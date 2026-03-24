Học trò NSƯT Tân Nhàn giành giải Nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản

Tại Kyushu Music Competition 2026 (Cuộc thi Âm nhạc Kyushu) diễn ra ngày 21-28/3 tại Kumamoto (Nhật Bản), thí sinh Dương Ngọc Ánh đã xuất sắc giành giải Nhất ở nội dung Thanh nhạc.

Dương Ngọc Ánh hiện là học viên cao học năm thứ nhất tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn. Tại cuộc thi, cô trình diễn tác phẩm Les oiseaux dans la charmille của Jacques Offenbach, nhận được đánh giá cao từ hội đồng giám khảo quốc tế.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn (bên trái) và giải Nhất Thanh nhạc Kyushu Music Competition 2026 Dương Ngọc Ánh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây là lần đầu Dương Ngọc Ánh tham dự một cuộc thi âm nhạc quốc tế, ở bảng nghệ sĩ, song đã vượt qua áp lực để giành chiến thắng. Nữ thí sinh cho biết thành tích này là kết quả của quá trình rèn luyện cùng sự định hướng chuyên môn từ các giảng viên, đặc biệt là NSƯT Tân Nhàn và ThS, nghệ sĩ Đào Tố Loan.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, sáng sân khấu cùng kỹ thuật thanh nhạc tốt đã được rèn luyện, khẳng định từ quá trình học tập, Dương Ngọc Ánh dự thi với tác phẩm Les oiseaux dans la charmille - Jacques Offenbach nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả quốc tế và được ban giám khảo đánh giá cao.

Cùng với giải Nhất bảng nghệ sĩ, đoàn Việt Nam gồm 10 sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam còn giành thêm nhiều giải thưởng quan trọng ở nội dung Thanh nhạc ở bảng dành cho sinh viên: Giải Đặc biệt thuộc về Trần Thị Vân Anh; giải Đồng thuộc về Lê Khánh Chi; và giải Khuyến khích thuộc về Nguyễn Minh Phương.

Có mặt theo dõi cuộc thi tại Nhật Bản, Trưởng Khoa nghệ thuật Đại học Sư phạm Hà Nội, TS Thu Hà nhận định, đại diện Việt Nam tham dự nội dung thanh nhạc của cuộc thi này đều là các bạn có giọng hát nổi trội, kỹ thuật tốt. Phần thể hiện tại các bảng thi đều chỉn chu cả về về mặt âm nhạc, kỹ thuật và cảm xúc.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - cho biết, dù kết quả chưa hoàn toàn đạt kỳ vọng chung của đoàn, chị vẫn tự hào khi các học trò thể hiện tốt, mang về vinh dự cho Việt Nam.