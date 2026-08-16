Ngọc nữ Trung Quốc lâm cảnh sa sút, vướng nghi vấn làm “vợ bé” của đại gia

Những hình ảnh được cho là mới nhất của Trịnh Sảng được trang 163 (Trung Quốc) chia sẻ đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo truyền thông nước này, nữ diễn viên được bắt gặp tại Mỹ với ngoại hình gầy gò, thần sắc kém tươi tắn và phong cách giản dị. Cô xuất hiện một mình, kéo theo chiếc vali lớn và gần như không còn dáng vẻ hào nhoáng từng thấy trên màn ảnh.

Hình ảnh của Trịnh Sảng tại Mỹ (Ảnh: 163).

Sau nhiều năm rời xa làng giải trí, Trịnh Sảng lựa chọn cuộc sống kín tiếng tại Mỹ. Tuy nhiên, nhất cử nhất động của cô vẫn được công chúng quan tâm bởi nữ diễn viên từng là một trong những ngôi sao được săn đón nhất làng giải trí Trung Quốc.

Sinh năm 1991, Trịnh Sảng nổi tiếng từ khi còn rất trẻ qua hàng loạt tác phẩm như Cùng ngắm mưa sao băng, Cổ kiếm kỳ đàm, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên và Họa bích. Vẻ ngoài trong trẻo, gương mặt trẻ trung cùng hình tượng “nữ thần thanh xuân” giúp cô sở hữu lượng người hâm mộ lớn.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Trịnh Sảng sụp đổ nhanh chóng vào năm 2021 sau hàng loạt bê bối đời tư và tài chính. Đáng chú ý nhất là vụ việc liên quan đến mang thai hộ và những tranh chấp tình cảm với bạn trai cũ Trương Hằng. Sau đó, cô tiếp tục bị cơ quan chức năng điều tra về vấn đề thuế.

Theo thông tin chính thức từ Cục Thuế Thượng Hải, cơ quan chức năng xác định Trịnh Sảng trong giai đoạn 2019-2020 đã không khai báo đầy đủ thu nhập cá nhân 1,91 tỷ NDT (gần 7.500 tỷ đồng), trong đó số tiền bị xác định là trốn thuế lên tới hơn 45,26 triệu NDT (hơn 175 tỷ đồng). Cơ quan thuế quyết định truy thu thuế, tiền chậm nộp và xử phạt tổng cộng 299 triệu NDT (hơn 1.100 tỷ đồng).

Trịnh Sảng sa sút sự nghiệp sau bê bối trốn thuế, nhờ người mang thai hộ (Ảnh: Sina).

Cơ quan quản lý các hoạt động văn hoá và nghệ thuật của Trung Quốc sau đó tuyên bố không cho các đơn vị phát thanh, truyền hình và nền tảng video mời Trịnh Sảng tham gia sản xuất chương trình, đồng thời yêu cầu dừng phát sóng những chương trình mà cô đã tham gia. Đây là dấu mốc gần như khép lại sự nghiệp của nữ diễn viên tại thị trường Trung Quốc.

Từ một ngôi sao hàng đầu, Trịnh Sảng gần như biến mất khỏi màn ảnh. Cô sang Mỹ sinh sống và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, những vấn đề tài chính liên quan đến các khoản phải thi hành tiếp tục khiến tên tuổi cô xuất hiện trên truyền thông.

Những năm gần đây, truyền thông Trung Quốc xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng về cuộc sống riêng của Trịnh Sảng. Đáng chú ý là tin đồn cho rằng nữ diễn viên có quan hệ với doanh nhân Diệp Diên Vỹ và được người này hỗ trợ về tài chính khi sống tại Mỹ.

Một số nguồn tin còn đưa ra cáo buộc gây sốc rằng Trịnh Sảng sống như người tình của vị doanh nhân này, thậm chí sinh con cho ông.

Thông tin này lan truyền mạnh trên truyền thông Trung Quốc sau khi một người nhận là con trai của Diệp Diên Vỹ công khai những cáo buộc liên quan đến cha mình và Trịnh Sảng.

Về phía Trịnh Sảng, cô từng phủ nhận những cáo buộc liên quan đến việc được đại gia bao nuôi hay sinh con cho Diệp Diên Vỹ.

Trịnh Sảng và bạn trai cũ Trương Hằng (Ảnh: Sina).

Đáng chú ý hơn là cuộc sống hiện tại của Trịnh Sảng vẫn được cho là không dễ dàng. Sau bê bối thuế, nữ diễn viên phải đối mặt với nhiều tranh chấp dân sự và nghĩa vụ tài chính.

Các nguồn tin cho biết Trịnh Sảng còn đang mắc nợ các đối tác khoảng 120 triệu NDT (474 tỷ đồng) sau bê bối đời tư, trốn thuế khiến cô bị phong sát tại Trung Quốc.

Năm năm qua, nữ diễn viên còn theo đuổi cuộc chiến giành quyền nuôi con với người yêu cũ, Trương Hằng. Theo phán quyết của tòa án tại Mỹ, Trương Hằng được quyền nuôi dưỡng các con, Trịnh Sảng chỉ được quyền thăm nuôi các con.

Kể từ khi sang Mỹ và chấp nhận rút khỏi làng giải trí Hoa ngữ, Trịnh Sảng cũng nỗ lực làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, người đẹp đăng tâm thư thừa nhận, cuộc sống tại nước ngoài không dễ dàng. Mỹ nhân sinh năm 1991 từng cầu cứu cộng đồng mạng và ngỏ ý được trở lại làm việc trong làng giải trí.

Trương Hằng tiết lộ, Trịnh Sảng muốn ở lại Mỹ vì nữ diễn viên né tránh những món nợ khổng lồ tại Trung Quốc. Theo nguồn tin của 163, ngọc nữ màn ảnh Hoa ngữ một thời hiện không có công việc ổn định, đang nỗ lực học ngoại ngữ và tập làm YouTuber.