Brad Pitt có Oscar, 400 triệu USD nhưng vẫn bị gọi là “ông già tội nghiệp”

Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang, nam diễn viên được cho là vẫn phải đối diện với những tổn thương kéo dài sau cuộc hôn nhân đổ vỡ và mối quan hệ xa cách với các con.

“Brad Pitt là một ông già tội nghiệp và đáng thương” là nhận xét gây chú ý của cây bút Bryony Gordon trên tờ Daily Mail. Tuy nhiên, cách gọi này không nhằm châm biếm ngoại hình hay tuổi tác của tài tử Hollywood.

Tài tử Brad Pitt ở tuổi 63 (Ảnh: Getty).

Theo Bryony Gordon, điều khiến cô cảm thấy thương cảm là Brad Pitt dường như vẫn đang phải vật lộn với một vấn đề từng gây ra nhiều tổn thương trong cuộc đời mình.

Bryony Gordon có trải nghiệm cá nhân với chứng nghiện rượu và từng trải qua nhiều năm cai nghiện. Vì vậy, cô đặc biệt quan tâm đến những chia sẻ gần đây của Brad Pitt về việc uống rượu trở lại sau một thời gian dài từ bỏ.

“Tôi có thể uống nhưng luôn dặn bản thân không được uống nhiều. Tôi phải giữ thái độ chuyên nghiệp”, Brad Pitt nói với tờ Esquire, số tháng 8/2026.

Theo cây bút Bryony Gordon, một người từng phải tìm đến chương trình Alcoholics Anonymous (AA - Hội Những người nghiện rượu ẩn danh) và chủ động từ bỏ rượu như Brad Pitt phải nhận thức rất rõ về giới hạn của bản thân. Vì thế, việc quay trở lại với rượu có thể là dấu hiệu đáng lo ngại.

Brad Pitt và cuộc chiến với rượu

Tài tử Hollywood từng thừa nhận, rượu đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn khủng hoảng của anh sau khi cuộc hôn nhân với Angelina Jolie tan vỡ.

Năm 2016, Angelina Jolie bất ngờ đệ đơn ly hôn, khép lại mối quan hệ tình cảm kéo dài hơn một thập kỷ giữa hai ngôi sao. Sau đó, cả hai bước vào cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm, liên quan đến tài sản cũng như quyền nuôi và chăm sóc các con.

Brad Pitt gần đây mở lòng về những tổn thương trong vụ ly hôn với Jolie (Ảnh: Esquire).

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Brad Pitt từng thừa nhận rượu là một trong những yếu tố khiến anh trở nên xa cách với các con. Nam diễn viên cho biết sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh từng rơi vào trạng thái khủng hoảng và tìm đến rượu như một cách đối phó với những cảm xúc tiêu cực.

Sau đó, Pitt quyết định cai rượu và duy trì cuộc sống không sử dụng đồ uống có cồn trong nhiều năm. Anh từng cho biết quá trình này có sự hỗ trợ của những người bạn cùng hoàn cảnh trong chương trình cai nghiện.

Đối với một ngôi sao từng sống trong ánh đèn sân khấu suốt nhiều năm, việc công khai thừa nhận những vấn đề của bản thân không phải điều dễ dàng. Tuy nhiên, Pitt từng nhiều lần nói về những sai lầm trong quá khứ và nỗ lực thay đổi cuộc sống.

Theo góc nhìn của cây bút Bryony Gordon, vấn đề của Brad Pitt không nằm ở một vài ly rượu mà ở tâm lý cho rằng bản thân đã đủ khả năng kiểm soát thứ từng khiến mình mất kiểm soát.

Những tổn thương sau cuộc chiến với Angelina Jolie

Nếu rượu từng là một phần trong giai đoạn khủng hoảng của Brad Pitt, thì cuộc chiến kéo dài với Angelina Jolie dường như cũng để lại những hệ quả sâu sắc đối với cuộc sống riêng của nam diễn viên.

Sau khi ly hôn, mối quan hệ giữa Pitt và các con trở nên phức tạp. Truyền thông quốc tế nhiều lần đưa tin về việc nam diễn viên ngày càng xa cách với các con khi chúng trưởng thành.

Brad Pitt và Angelina Jolie từng là cặp tình nhân "vàng" của Hollywood (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, một số người con của Pitt đã không còn sử dụng họ “Pitt” trong các hoạt động cá nhân. Đây có lẽ là tổn thất lớn nhất với tài tử Hollywood sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Nguồn tin của tờ Radar Online gần đây chia sẻ: “Brad Pitt vẫn bền bỉ và không tuyệt vọng về tình trạng hiện tại với các con. Brad tin rằng, cuối cùng, anh ấy sẽ lại có một vị trí trong cuộc đời bọn trẻ bởi anh ấy đã góp công nuôi dưỡng, giúp chúng trưởng thành. Không ai có thể tước đoạt được điều đó khỏi Brad, bất kể cuộc chiến pháp lý với Angelina Jolie có kết quả ra sao”.

Brad Pitt dường như có tất cả nhưng vẫn cô đơn

Brad Pitt hiện sở hữu sự nghiệp mà rất ít diễn viên Hollywood có thể đạt được. Tài tử 63 tuổi từng giành giải Oscar với vai trò nhà sản xuất của 12 Years a Slave, đồng thời sở hữu Quả cầu Vàng và nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá khác.

Trong nhiều thập kỷ, Pitt cũng liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn và được xem là một trong những biểu tượng nam tính nổi tiếng nhất Hollywood.

Ngoài diễn xuất, anh còn tham gia sản xuất phim và đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Theo Celebrity Net Worth, tài sản của Brad Pitt được ước tính khoảng 400 triệu USD.

Nhưng tiền bạc và danh tiếng không thể giải quyết tất cả những vấn đề trong đời sống cá nhân. Đó cũng là lý do Bryony Gordon sử dụng cụm từ “tội nghiệp” để mô tả Brad Pitt. Theo cách nhìn của cô, đây là sự thương cảm dành cho một người đã trải qua quá nhiều biến động nhưng vẫn phải tiếp tục đối diện với những vấn đề cũ.

Brad Pitt và bạn gái hiện tại, Ines de Ramon (Ảnh: Getty).

Pitt từng trải qua 2 cuộc hôn nhân với 2 minh tinh hàng đầu Hollywood là Jennifer Aniston và Angelina Jolie. Sau cuộc ly hôn thứ 2, anh gần như tránh xa những ồn ào tình cảm và dành nhiều thời gian hơn cho công việc cũng như cuộc sống riêng tư.

Hiện tại, nam diễn viên có mối quan hệ tình cảm với nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon, người kém anh 29 tuổi. Cặp đôi được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2022 và ngày càng gắn bó.