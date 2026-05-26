"Làm chủ AI": Sách dành cho người muốn tìm hiểu trí tuệ nhân tạo

Dùng AI để có nhiều năng lượng hơn

Theo Celia Quillian, quyển sách Làm chủ AI sẽ giúp bạn khám phá những ứng dụng phong phú của AI tạo sinh, giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn, hiệu quả hơn, thậm chí thú vị hơn.

Cuốn sách "Làm chủ AI" của Celia Quillian (Ảnh: First News).

Khi học được cách khai thác sức mạnh của AI, biết cách giao phó những công việc tẻ nhạt thường ngày cho công cụ vô cùng chuyên nghiệp và dễ hợp tác này, bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn để dành cho sở thích, các mối quan hệ và cuộc sống đúng nghĩa.

Trong tác phẩm này, bạn sẽ tìm hiểu về các công cụ AI tạo sinh phổ biến như ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, Meta, Perplexity… Đồng thời, sẽ khám phá hơn 100 cách sáng tạo, dễ hiểu và hiệu quả để ứng dụng vào đời sống hằng ngày.

Với cách trình bày đơn giản, dễ hiểu, bạn sẽ được tiếp cận các tính năng nổi bật của AI; được tiếp xúc những khái niệm, kiến thức cơ bản về AI tạo sinh, nắm rõ ưu điểm và hạn chế của AI tạo sinh, để có thể chủ động ứng dụng nó vào đời sống, vào những lĩnh vực mà mình quan tâm.

Trong thế giới AI tạo sinh, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết cách nhập môn đặt câu lệnh, sẽ được giới thiệu hàng loạt cách sử dụng các công cụ AI nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Sách giới thiệu cả các từ khóa, chỉ dẫn và mẹo hữu ích để tạo ra những phản hồi chất lượng nhất từ các công cụ AI.

Có lẽ nội dung thú vị, tạo nhiều quan tâm nơi người đọc vẫn là ứng dụng AI trong đời sống. Bạn sẽ thấy có hàng loạt cách mà AI có thể hỗ trợ để cuộc sống hằng ngày của bạn trở nên thú vị hơn: Từ việc nấu ăn trong bếp đến tìm việc làm ngoài xã hội, từ mục tiêu sống khỏe đến các kỳ nghỉ, từ quá trình phát triển bản thân đến việc xây dựng các mối quan hệ.

Bạn sẽ biết cách vận dụng AI thật sáng tạo và thông minh để hoàn thành mục tiêu, tiết kiệm thời gian và nâng tầm chất lượng cuộc sống. Trong mỗi chương sách, bạn sẽ tìm thấy cả những câu lệnh nhiều bước, lẫn các gợi ý ngắn gọn, đơn giản để bạn có thể thực hành. Hoặc bạn có thể tự khám phá sức mạnh của AI bằng cách áp dụng các ví dụ thực tế được nhắc đến trong từng chương.

Ứng dụng AI trong đời sống

Theo tác giả, nếu biết cách, AI sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Khi dùng AI để chăm sóc gia đình, bạn được truyền cảm hứng để sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa nhờ những kế hoạch được thiết kế rõ ràng và phù hợp với mình, đồng thời khám phá nhiều ý tưởng, sáng tạo để trang trí nhà cửa cũng như chăm sóc sân vườn.

ChatGPT có thể giúp quá trình dọn dẹp của bạn hiệu quả và nhẹ nhàng hơn bằng cách lập danh sách những thứ cần dọn dẹp kèm theo các mốc thời gian cụ thể…

Nếu tìm ứng dụng AI để phát triển sự nghiệp, bạn sẽ được tiếp cận nhiều cách khác nhau mà các công cụ AI có thể hỗ trợ bạn, từ xây dựng hồ sơ để ứng tuyển công việc bạn yêu thích, đến chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc một cách chuyên nghiệp. Kể cả việc cải thiện kỹ năng giao tiếp, tìm định hướng và nguồn cảm hứng cho lộ trình phát triển sự nghiệp, mở rộng mạng lưới mối quan hệ trong nghề…

Đối với quản lý tài chính cá nhân, bạn sẽ được AI hỗ trợ để lấp đầy những lỗ hổng kiến thức tài chính, giới thiệu các khái niệm mới, giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng, dễ hiểu.

AI còn giúp bạn biến kiến thức thành hành động để có thể tự lập ngân sách cá nhân, đánh giá báo cáo tài chính của doanh nghiệp để đầu tư, đảm nhận vai trò của một chuyên viên tư vấn tài chính. AI sẽ hỗ trợ bạn từ việc tối ưu hóa ngân sách, gia tăng khoản tiết kiệm cho đến thương lượng các khoản chi lớn, học cách đầu tư tài chính…

Khi dùng AI cho việc học tập và phát triển bản thân, bạn sẽ hoàn thành được nhiều mục tiêu hơn và phát triển thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. AI có thể đồng hành cùng bạn trong từng bước, từ đặt mục tiêu, lên kế hoạch, bắt tay thực hiện, cho đến chiêm nghiệm lại hành trình.

Với kho dữ liệu khổng lồ cùng khả năng đối thoại vượt trội, AI có thể giúp bạn lấp đầy khoảng trống kiến thức trong rất nhiều lĩnh vực, theo cách phù hợp nhất với phong cách học tập riêng của bạn. Bạn cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc học kỹ năng mới, tóm tắt tài liệu học tập, ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi…

Để tạo dựng mối quan hệ, AI có thể giúp bạn trở thành một người bạn đời, một thành viên gia đình hay một người bạn tốt hơn, bất chấp sự hỗn loạn và áp lực của cuộc sống hiện đại. AI sẽ hỗ trợ bạn, từ việc xây dựng các mối quan hệ bền chặt, biết cách kết nối sâu sắc hơn với người khác, cách giải quyết mâu thuẫn, cách nuôi dạy con cái tốt hơn, đến cách xử lý các vấn đề tinh tế như tặng quà, tạo ra bài phát biểu đáng nhớ, tổ chức những buổi tiệc ấn tượng…

Theo tác giả Celia Quillian, AI sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong cuộc sống (Ảnh: First News).

Làm chủ AI là quyển sách đáng để tham khảo. Tuy nhiên, bạn cũng cần đọc và vận dụng nó vào đời sống một cách linh hoạt, chủ động, sáng tạo theo những mục tiêu của riêng mình, và luôn cảnh giác với những mặt còn hạn chế của công nghệ, cũng như những thay đổi do quá trình phát triển công nghệ như vũ bão hiện nay.

Khi đề cập đến tương lai của AI, tác giả cũng cho rằng cuộc đua giữa các công ty phát triển AI tạo sinh đang diễn ra rất khốc liệt, nên khả năng cao là các công cụ phổ biến nhất hiện nay vẫn sẽ tiếp tục được đổi mới và bổ sung thêm nhiều tính năng thú vị trong tương lai. Sách cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức, thông tin thú vị. Vận dụng thế nào cho tốt nhất là vấn đề còn lại của mỗi người.

Celia Quillian là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, là người sáng lập kênh TikTok và Instagram nổi tiếng @Smart-WorkAI. Cô đã hướng dẫn những cách vô cùng đơn giản và thiết thực để giúp hàng trăm ngàn người theo dõi có thể ứng dụng AI vào công việc và cuộc sống. Celia Quillian có bằng cử nhân của Đại học Wake Forest và bằng MBA của Trường Kinh doanh Goizueta thuộc Đại học Emory. Hiện cô là một chuyên gia hàng đầu về AI và chiến lược marketing trong cộng đồng công nghệ tại Atlanta.

Thu An