Nhiều người Việt thích trang phục tối giản

Những trang phục tối giản vì thế trở thành một ví dụ cho xu hướng thời trang đề cao chất liệu, công năng và giá trị sử dụng lâu dài.

Trước đây, thị trường thời trang Việt Nam vận hành theo nhịp thay đổi nhanh: xu hướng liên tục xuất hiện, vòng đời sản phẩm ngắn và người tiêu dùng dễ bị cuốn theo những thiết kế nổi bật trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vài năm gần đây, khi tư duy mua sắm dần dịch chuyển sang hướng bền vững, người tiêu dùng bắt đầu ưu tiên những giá trị thực chất, chú trọng vào chất liệu và tính ứng dụng cao thay vì những trào lưu ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, trang phục thiên về chất liệu, sự thoải mái và tính đa dụng đang “lên ngôi”, thay thế cho xu hướng mùa. Cục diện thị trường đang nghiêng về phía các thương hiệu tôn trọng giá trị thực tế của trang phục hàng ngày. Đón đầu xu hướng này là UNIQLO với triết lý LifeWear. Thương hiệu đề cao công năng của trang phục và các sản phẩm cần được thiết kế để phục vụ đời sống hàng ngày.

Các sản phẩm LifeWear là lựa chọn yêu thích của người yêu thời trang nhưng chuộng phong cách tối giản (Ảnh: UNIQLO).

Khi người Việt ưu tiên “mặc được lâu”

Một trong những thay đổi rõ nhất của thị trường nằm ở tiêu chí lựa chọn sản phẩm. Nếu trước đây yếu tố “hot trend” hay khả năng gây chú ý thường có sức hút lớn, thì hiện nay, nhiều người ưu tiên các món đồ có thể mặc lâu, dễ phối và sử dụng linh hoạt trong nhiều bối cảnh.

Điểm khác biệt của UNIQLO nằm ở việc đầu tư vào công nghệ và chất liệu vải hơn là chạy theo thiết kế. Từ khả năng kiểm soát nhiệt, thoát ẩm đến công nghệ giúp hỗ trợ ngăn chặn đến 90% tia UV…, những tính năng tưởng chừng chỉ có trong đồ chuyên dụng nhưng được UNIQLO tích hợp trong các trang phục mặc hàng ngày như HEATTECH, AIRism hay dòng sản phẩm chống tia UV.

Với người mặc, lựa chọn trang phục giờ đây không phải chỉ là câu chuyện “mặc gì cho đẹp” mà còn phải “mặc được lâu” và đủ thoải mái.

Trong mùa nắng nóng cao điểm, trang phục AIRism (thấm hút mồ hôi) luôn lọt top các sản phẩm bán chạy nhất của UNIQLO (Ảnh: UNIQLO).

Tại Việt Nam, nơi khí hậu nóng ẩm chiếm phần lớn thời gian trong năm, nhu cầu về chất liệu nhẹ, thoáng khí và nhanh khô ngày càng rõ rệt. AIRism, hay UV Protection đã đáp ứng những nhu cầu đời thường đó, giúp người mặc cảm thấy mát hơn và được bảo vệ khi di chuyển ngoài trời. Trong khi đó, chất liệu linen lại trở thành lựa chọn quen thuộc vào mùa nóng nhờ đặc tính nhẹ êm, thoáng khí, khiến người mặc không có cảm giác bí bách mà vẫn thời trang.

Các sản phẩm linen được nhiều người quan tâm nhờ chất lượng tốt và giá cả hợp lý (Ảnh: UNIQLO).

LifeWear hiện diện trong đời sống thường ngày

Không chỉ Hà Nội hay TPHCM mà tại nhiều khu vực khác trên cả nước, phong cách tối giản đang trở thành ngôn ngữ ăn mặc phổ biến của giới trẻ. Từ quán cà phê, văn phòng đến sân bay, những công thức quen thuộc như áo thun trơn với quần denim, quần suông với sơ mi rộng, áo chống nắng phối sneaker hay các gam màu trung tính như trắng, be, xám, navy ngày càng xuất hiện thường xuyên.

Xu hướng này cũng được củng cố trên mạng xã hội khi các fashion creator (người sáng tạo thời trang) hiện nay ưu tiên các nội dung xoay quanh “capsule wardrobe” (tủ đồ tinh gọn), hay phối tủ đồ cơ bản, biến việc mặc lặp lại một món đồ theo nhiều phong cách như một lựa chọn thông minh.

Tinh thần LifeWear cũng phù hợp với phong cách của nhiều nghệ sĩ, stylist (tạo dáng) và người làm sáng tạo. Trong các hình ảnh hậu trường hay đời thường, trang phục tối giản với chất liệu tốt và phom dáng thoải mái thường xuất hiện như một lựa chọn an toàn nhưng vẫn có gu.

Biên tập viên Mạnh Cường, Hương Giang và MC Diệp Chi cũng ưa chuộng phong cách tối giản của trang phục LifeWear (Ảnh: UNIQLO).

Gia đình Cam Cam chọn dòng áo sơ mi Linen cao cấp nhẹ thoáng của UNIQLO khi hoạt động ngoài trời (Ảnh: UNIQLO).

Bên cạnh đời sống thường ngày và mạng xã hội, các mùa mua sắm cao điểm cũng cho thấy mức độ quan tâm đáng kể của người tiêu dùng Việt đối với LifeWear. Trong Tuần lễ cảm ơn, các sản phẩm thiết yếu như áo thun basic hay dòng áo chống nắng thường hút khách. Hình ảnh người mua tìm kiếm các món đồ cơ bản hoặc tập trung tại khu vực sản phẩm bán chạy cho thấy nhu cầu dành cho những trang phục phục vụ đời sống hằng ngày vẫn rất mạnh.

Dòng trang phục chống tia UV và áo thun mini với bảng màu đa dạng cũng là lựa chọn yêu thích của nhiều người khi vào hè (Ảnh: UNIQLO).

Ở góc độ thị trường, sự phổ biến của LifeWear phản ánh một thay đổi đáng chú ý trong cách ăn mặc của người Việt hiện đại. Quần áo không còn chỉ để tạo ấn tượng tức thời, mà cần đồng thời đáp ứng nhiều yêu cầu: thoải mái, bền, dễ ứng dụng và phù hợp với nhịp sống mỗi ngày.