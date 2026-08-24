Bảo Ngọc lọt Top 20 thi Thuyết trình

Ngày 24/8, vòng 2 Head-to-Head Challenge diễn ra với sự tranh tài của các đại diện đến từ bốn khu vực gồm châu Á & Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Đây là một trong những phần thi phụ nhận được sự quan tâm tại Miss World 2026, bởi kết quả có thể mang đến cho thí sinh cơ hội giành suất vào thẳng Top 40 chung cuộc.

Sau các màn tranh tài, ban tổ chức xác định Top 20 Head-to-Head Challenge, gồm 5 đại diện xuất sắc nhất đến từ mỗi khu vực.

Đại diện Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc - góp mặt trong Top 5 khu vực châu Á & Thái Bình Dương.

Bảo Ngọc xuất sắc có mặt trong Top 20 phần thi Head-to-Head Challenge tại Mis World 2026 (Ảnh: Miss World).

Ở vòng thi này, các thí sinh cùng nhận câu hỏi xoay quanh chủ đề: Thế hệ trẻ cần làm gì để vừa gìn giữ văn hóa truyền thống, vừa tiếp tục phát triển cùng thời cuộc?.

Đây là chủ đề đòi hỏi thí sinh không chỉ thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ mà còn phải đưa ra quan điểm cá nhân về mối quan hệ giữa truyền thống và sự phát triển của thế hệ trẻ trong xã hội hiện đại.

Trong phần trình bày, Bảo Ngọc tập trung nói về niềm tự hào đối với văn hóa Việt Nam. Đại diện Việt Nam cho rằng thế hệ trẻ nói riêng và người Việt Nam nói chung luôn trân trọng những giá trị mà cha ông để lại. Đồng thời, người trẻ cần có tinh thần cởi mở, sẵn sàng giao lưu với bạn bè quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Bảo Ngọc cũng giới thiệu những nét đặc trưng của Việt Nam như nền văn hóa lâu đời, ẩm thực phong phú và cảnh đẹp. Theo cô, đây là những giá trị được người Việt tự hào gìn giữ và cũng là những yếu tố giúp bạn bè quốc tế thêm yêu mến đất nước.

Phần trình bày của Bảo Ngọc diễn ra khá trôi chảy và tự nhiên. Người đẹp giữ được sự tự tin khi trả lời câu hỏi, đồng thời thể hiện rõ thông điệp về tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Tuy nhiên, phần thể hiện này chưa giúp đại diện Việt Nam giành chiến thắng ở khu vực. Kết quả chung cuộc, Asia Rose Simpson, đại diện Philippines, là người chiến thắng Head-to-Head Challenge khu vực châu Á & Thái Bình Dương.

Năm người đẹp đầu tiên lọt Top 40 Hoa hậu Thế giới 2026

Asia Rose Simpson của Philippines (thứ hai từ trái sang) chiến thắng ở hạng mục Head-to-Head Challenge khu vực châu Á & Thái Bình Dương (Ảnh: Miss World).

Top 40 gồm đại diện của 4 châu lục và mỗi châu lục có 10 suất.

Năm gương mặt đầu tiên được xác định góp mặt trong Top 40 Miss World 2026 trước chung kết gồm Asia Rose Simpson (Philippines), Julia Kühnle (Đức), Romanda Hombir (Nam Phi), Georgia-Lee Gill (Trinidad và Tobago) và Suil Pagán (Puerto Rico).

Việc các suất đầu tiên của Top 40 được xác định cũng khiến cuộc cạnh tranh tại Miss World 2026 trở nên đáng chú ý hơn.

Các thí sinh còn lại sẽ tiếp tục cạnh tranh thông qua những phần thi phụ và các tiêu chí khác của ban tổ chức để giành một vị trí trong danh sách 40 người đẹp xuất sắc.

Bảo Ngọc vẫn còn nhiều cơ hội

Bảo Ngọc vẫn còn nhiều cơ hội ở các phần thi phụ tiếp theo (Ảnh: Instagram).

Dù không giành chiến thắng Head-to-Head Challenge, việc lọt Top 20 của phần thi này vẫn là một kết quả đáng ghi nhận đối với Bảo Ngọc. Đặc biệt, cô nằm trong nhóm 5 thí sinh nổi bật nhất khu vực châu Á & Thái Bình Dương.

Tính đến thời điểm hiện tại, đại diện Việt Nam đã có mặt trong Top 60 Top Model (Trình diễn thời trang) và Top 20 Head-to-Head Challenge. Những kết quả này cho thấy Bảo Ngọc vẫn duy trì được sự hiện diện trong các bảng xếp hạng của những phần thi phụ quan trọng.

Bên cạnh thành tích trên, Bảo Ngọc cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ sắc đẹp trong nước và quốc tế. Các màn thể hiện của cô tại Miss World 2026 tiếp tục được nhiều chuyên trang sắc đẹp theo dõi.

Miss World 2026 đang diễn ra tại Việt Nam với sự tham dự của 111 thí sinh. Sau chuỗi hoạt động và các phần thi phụ, đêm chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 5/9 tại Khánh Hòa.