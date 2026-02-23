NSND Thu Quế khoe con trai cao 1,82m, kể bí quyết hôn nhân với Phạm Cường

Nhân dịp đầu năm mới, NSND Thu Quế chia sẻ hình ảnh của con trai. Nữ nghệ sĩ viết: "Mẹ và con trai đi xem phim. Các bác thấy mẹ cháu có nhỏ bé không ạ? Mẹ cháu 38 tuổi, sinh thường được 4kg ở chế độ quân nhân. Không cầu kỳ như bây giờ là đặt gói theo yêu cầu...".

Con trai nữ nghệ sĩ được khen có chiều cao như người mẫu. Chị hạnh phúc khi con đã cao lớn, học hành thông minh.

NSND Thu Quế và con trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Thu Quế cho biết, con trai chị tên Phạm Minh Duy, sinh năm 2007, có chiều cao 1,82m, đang là sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

"Vợ chồng tôi làm nghệ thuật nên các con cũng chịu thiệt thòi vì bố mẹ thường đi công tác xa nhà. Chúng tôi luôn cố gắng bù đắp cho con khi có thời gian rảnh. Ngày nhỏ, các con hay ốm nên khi đi công tác mà nghe tin các con sốt, bỏ ăn thì thương lắm. May mắn là khi trưởng thành, các con cao lớn, khoẻ mạnh nên tôi rất vui", Thu Quế nói.

Ngoài Minh Duy, vợ chồng NSND Thu Quế - NSƯT Phạm Cường còn có 1 con gái đầu lòng tên là Hà Vi sở hữu ngoại hình ưa nhìn, từng theo học ngành Tiếng Anh Pháp lý tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Không nối nghiệp nghệ thuật của bố mẹ, Hà Vi lựa chọn con đường riêng, hiện làm việc trong lĩnh vực trà đạo. Thỉnh thoảng, cô vẫn xuất hiện trong các đêm diễn để tặng hoa, ủng hộ bố mẹ.

NSND Thu Quế - Phạm Cường (bên phải) và 2 con (Ảnh: Faebook nhân vật).

Nếu Thu Quế được ví là "mỹ nhân màn ảnh" một thời thì ông xã của chị - NSƯT Phạm Cường - cũng là "nam thần" của điện ảnh phía Bắc thập niên 1990 đầu năm 2000. Anh nguyên là Giám đốc Điện ảnh Quân đội mang quân hàm Đại tá.

Sở hữu ngoại hình điển trai, lịch thiệp, anh thường vào vai những nhân vật trí thức điềm đạm.

NSND Thu Quế kết hôn với NSƯT Phạm Cường vào năm 1995, kể từ đó đến nay đã 3 thập kỷ đi qua, họ vẫn chọn cuộc sống tránh xa ồn ào. Cặp đôi thường xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện điện ảnh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về cuộc sống hôn nhân của mình, NSND Thu Quế cho biết, là nghệ sĩ đã nhiều vất vả, mà nghệ sĩ quân đội thường xuyên đi đến những nơi xa xôi, hẻo lánh, địa hình khó khăn để phục vụ cán bộ chiến sĩ trong toàn quân.

NSND Thu Quế tâm sự rằng, áp lực công việc đôi khi không tránh khỏi nhưng khi trở về tổ ấm, chị và ông xã gác lại ánh hào quang sân khấu để đảm nhận vai trò của người chồng tận tụy, người vợ chu đáo và cha mẹ gương mẫu.

“Chúng tôi luôn dặn nhau phải biết trân trọng và sẻ chia để vun đắp hạnh phúc gia đình", chị kể về bí quyết giữ gìn hôn nhân của mình.

Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh rằng, để xây dựng một mái ấm bền vững, người phụ nữ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Với Thu Quế, chị luôn nỗ lực cân bằng giữa công việc và gia đình, vừa tận tâm với nghề vừa chu toàn việc nhà.

Chị cho rằng, để làm được nhiều việc, người vợ không chỉ cần sức khỏe mà còn cần tình yêu thương, sự khéo léo và tinh thần trách nhiệm.

Dù nhiều nghệ sĩ lựa chọn thuê người giúp việc để có thêm thời gian tập trung cho sự nghiệp, NSND Thu Quế lại muốn tự tay chăm sóc con cái và lo liệu mọi việc trong nhà. Với chị, niềm hạnh phúc đến từ việc được tự mình vun vén tổ ấm, chăm chút cho từng bữa ăn, giấc ngủ và sự trưởng thành của các con.

Nói về người bạn đời, NSND Thu Quế cho biết, NSƯT Phạm Cường là người trầm tính, ít bộc lộ cảm xúc qua lời nói, nhưng luôn thể hiện tình yêu thương qua hành động. Anh là người chồng, người cha tận tâm, chu đáo và đầy trách nhiệm với vợ và 2 con.

Thu Quế tự hào khi gia đình “đủ nếp đủ tẻ”, bản thân có sự nghiệp vững vàng và một người chồng cùng nghề, luôn thấu hiểu, đồng hành để chị phát triển. Với chị, đó là niềm may mắn lớn lao trong cuộc đời.

Khi được hỏi rằng, cả hai đều là nghệ sĩ, thường đóng với nam đồng nghiệp điển trai hoặc nữ đồng nghiệp xinh đẹp, anh chị có ghen không?

NSND Thu Quế trả lời: "Ngày trẻ chắc có đấy (cười), nhưng ở tuổi này chúng tôi chững lại, không còn ghen như thời trẻ. Chúng tôi hiểu công việc của nhau nên rất thoải mái...".

Thu Quế cho biết, khoảng 1 năm nữa chị sẽ nghỉ hưu, nếu có vở diễn chị vẫn đến Nhà hát Kịch nói Quân đội để xem đồng nghiệp trẻ diễn. Khi đơn vị dựng vở đi hội diễn, chị cũng nhiệt tình hướng dẫn cho nghệ sĩ trẻ làm nghề.

NSND Thu Quế cho biết, chị và ông xã luôn tôn trọng nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

NSND Thu Quế sinh năm 1969 tại Hà Nội. Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, mang đậm nét Hà thành cùng lối diễn xuất tự nhiên, chị để lại ấn tượng trong lòng khán giả qua các bộ phim như: Cô gái mang tên dòng sông, Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Dòng sông phẳng lặng, Hoa đất Mường...

Mới đây, chị góp mặt ở một số dự án phim của VTV như: Tình yêu và tham vọng, Trạm cứu hộ trái tim...