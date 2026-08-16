Nguyễn Văn Chung thổi sáo, Đại Nghĩa đưa rối nước lên sân khấu "Anh trai"

Tập 7 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tiếp tục với công diễn 2, mang đến màn tranh tài của 4 đội. Trong đó, tiết mục Chim sáo ngày xưa của Nhà chiến mã (Thanh Duy, Nguyễn Văn Chung, BB Trần và Đại Nghĩa) đang nhận được nhiều chú ý.

Lấy ý tưởng từ hình ảnh chim phượng hoàng để nói lên khát vọng bay cao, bay xa của nghệ sĩ, tiết mục Chim sáo ngày xưa được Nhà chiến mã đầu tư không chỉ về phần hát mà còn cả phần trình diễn.

Theo tiết lộ, các nghệ sĩ đã đi học điều khiển rối nước, để không chỉ tôn vinh nghệ thuật múa rối và những người thầm lặng gìn giữ nghệ thuật truyền thống, mà còn tôn vinh những nỗ lực của nghệ sĩ nói chung.

Đại Nghĩa chính là người đưa ra ý tưởng này. Anh chia sẻ: “Công việc của họ ở phía sau ánh đèn, nhưng nếu nhìn nhận đúng giá trị, chúng ta sẽ thấy họ vẫn luôn tỏa sáng theo một cách rất riêng”.

Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung, Thanh Duy và BB Trần đưa nghệ thuật múa rối nước lên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Phần X-part (viết thêm lời) của ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đảm nhận, gửi gắm thông điệp động viên nghệ sĩ hãy sống hết mình với đam mê, sẽ có ngày tung cánh trên bầu trời rực rỡ như chim sáo hóa thành phượng hoàng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn đảm nhận phần trình diễn sáo, múa rồng khi đu bay trên không. Chia sẻ về màn trình diễn này, tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình cho biết, đây là những điều anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm khi bước chân vào chương trình. Nhờ vậy, nam nghệ sĩ có dịp khám phá bản thân và vượt qua giới hạn của chính mình. Nguyễn Văn Chung cũng tiết lộ anh mất 7 ngày để tập thổi sáo trong tiết mục này.

Đại Nghĩa cũng gây ấn tượng với phần trình diễn đàn tranh giữa hồ thủy đình ở phần kết.

Nét đẹp văn hóa truyền thống trong “Chim sáo ngày xưa” (Ảnh: Ban tổ chức).

Về phần hát, Thanh Duy đảm nhận vai trò hướng dẫn cho cả nhóm. Bên cạnh việc giúp các thành viên xử lý ca khúc theo đúng ý tưởng, anh còn khuyến khích từng người phát huy thế mạnh riêng trên sân khấu. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận xét Thanh Duy không chỉ có giọng hát tốt mà còn có khả năng hướng dẫn, thị phạm như một giảng viên âm nhạc.

Trên sân khấu, phần hòa giọng của Thanh Duy, Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung và BB Trần nhận được sự cổ vũ của khán giả. BB Trần vốn không tự tin về khả năng ca hát, nhưng trong tiết mục này, anh hòa giọng khá tốt với các thành viên còn lại.

Tiết mục Chim sáo ngày xưa của Nhà chiến mã (Video: Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai).

Trang phục biểu diễn do BB phụ trách, lấy màu chủ đạo là trắng, và các chi tiết trang trí được lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ, với những đường nét khỏe khoắn, màu sắc tươi tắn từ 4 màu chủ đạo là xanh lá, vàng, đỏ, đen và trắng, làm nổi bật chủ đề của tiết mục.

Phần trình diễn cũng gây ấn tượng bởi tinh thần thoải mái của 4 nghệ sĩ. Các thành viên thể hiện sự tận hưởng sân khấu và mang đến không khí vui tươi, rộn ràng. Khán giả kỳ vọng tiết mục mang đậm nét văn hóa truyền thống này sẽ có sức sống lâu dài như nhiều màn trình diễn ở mùa đầu tiên.