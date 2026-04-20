Ca sĩ Đồng Lan ra mắt dự án nghệ thuật đa giác quan dành cho phụ nữ

Đây là một trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, kết hợp âm nhạc, múa đương đại, sắp đặt, thiền và tương tác cộng đồng, mở ra một không gian nơi nghệ thuật trở thành chất liệu để kết nối và nuôi dưỡng nội tâm.

Chương trình được chia thành 3 phần: “Khởi Duyên”, “Kết Duyên” và “Duyên”. Nếu phần đầu khai thác những khởi điểm của tình yêu, nỗi nhớ và tổn thương qua các chất liệu âm nhạc và câu chuyện truyền thống như Dạ cổ hoài lang, thì phần 2 mở rộng trải nghiệm bằng các hoạt động tương tác như thiền động, âm thanh handpan và song circle, xóa nhòa ranh giới giữa người biểu diễn và khán giả.

Ở phần cuối, hành trình đi đến sự buông bỏ và giải phóng nội tâm được đẩy lên cao trào, khi mỗi người tự nhận diện những ràng buộc của chính mình và tìm cách vượt qua.

Ca sĩ Đồng Lan ra mắt dự án xuất phát từ nỗi đau của bản thân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không dừng lại ở một đêm biểu diễn, Duyên được Đồng Lan xây dựng như một hành trình cảm xúc có chiều sâu, nơi khán giả không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia, đối thoại với chính mình và với những người xung quanh.

Cách tiếp cận này phản ánh rõ định hướng của nữ ca sĩ trong dự án mới: Sử dụng nghệ thuật như một phương tiện chữa lành, thay vì chỉ là công cụ giải trí.

“Thông qua “Duyên”, tôi muốn gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng xuyên suốt: không có cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên. Việc con người hiện diện cùng nhau trong một không gian đã là một “duyên”. Khi mỗi cá nhân biết cách nuôi dưỡng hạnh phúc từ bên trong, thế giới xung quanh họ cũng có thể trở nên dịu dàng và trọn vẹn hơn”, ca sĩ Đồng Lan chia sẻ.

Duyên khép lại trong không gian thiền tĩnh, nơi khán giả được viết lại cảm xúc như một cách hoàn tất hành trình cá nhân. Theo Đồng Lan, nghệ thuật không nhất thiết phải tạo ra những thay đổi tức thì, nhưng có thể trở thành điểm khởi đầu cho sự chuyển hóa: “Khi một người bắt đầu nhìn mình khác đi, thế giới quanh họ cũng có thể thay đổi”.

Đồng Lan biểu diễn trong chương trình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Redmoon là dự án được Đồng Lan ấp ủ trong thời gian sinh sống và làm việc tại Paris (Pháp), đặc biệt trong giai đoạn giãn cách vì Covid-19. Những trải nghiệm về sự cô đơn, biến động tâm lý và nhu cầu tự chữa lành đã trở thành nền tảng để cô hình thành ý tưởng về một không gian sáng tạo dành cho phụ nữ.

Lấy cảm hứng từ hình tượng “trăng đỏ” (biểu trưng của chu kỳ, sự sống và tái sinh), Redmoon lựa chọn tiếp cận những chủ đề thường bị né tránh, đặc biệt liên quan đến cơ thể, cảm xúc và đời sống nội tâm của phụ nữ.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, dự án khuyến khích việc bộc lộ những điều khó nói, tôn vinh cả những tổn thương lẫn sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi người. Hình ảnh phượng hoàng lửa được chọn làm biểu tượng trung tâm, như một ẩn dụ cho khả năng hồi sinh sau đổ vỡ và sự tiếp nối bền bỉ qua nhiều thế hệ.