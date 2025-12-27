Lễ cưới Đoàn Minh Tài và vợ kém 16 tuổi: Rước dâu bằng xuồng, đi cầu khỉ

Sau lễ cưới tại TPHCM, sáng 26/12, diễn viên Đoàn Minh Tài và ca sĩ Sunny Đan Ngọc tiếp tục tổ chức lễ vu quy và rước dâu, với sự chứng kiến của hai bên gia đình, người thân và bạn bè thân thiết.

Trong lễ vu quy tại nhà gái ở TPHCM, cô dâu Sunny Đan Ngọc diện áo dài đỏ truyền thống, chú rể Đoàn Minh Tài xuất hiện lịch lãm với áo dài đồng điệu. Cách lựa chọn trang phục giúp cặp đôi vừa giữ trọn nét văn hóa truyền thống, vừa toát lên sự nhã nhặn.

Không khí lễ rước dâu của Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dàn phù dâu - phù rể cũng gây chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như diễn viên Huỳnh Hồng Loan, Á hậu Kim Duyên, Top 3 Miss Charm Vietnam Hoàng Kim, siêu mẫu Trịnh Xuân Nhản, diễn viên Lý Bình, Á vương Quốc tế Vũ Linh…

Sau lễ vu quy, chú rể chính thức rước nàng về dinh, khởi hành về Bến Tre (nay là Vĩnh Long). Nghi thức ra mắt gia đình được tổ chức trong không gian gần gũi, mang đậm nét mộc mạc của miền Tây sông nước.

Tiệc cưới được trang trí theo phong cách hoài niệm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở phần tiệc mừng, cô dâu Sunny Đan Ngọc lựa chọn phong cách cổ điển với váy cưới trắng bồng bềnh, lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ rạng rỡ. Trong khi đó, chú rể Minh Tài diện vest gam màu trung tính, phom dáng pha chút hoài cổ.

Lễ cưới của cặp đôi không chỉ dừng lại ở các nghi thức truyền thống mà còn ghi dấu ấn bởi không gian đậm chất miền Tây.

Gia đình chú rể đưa nhiều nét sinh hoạt đặc trưng của vùng sông nước vào ngày vui, từ mâm cỗ cưới với các món ăn đậm đà hương vị quê nhà đến những hoạt động trải nghiệm vui nhộn như đi cầu khỉ, mang lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho khách mời.

Cô dâu Sunny Đan Ngọc được chú rể rước bằng xuồng, mang đến không khí đậm chất miền Tây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặc biệt, màn rước dâu bằng xuồng còn trở thành điểm nhấn độc đáo, gây thích thú cho người tham dự.

Dàn khách mời liên tục mang đến những tiết mục âm nhạc góp vui. Các ca sĩ Tùng Anh, Hoàng Ái My... lần lượt thể hiện những ca khúc quen thuộc, mang lại không khí náo nhiệt trong ngày cưới.