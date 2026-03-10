Tết Mường Thanh 2026: Giữ điệu Xòe Thái trong “Xuân ngàn rạng rỡ”

Dõi theo dòng chảy văn hóa doanh nghiệp, Tết Mường Thanh không chỉ đơn thuần là một sự kiện thường niên; đó là một "truyền thống nội bộ" được bồi đắp suốt ba thập kỷ.

Bản sắc: Nghệ thuật Xòe Thái - Linh hồn của đại ngàn Tây Bắc

Trong Tết Mường Thanh, nghệ thuật múa Xòe không chỉ là một tiết mục biểu diễn, mà là một phần không thể tách rời trong văn hóa doanh nghiệp.

Tiếp nối thành công rực rỡ từ màn đại xòe xác lập Kỷ lục Việt Nam năm 2023, Tết Mường Thanh năm nay tiếp tục nâng tầm di sản này thành một trải nghiệm văn hóa đặc biệt và ghi đậm dấu ấn, khẳng định vị thế của một đơn vị luôn nâng niu và nối tiếp những giá trị tinh hoa của dân tộc.

Tết Mường Thanh là cái tết riêng mang nhiều nét đẹp văn hóa của Tập đoàn Mường Thanh (Ảnh: Tập đoàn Mường Thanh).

Từ những vòng xòe tầng tầng lớp lớp, chuyển động nhịp nhàng theo trục đồng tâm không hồi kết, tượng trưng cho sự gắn kết bền chặt của hàng chục nghìn con người Mường Thanh trên khắp cả nước.

Xòe khăn, xòe quạt từng nhịp uốn lượn tinh tế của đôi tay không chỉ là vũ đạo, mà là sự giao hòa giữa đất trời và lòng người, thể hiện triết lý nhân sinh sâu sắc của người Tây Bắc về sự thịnh vượng và an lạc.

Khách sạn Mường Thanh Grand Bãi Cháy ghi dấu ấn giữa những ngày Tết Mường Thanh (Ảnh: Tập đoàn Mường Thanh).

Việc đưa nghệ thuật Xòe Thái vào không gian lễ hội thường niên là cách Mường Thanh tôn vinh Danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, biến mỗi khách sạn trong hệ thống thành một "bảo tàng sống" lưu giữ hồn cốt đại ngàn.

Bên cạnh đó, hình ảnh người con gái trong tà áo cóm duyên dáng của nhân viên Mường Thanh không chỉ là đồng phục, mà là biểu tượng của sự hiếu khách nồng hậu - một "đặc sản" tinh thần đã làm nên thương hiệu Mường Thanh suốt hơn 3 thập kỷ qua.

Vươn tầm từ những dự án quy mô lớn trong 2026

Lần đầu tiên hiện diện tại mảnh đất lịch sử Điện Biên hơn ba thập kỷ trước, Mường Thanh nay đã tạo nên vị thế nhất định trong ngành lưu trú. Không chỉ là kinh doanh, mỗi bước chân của Mường Thanh đều mang theo sứ mệnh lan tỏa hơi thở văn hóa vùng cao đến mọi miền.

Với hệ thống gần 68 khách sạn cao cấp và hàng loạt dự án đa lĩnh vực, tổng quy mô vượt ngưỡng 12.000 phòng, Mường Thanh phủ sóng dịch vụ lữ hành khắp hơn 30 tỉnh thành tại Việt Nam và nước bạn Lào.

Tốc độ tăng trưởng hai chữ số bền vững qua mỗi năm đã giúp tập đoàn tiếp tục giữ vững kỷ lục “Chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương” - một con số minh chứng cho sự lớn mạnh của nội lực doanh nghiệp.

Ngay sau tiếng trống khai xuân và sự kiện Tết Mường Thanh, tập đoàn tiếp tục mở rộng chuỗi dự án phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn tại các thị trường du lịch trọng điểm như Ninh Bình, Mộc Châu, Nghệ An...

Đây không chỉ là việc mở rộng quỹ đất, mà còn là bước đi chiến lược nhằm tiêu chuẩn hóa quốc tế dịch vụ 5 sao, nơi du khách khắp bốn phương có thể tận hưởng những tiện nghi hiện đại nhưng vẫn cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế, ấm áp của tâm hồn Việt.

Mường Thanh Luxury Đà Nẵng (Ảnh: Tập đoàn Mường Thanh).

“Xuân ngàn rạng rỡ”: Sự cộng hưởng của mùa xuân và nhịp đập Mường Thanh

Tết Mường Thanh 2026 khơi màn trong một thời khắc giao thoa đầy hứng khởi, khi hương vị Tết Nguyên đán vẫn còn nồng đượm, quện chặt trong từng hơi thở của đất trời và lòng người. Đây có thể coi là "mùa xuân kép" của Tập đoàn Mường Thanh.

Không còn khoảng cách giữa nhân viên và khách hàng, sự tận tâm và nụ cười rạng ngời của người Mường Thanh đã chạm đến trái tim từng lữ khách.

Du khách hào hứng chụp hình lưu niệm tại các điểm trang trí Tết Mường Thanh (Ảnh: Tập đoàn Mường Thanh).

Lưu trú trong dịp này, du khách không chỉ được trải nghiệm và thưởng thức những dịch vụ đẳng cấp quốc tế, mà thực sự được đắm mình trong một không gian văn hóa vùng cao thực thụ - nơi có tiếng kèn, nơi có hương rượu cần và những vòng xòe gắn kết tạo nên một trải nghiệm độc bản, đánh thức mọi giác quan và để lại những dấu ấn tâm hồn khó phai

Thông điệp “Bản sắc vươn tầm - Xuân ngàn rạng rỡ” chính là lời khẳng định bền bỉ và kiên định của một thương hiệu thuần Việt: Lấy bản sắc dân tộc làm nền tảng, đồng thời mượn sức mạnh truyền thống làm sức mạnh để đưa Mường Thanh vươn tầm thế giới.

Hơn 30 năm qua, Tết Mường Thanh đã ngày càng khẳng định vị thế nhất định trong ngành. Năm 2026 tập đoàn tiếp tục bắt tay vào những dự án lớn. Tết Mường Thanh năm nay không chỉ là một ngày hội, mà còn là tiếng trống thúc giục, tiếp thêm sức mạnh để doanh nghiệp mang theo bản sắc của con người Việt Nam ra thế giới.

