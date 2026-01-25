Chuyện tình 30 năm khác lạ, bền chặt hiếm có của làng giải trí Trung Quốc

Mới đây, Lương Triều Vỹ hiếm hoi xuất hiện cùng vợ tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp). Cả hai ngồi cạnh nhau, thoải mái trò chuyện và nhiều lần nghiêng người trao đổi trong suốt buổi trình diễn.

Những khoảnh khắc thân mật, tự nhiên của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý, cho thấy sự gắn bó không phô trương nhưng bền bỉ theo thời gian.

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh đang đồng hành tại Pháp (Ảnh: Weibo).

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ chính thức kết hôn năm 2008, sau gần 20 năm hò hẹn. Đám cưới của họ được tổ chức kín đáo ở nước ngoài với sự tham dự của bạn bè thân thiết và người thân.

Hôn lễ diễn ra sau quãng thời gian dài hai người cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, trong đó có biến cố nghiêm trọng nhất là vụ Lưu Gia Linh bị bắt cóc và xâm hại vào cuối thập niên 1990.

Biến cố ấy trở thành nỗi ám ảnh lớn trong cuộc đời Lưu Gia Linh. Trong giai đoạn đó, Lương Triều Vỹ đã chọn ở lại bên bạn gái, âm thầm đồng hành và trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng. Chính sự kiên định này được cho là bước ngoặt khiến mối quan hệ của họ vượt qua những hoài nghi và thử thách kéo dài nhiều năm.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của cặp đôi tiếp tục gây tò mò. Lưu Gia Linh chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc), trong khi Lương Triều Vỹ thường xuyên xa nhà vì lịch quay phim và các dự án quốc tế. Cả hai ít xuất hiện cùng nhau, cũng hiếm khi lên tiếng trước tin đồn đời tư.

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh đã ở bên nhau hơn 30 năm (Ảnh: News).

Đôi lúc, Lưu Gia Linh bị bắt gặp thân thiết với những người bạn khác giới khi không có ông xã bên cạnh. Về phần mình, Lương Triều Vỹ cũng dính tin đồn tình cảm với các đồng nghiệp trẻ, xinh đẹp.

Năm 2025, nam diễn viên Sắc, Giới vướng tin đồn sống chung và có con với một nữ thần tượng kém ông rất nhiều tuổi. Khác với mọi lần, Lương Triều Vỹ đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận và khẳng định, tình yêu lớn nhất cuộc đời ông chỉ dành cho người bạn đời Lưu Gia Linh.

Bỏ ngoài tai những lời đồn đoán, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh vẫn duy trì mối quan hệ ổn định. Họ dành cho nhau sự tôn trọng tuyệt đối, không ràng buộc bằng những khuôn mẫu truyền thống.

Ở tuổi U60, Lưu Gia Linh vẫn giữ phong thái trẻ trung, còn Lương Triều Vỹ được nhận xét ngày càng điềm đạm, phong độ và an nhiên.

Một trong những điểm khiến cuộc hôn nhân của họ trở nên khác biệt là quyết định không sinh con. Lương Triều Vỹ từng thẳng thắn chia sẻ rằng, ông chưa bao giờ có mong muốn làm cha.

“Tôi đã phải chăm sóc rất nhiều người. Chỉ riêng việc lo lắng cho Gia Linh thôi cũng đủ khiến tôi căng thẳng. Tôi không nghĩ mình có thể gánh thêm trách nhiệm đó”, nam diễn viên nói.

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh khi còn trẻ (Ảnh: HK01).

Truyền thông Trung Quốc nhận định, tính cách hướng nội của Lương Triều Vỹ đóng vai trò lớn trong lựa chọn lối sống và hôn nhân của ông. Tài tử thừa nhận bản thân không giỏi giao tiếp, không thích tụ tập hay xuất hiện trước đám đông. Ngoài công việc, ông thường sống khép kín, dành thời gian cho đọc sách, đạp xe, nấu ăn và xem phim.

“Tôi không phải kiểu người thích trò chuyện hay kết nối bằng lời nói. Tôi quen ở một mình, suy nghĩ nhiều và quan sát mọi thứ trong im lặng”, Lương Triều Vỹ chia sẻ. Ông thừa nhận sự hướng nội khiến mình thường xuyên rơi vào trạng thái cô độc, lo âu và khó thích nghi với nhịp sống sôi động của giới giải trí.

Tuy nhiên, chính tính cách này lại trở thành nền tảng cho phong cách diễn xuất đặc trưng của Lương Triều Vỹ. Thay vì bộc lộ cảm xúc bằng lời thoại hay hành động mạnh, ông chinh phục khán giả bằng ánh mắt, biểu cảm tinh tế và những khoảng lặng giàu nội tâm. Nhiều nhà phê bình cho rằng khả năng “diễn bằng im lặng” đã biến Lương Triều Vỹ thành một trong những diễn viên xuất sắc nhất châu Á.

Lương Triều Vỹ tìm thấy sự bình yên khi ở bên Lưu Gia Linh (Ảnh: Sina).

Nam diễn viên từng nói, diễn xuất giống như nơi trú ẩn an toàn, cho phép ông đối thoại với thế giới mà không cần phải nói quá nhiều. “Khi đứng trước máy quay, tôi không cần phải trở thành một con người khác. Tôi chỉ cần thành thật với cảm xúc của mình”, ông chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 60, Lương Triều Vỹ vẫn được xem là biểu tượng đặc biệt của điện ảnh Hoa ngữ - một ngôi sao không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn khiến khán giả bị cuốn hút bởi chiều sâu tâm lý hiếm có. Chính sự hướng nội mà ông từng xem là bất lợi lại là thứ đã tạo nên một Lương Triều Vỹ không thể thay thế.

Trái ngược hoàn toàn với chồng, Lưu Gia Linh là người hoạt bát, tháo vát và giỏi kết nối. Nữ diễn viên yêu thích giao lưu, thường xuyên tổ chức những buổi gặp gỡ bạn bè tại nhà. Chính sự cởi mở và chủ động của Lưu Gia Linh được cho là mảnh ghép hoàn hảo, giúp cân bằng tính cách trầm lắng của Lương Triều Vỹ.

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh lựa chọn không sinh con (Ảnh: Sina).

Ở tuổi ngoài 60, Lương Triều Vỹ vẫn miệt mài với điện ảnh trong khi vợ tập trung kinh doanh. Nam diễn viên sắp trở lại với bộ phim Người bạn tĩnh lặng, tác phẩm điện ảnh nước ngoài thứ hai của ông sau Shang-Chi và Huyền thoại Thập Luân. Trong phim, ông vào vai một nhà khoa học thần kinh.

Song song đó, nam diễn viên liên tục được vinh danh với các giải thưởng quốc tế và bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong cũng như Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật.

Không ồn ào, không phô trương, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh chọn đồng hành cùng nhau bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và tự do. Một cuộc hôn nhân khác lạ, nhưng bền bỉ.