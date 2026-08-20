Chương Tử Di tuổi U50: Trẻ đẹp vượt thời gian, kiếm 45 triệu USD nhờ đầu tư

Thu hơn 45 triệu USD sau 4 năm đầu tư

Theo Sina, Chương Tử Di từng đồng sáng lập thương hiệu Newpage vào năm 2022. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chăm sóc da dành cho trẻ em. Sau khoảng 4 năm phát triển, thương hiệu này được cho là đã đạt mức tăng trưởng đáng kể.

Mới đây, Chương Tử Di bán một phần cổ phần tại công ty và thu về hơn 45 triệu USD. Sau thương vụ, nữ diễn viên vẫn nắm giữ khoảng 6% cổ phần và tiếp tục đảm nhận vai trò đại sứ hình ảnh của thương hiệu.

Chương Tử Di vừa kiếm 45 triệu USD từ một vụ kinh doanh (Ảnh: Sina).

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, khoản đầu tư của Chương Tử Di được cho là đã mang lại mức sinh lời rất lớn. Một số nguồn tin cho biết giá trị khoản đầu tư tăng khoảng 130 lần so với ban đầu.

Tờ Sina nhận định, đây là một trong những thương vụ kinh doanh đáng chú ý nhất của nữ diễn viên bên ngoài lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, cách tính mức sinh lời và số tiền thực tế Chương Tử Di nhận được vẫn phụ thuộc vào tỷ lệ cổ phần được bán cũng như các điều khoản của giao dịch.

Thông tin về thương vụ nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả bất ngờ khi biết nữ diễn viên không chỉ có nguồn thu lớn từ hoạt động nghệ thuật mà còn tham gia kinh doanh và đầu tư từ nhiều năm qua.

Nữ diễn viên có nhiều nguồn thu ngoài điện ảnh

Chương Tử Di vẫn trẻ đẹp ở tuổi U50 (Ảnh: Sina).

Theo Sohu, Chương Tử Di được xem là người có kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư. Trong nhiều năm, cô được cho là đã tham gia đầu tư vào nhiều doanh nghiệp và lĩnh vực khác nhau. Dù vậy, giống nhiều nhà đầu tư khác, Chương Tử Di cũng từng đối mặt với những khoản thua lỗ đáng kể.

Một số nguồn tin cho biết nữ diễn viên từng chịu ảnh hưởng từ những khoản đầu tư không thuận lợi, với giá trị lên tới hàng trăm triệu NDT. Tuy nhiên, tổng tài sản của cô vẫn được truyền thông Trung Quốc ước tính hiện ở mức hơn 3,5 tỷ NDT (hơn 13.000 tỷ đồng). Chương Tử Di cũng sở hữu nhiều bất động sản có giá trị tại Mỹ, Pháp và Hong Kong (Trung Quốc).

Bên cạnh các khoản đầu tư, nguồn thu của Chương Tử Di còn đến từ quảng cáo, sự kiện và hoạt động nghệ thuật. Khi danh tiếng ở đỉnh cao, cô từng nhận mức thù lao cao cho mỗi lần tham dự sự kiện. Cát-xê quảng cáo của nữ diễn viên cũng được cho là lên tới hàng chục triệu NDT (tương đương hàng chục tỷ đồng) cho mỗi thương hiệu trong một năm.

Những nguồn thu này giúp Chương Tử Di duy trì vị thế một trong những nữ diễn viên có thu nhập cao của làng giải trí Hoa ngữ trong nhiều năm.

Từ ngôi sao quốc tế đến biểu tượng màn ảnh Hoa ngữ

Chương Tử Di vẫn duy trì sức hút sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật (Ảnh: Sina).

Sinh năm 1979, Chương Tử Di bước vào làng điện ảnh từ cuối thập niên 1990 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên Hoa ngữ.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của cô đến với Đường về nhà (1999), tác phẩm của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sau đó, Chương Tử Di tiếp tục ghi dấu ấn với Ngọa hổ tàng long, bộ phim giúp tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi trên thị trường quốc tế.

Nữ diễn viên sau đó góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thập diện mai phục, Hồi ức của một geisha và Godzilla: King of the Monsters. Các vai diễn giúp cô xây dựng hình ảnh một trong những nữ diễn viên tiêu biểu của điện ảnh Trung Quốc đương đại trên thị trường quốc tế.

Chương Tử Di cũng sở hữu thành tích giải thưởng đáng chú ý. Cô từng giành 2 giải Kim Kê và 3 giải Hoa Biểu. Nữ diễn viên đồng thời thuộc nhóm hiếm hoi từng giành giải Nữ chính xuất sắc tại cả 3 giải thưởng điện ảnh lớn của Trung Quốc gồm Kim Mã (Đài Loan), Kim Tượng (Hong Kong) và Kim Kê (Đại lục).

Những thành tích này giúp Chương Tử Di được xếp vào nhóm “tứ đại hoa đán” của màn ảnh Hoa ngữ cùng Triệu Vy, Châu Tấn và Từ Tịnh Lôi trong giai đoạn đỉnh cao của thế hệ diễn viên này.

Từng giảm hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình

Sau đổ vỡ hôn nhân, Chương Tử Di tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc con (Ảnh: Getty).

Không chỉ có sự nghiệp thành công, Chương Tử Di còn nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi đời tư.

Năm 2015, nữ diễn viên kết hôn với ca sĩ Uông Phong. Sau khi lập gia đình, cô giảm bớt hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Hai người có 2 con chung.

Cuộc hôn nhân kết thúc vào tháng 10/2023. Sau ly hôn, Chương Tử Di từng bước trở lại với các hoạt động nghệ thuật và xuất hiện thường xuyên hơn tại các sự kiện trong nước cũng như quốc tế.

Trong những chia sẻ về cuộc sống sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên cho biết mỗi giai đoạn đều mang đến những trải nghiệm khác nhau. Cô lựa chọn trở lại với nghệ thuật trong tâm thế bình tĩnh và trưởng thành hơn.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Chương Tử Di từ lâu được xem là biểu tượng nhan sắc mang đậm vẻ đẹp Á Đông. Không theo chuẩn sắc sảo hay quyến rũ hiện đại, nữ diễn viên chinh phục khán giả bằng gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng thần thái sang trọng. Cô gây ấn tượng với đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao và gương mặt nhỏ gọn.

Ở tuổi U50, cô vẫn góp mặt trong danh sách những nghệ sĩ đẹp nhất Trung Quốc và duy trì sức hút với công chúng. Bên cạnh những dự án điện ảnh và hoạt động tại các sự kiện, nữ diễn viên tiếp tục được chú ý bởi hình ảnh một ngôi sao có khả năng duy trì giá trị thương mại lâu dài và đa năng.