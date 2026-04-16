Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2023 từng bị trượt khi thi vào Học viện âm nhạc

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Vân Anh cho biết, hơn 2 năm sau khi giành giải Quán quân của cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023, cuộc sống của cô đã thay đổi khá nhiều. Cô thấy mình trưởng thành hơn, được hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp hơn nên cô cũng có sự thay đổi về tư duy làm nghề, cách nhìn nhận về âm nhạc.

NSƯT Lan Anh (trái) và Quán quân cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023 Vân Anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Sau cuộc thi, tôi cũng được mọi người biết đến nhiều hơn nên cũng có nhiều lời mời đi biểu diễn. Tuy nhiên, vì đang học nên tôi không cho phép mình chạy show quá nhiều mà ảnh hưởng việc học.

Mỗi tháng, tôi chỉ dám nhận khoảng chục show trở lại để đảm bảo việc học hành của mình. Hiện tôi đã hoàn thành xong hệ Trung cấp và đang học năm thứ nhất hệ Đại học khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam", Vân Anh kể lại.

Nữ ca sĩ trẻ cho biết, vì có năng khiếu ca hát nên cô lựa chọn thanh nhạc làm ngành học của mình. Ban đầu, cô theo học ở Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

Học 1 năm ở đây, cô quyết định ôn và thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đó cũng là thời điểm dịch Covid-19 hoành hành nên Vân Anh được học ôn tại nhà và gửi clip ra dự thi. Tuy nhiên, cô bị trượt.

Nhưng may mắn vẫn tiếp tục mỉm cười với cô gái đến từ vùng quê biển miền Trung khi một người quen của gia đình Vân Anh biết được nên đã gửi clip dự thi này đến cho NSƯT Lan Anh.

“Cô nói hát hay như thế này mà bị trượt thì phí quá nên khuyên tôi làm đơn phúc khảo. Khi ấy, tôi viết đơn phúc khảo nhưng không dám hy vọng nhiều. Kết quả, tôi lại đạt điểm cao nhất kỳ tuyển sinh năm đó...", Vân Anh nhớ lại.

Mới đây, Vân Anh đã giành giải Đặc biệt, giải thưởng cao hơn cả giải Vàng ở Kyushu Music Competition 2026 - Cuộc thi âm nhạc tại Nhật Bản.

Để có được phần trình diễn chỉ kéo dài vài phút trên sân khấu quốc tế, Vân Anh và cô giáo Lan Anh đã trải qua hơn hai tháng tập luyện liên tục. Từng chi tiết nhỏ trong cách lấy hơi, xử lý âm thanh, phát âm tiếng nước ngoài hay biểu cảm sân khấu đều được chỉnh sửa kỹ lưỡng.

Vân Anh cho biết, chiến thắng ở cuộc thi âm nhạc tại Nhật Bản không phải là đích đến. Đó chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơi trong nghề nghiệp của cô.

"Hồi nhỏ, tôi đã rất thần tượng các nghệ sĩ hát trên sân khấu, ti-vi. Khi nhìn thấy họ bước vào phòng thu, tôi cũng khao khát được bước vào như thế lắm. Vậy nên khi ra Hà Nội học, tôi được gặp các cô ngoài đời, tôi rất sung sướng và hạnh phúc.

Trong quá trình học, bất cứ cơ hội nào đến với mình tôi đều cố gắng nắm bắt và nỗ lực hết mình để chạm tay đến những điều mình mong ước", Vân Anh tâm sự.

Đằng sau ánh đèn hào quang sân khấu là một tuổi thơ đầy thiếu thốn, vất vả của ca sĩ trẻ. Vân Anh kể, bố mất khi cô mới 4 tuổi, mẹ một mình nuôi ba anh em khôn lớn mà không đi thêm bước nữa. Để mưu sinh, mẹ cô làm đủ nghề: Từ làm nước mắm, trông trẻ, bán đậu hũ, bán thịt đến đan lưới... để nuôi cô ăn học.

Chính sự hy sinh ấy đã tạo nên một nền tảng vững chắc để Vân Anh bước đi, không chùn bước trước những thử thách phía trước.

"Tôi trân trọng từng hành trình và thành quả mà mình đạt được. Để có một Vân Anh như ngày hôm nay, ngoài đam mê, nỗ lực, thì sự định hướng của thầy cô cũng là yếu tố quan trọng giúp tôi trưởng thành hơn", nữ ca sĩ trẻ tâm sự.

Nhận xét về học trò của mình, NSƯT Lan Anh nói, Vân Anh xuất thân là một ca sĩ hát dòng nhạc dân gian nhưng lại mạnh dạn làm mới mình ở một thể loại thính phòng, điều đó khẳng định tiềm năng và nội lực rất lớn của ca sĩ trẻ.