổi trong phong cách cùng phong độ nhan sắc ổn định giúp Chương Tử Di nhận được nhiều lời khen từ công chúng. “Thời gian dường như không thể đánh bại vẻ đẹp đích thực. Cô ấy ngày càng trẻ trung, đẹp hơn sau khi ly hôn” là những bình luận dành cho mỹ nhân Trung Quốc.

Tuy nhiên, tại một sự kiện diễn ra ngày 19/1, ngoại hình của nữ diễn viên lại gây tranh luận. Trong loạt ảnh do ban tổ chức công bố, gương mặt Chương Tử Di bị nhận xét có phần sưng phù và khác lạ so với hình ảnh thường thấy.

Nhiều ý kiến cho rằng sự thay đổi có thể đến từ việc tăng cân, tình trạng sức khỏe hoặc dấu hiệu tuổi tác. Một số khác đặt nghi vấn nữ diễn viên can thiệp thẩm mỹ, song cũng có không ít khán giả bênh vực, cho rằng việc ngoại hình thay đổi theo thời gian là điều khó tránh khỏi, ngay cả với các ngôi sao hàng đầu.

Trước đó, Chương Tử Di từng nhiều lần khẳng định nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ diễn viên chia sẻ cô chú trọng quy trình chăm sóc da, đặc biệt là khâu làm sạch và dưỡng vùng mắt, kết hợp với việc đến spa định kỳ. Bên cạnh đó, người đẹp cũng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, ưu tiên thực phẩm sạch, rau xanh và trái cây, thay vì ăn kiêng khắc nghiệt.

Theo Sohu, sau khi chính thức khép lại cuộc hôn nhân với rocker Uông Phong, Chương Tử Di tập trung làm mới hình ảnh và đầu tư nhiều hơn cho sự nghiệp. Cô xuất hiện thường xuyên trước công chúng và tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Chương Tử Di là một trong “tứ đại hoa đán” đình đám của màn ảnh Hoa ngữ, đồng thời là gương mặt hiếm hoi tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường điện ảnh quốc tế. Những tác phẩm tiêu biểu của cô gồm Thập diện mai phục, Hồi ức của một geisha, Dạ yến, Nhất đại tông sư…

Ở tuổi 47, nữ diễn viên vẫn được đánh giá cao nhờ nhan sắc đậm nét Á Đông cùng khả năng diễn xuất đa dạng, từ vai hành động đến những nhân vật nội tâm phức tạp. Cô từng giành nhiều giải thưởng danh giá của điện ảnh Trung Quốc, trong đó có 2 giải Kim Kê và 3 giải Hoa Biểu.

Sau khi kết hôn vào năm 2015, Chương Tử Di hạn chế đóng phim để dành thời gian chăm sóc gia đình và sinh 2 con. Tuy nhiên, sau khi ly hôn vào tháng 10/2023, cô dần trở lại mạnh mẽ với các dự án nghệ thuật và sự kiện trong nước lẫn quốc tế.

Ngoài hoạt động diễn xuất, Chương Tử Di còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn và thường xuyên góp mặt trong danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc. Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản của nữ diễn viên hiện vào khoảng 100 triệu USD.

Năm 2024, Chương Tử Di tham dự Liên hoan phim Venice (Italy) với tư cách thành viên ban giám khảo Trung Quốc duy nhất. Ở tuổi 47, cô vẫn giữ được sức hút đáng kể trong làng giải trí và được xem là biểu tượng nhan sắc, tài năng bền bỉ của điện ảnh Hoa ngữ.

Trong thông báo ly hôn, Chương Tử Di gọi chồng cũ là “anh Phong” và khẳng định cuộc hôn nhân của họ khép lại trên cơ sở đồng thuận từ hai phía, không có sự xuất hiện của người thứ 3. Nữ diễn viên cho biết cả hai vẫn sẽ tiếp tục đồng hành trong việc nuôi dạy các con.

Chia sẻ về tình yêu sau ly hôn, mỹ nhân Hoa ngữ bày tỏ sự tôn trọng đối với quá khứ, trân trọng sự bình yên ở hiện tại và hướng tới tương lai với tinh thần tích cực. Theo Chương Tử Di, ly hôn là “liều thuốc làm đẹp tốt nhất”, giúp phụ nữ trở nên mạnh mẽ hơn, biết yêu bản thân và sẵn sàng bước vào hành trình mới.