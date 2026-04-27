“Nữ hoàng gợi cảm” Lee Hyori trải lòng về ánh hào quang và những tiếc nuối

Xuất hiện trong một chương trình trên YouTube Channel 10 Ohya, Lee Hyori được hỏi về cảm giác khi từng là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, cô trả lời thẳng thắn: “Thời còn ở đỉnh cao, tôi đã rất kiêu ngạo. Sau này nghĩ lại, tôi thấy hối tiếc”.

Theo nữ ca sĩ, sự thay đổi trong tính cách không chỉ đến từ bản thân mà còn bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. “Những người bên cạnh thường nói với tôi rằng: “Cứ ngồi đó thôi, đừng làm gì cả”. Dần dần, tôi bắt đầu nghĩ đó là quyền của mình. Tôi tin rằng mình có thể cư xử như vậy mà không sao”, cô kể lại.

Ở thời kỳ hoàng kim, Lee Hyori là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc). Sau khi ra mắt cùng nhóm Fin.K.L vào năm 1998 bên cạnh các nhóm đình đám như H.O.T, S.E.S hay Sechs Kies, cô nhanh chóng trở thành biểu tượng của thế hệ thần tượng đầu tiên.

Tuy nhiên, phải đến khi tách ra hoạt động solo (cá nhân) từ năm 2003 với album Stylish, tên tuổi của cô mới thực sự bùng nổ.

Những ca khúc đình đám như 10 Minutes, U-Go-Girl hay Miss Korea không chỉ giúp Lee Hyori thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc mà còn định hình hình ảnh “nữ hoàng gợi cảm” - một danh xưng gắn liền với cô suốt nhiều năm.

Phong cách trình diễn tự tin, táo bạo cùng thần thái cuốn hút đã giúp nữ ca sĩ trở thành chuẩn mực mới của nghệ sĩ nữ Kpop thời điểm đó.

Tuy nhiên, đằng sau những thành công rực rỡ là một khoảng trống cảm xúc mà chính Lee Hyori cũng không nhận ra ngay lúc đó. “Quãng thời gian ấy rất vui và đầy hứng khởi. Nhưng với những người từng sống trong ánh hào quang như vậy, khi nó qua đi, sẽ có một cảm giác mất mát rất lớn”, cô chia sẻ.

Sự thẳng thắn của Lee Hyori khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi hình ảnh của cô trong mắt công chúng luôn gắn liền với sự mạnh mẽ, tự tin và thành công. Nhưng chính cô cũng thừa nhận rằng, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, những cảm xúc thật mới dần lộ diện.

Trong cuộc trò chuyện, nữ ca sĩ cũng không quên pha chút hài hước khi hỏi lại ê-kíp: “Sống một cuộc đời bình ổn có phải tốt hơn không?”. Câu nói khiến không khí trường quay trở nên nhẹ nhàng, nhưng cũng phần nào cho thấy những suy tư rất thật của một người từng đứng trên đỉnh cao danh vọng.

Một trong những bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Lee Hyori là quyết định kết hôn với nhạc sĩ Lee Sang Soon vào năm 2013. Cuộc hôn nhân của họ từng gây nhiều tranh cãi, khi công chúng cho rằng hai người có sự chênh lệch về ngoại hình và danh tiếng. Tuy nhiên, bất chấp dư luận, Lee Hyori lựa chọn rời xa ánh đèn sân khấu, cùng chồng chuyển đến sống tại đảo Jeju, hàng ngày chăm sóc thú cưng, trồng rau…

Quyết định “ở ẩn” này được xem là một bước đi táo bạo đối với một ngôi sao đang ở đỉnh cao. Nhưng với Lee Hyori, đó là cách để cô bảo vệ tình yêu và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. “Chúng tôi yêu nhau nhưng sợ những ồn ào bên ngoài sẽ làm tổn thương tình cảm đó. Vì vậy, chúng tôi rời đi”, cô chia sẻ.

Khoảng thời gian hơn 10 năm sống tại Jeju đã giúp nữ ca sĩ thay đổi nhiều về cách nhìn nhận cuộc sống. Rời xa áp lực của ngành giải trí, cô tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị. Chính sự điềm đạm và vững chãi của chồng đã giúp cô vượt qua những bất ổn nội tâm, phá vỡ “vòng lặp” đổ vỡ trong các mối quan hệ trước đây.

Đến năm 2017, Lee Hyori bắt đầu trở lại làng giải trí thông qua các chương trình thực tế và tham dự một số sự kiện. Hình ảnh một “nữ hoàng gợi cảm” ngày nào giờ đây được thay thế bằng một người phụ nữ trưởng thành, sâu sắc và gần gũi hơn.

Năm 2023, cô tiếp tục gây chú ý khi tuyên bố quay trở lại lĩnh vực quảng cáo sau 11 năm vắng bóng. Điều đáng nói, dù không hoạt động nghệ thuật thường xuyên, Lee Hyori vẫn nhận được mức cát-xê thuộc hàng cao nhất. Theo một số nguồn tin, doanh thu quảng cáo của cô trong năm 2025 tương đương với tổng doanh thu mà nhiều nghệ sĩ khác phải mất hàng chục năm mới đạt được.

Sau thời gian dài sống tại Jeju, năm 2024, Lee Hyori cùng chồng chuyển về Seoul (Hàn Quốc). Tại đây, cô mở một phòng tập yoga và tích cực giảng dạy, đồng thời tiếp tục tham gia các hoạt động giải trí với tần suất chọn lọc. Cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ được nhận xét là cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Ở tuổi U50, Lee Hyori không còn chạy theo hình ảnh hào nhoáng hay áp lực danh tiếng. Cô thẳng thắn chia sẻ về những giới hạn của bản thân, bao gồm cả việc không còn đặt nặng chuyện sinh con. “Ở độ tuổi này, tôi nghĩ đã quá muộn. Tôi cũng không có ý định can thiệp bằng các phương pháp y học”, cô nói.

Nhìn lại hành trình đã qua, Lee Hyori cho rằng quyết định rời xa ánh hào quang năm xưa chính là bước ngoặt quan trọng nhất. “Tôi từng rời đi vì kiệt sức. Nhưng chính điều đó giúp tôi trở thành con người của ngày hôm nay”, cô bộc bạch.