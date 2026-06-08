“Symphony of the Pearl Bay” vẽ bức tranh về chuẩn sống trong mơ bên vịnh biển Nha Trang

Hành trình âm nhạc dẫn lối tới chuẩn sống mới

Phố biển Nha Trang đã có một đêm nhộn nhịp khi “Symphony of the Pearl Bay” thắp sáng cả trục ven biển Trần Phú, thu hút hàng nghìn lượt khách về trải nghiệm.

“Symphony of the Pearl Bay” thắp sáng cung đường ven biển, thu hút hàng nghìn cư dân, du khách tham dự (Ảnh: Vinhomes).

Lễ hội âm nhạc được thiết kế thành 3 chương giàu cảm xúc, gồm: Nơi bình minh thức giấc; Chạng vạng rực rỡ; Trăng hóa ngọc với sự xuất hiện của nam ca sĩ Lam Trường, cùng Ryan Thành Tâm, Thu Anh, Vy Vy, DJ LyA, MC Hype... Những bản hòa ca ánh sáng, âm thanh trong không gian khoáng đạt và thiên nhiên trong lành bên vịnh biển Nha Trang hé mở chuẩn sống tương lai tại Vinhomes Pearl Bay.

Dàn nghệ sĩ khuấy đảo bờ biển Nha Trang trong đêm nhạc hội “Symphony of The Pearl Bay” (Ảnh: Vinhomes).

Tham gia nhạc hội, anh Võ Quang Tính, chủ nhân căn nhà phố 80m2 tại dự án, chia sẻ: "Sự kiện khiến tôi càng mong chờ ngày chuyển về ngôi nhà mới. Chỉ cần đi bộ hơn trăm mét là đã ra tới biển để chiêm ngưỡng vịnh biển đẹp bậc nhất hành tinh hay đơn giản là ngắm bình minh mỗi sáng".

Ngôi nhà của anh Tính nằm đối diện công viên thể thao, kế cận hai công viên vui chơi trẻ em và hồ bơi rộng hơn 1.000m2. Theo anh, đây là những tiện ích đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện sức khỏe của cả gia đình.

Anh Võ Quang Tính sở hữu căn nhà phố 80m2 tại Vinhomes Pearl Bay, dự định sẽ vừa ở vừa kinh doanh (Ảnh: Vinhomes).

Cùng chung cảm nhận, chị Lê Thị Mỹ Thủy, chủ nhân căn biệt thự tại Ngọc Trai, cho biết điều khiến chị quyết định xuống tiền gần như ngay lập tức chính là không gian sống hiếm có mà Vinhomes Pearl Bay mang lại.

"Khi tôi tới tham quan dự án, lúc đó 88 căn Ngọc Trai đã xây xong. Điều khiến tôi xuống tiền không chỉ là tiến độ thực tế, mà còn bởi dự án nằm trong hệ sinh thái biển hiếm có. Tôi tin tưởng năng lực phát triển của Vinhomes và tôi yên tâm khi lựa chọn biệt thự Ngọc Trai”, chị Thủy nói.

Sở hữu biệt thự tại khu Ngọc Trai, chị Lê Thị Mỹ Thủy tự hào về đặc quyền “chạm biển” mỗi ngày (Ảnh: Vinhomes).

Trong hình dung của nữ khách hàng, cuộc sống tương lai sẽ bắt đầu bằng những buổi sáng đi bộ trên các tuyến đường nội khu rợp bóng cây, chỉ cần 2-3 vòng đã hoàn thành quãng đường hơn 4km, sau đó thả mình trong làn nước biển trong xanh ngay trước cửa nhà. Đó cũng là chuẩn sống mới được tầng lớp cư dân thành đạt tìm kiếm: một ngôi nhà không chỉ để ở mà còn là nơi tái tạo năng lượng, chăm sóc sức khỏe và kết nối các thế hệ trong gia đình.

Tạo dòng tiền hôm nay, tích sản cho mai sau

Nếu mặt biển là đặc quyền của cư dân, thì dòng khách du lịch là lợi thế tạo nên sức hấp dẫn đầu tư của Vinhomes Pearl Bay.

Dự án tọa lạc ngay cửa ngõ kết nối Vinpearl Nha Trang - quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam đã vận hành hơn 20 năm. Vị trí kế cận ga cáp treo và bến tàu du lịch giúp Vinhomes Pearl Bay nằm trên trục đón khách chiến lược, mỗi ngày ghi nhận hàng chục nghìn lượt du khách qua lại.

Trong tương lai, khi các tuyến hạ tầng kết nối sân bay Cam Ranh và khu Nam Nha Trang tiếp tục hoàn thiện, lưu lượng khách du lịch được kỳ vọng sẽ còn tăng, tạo động lực cho các loại hình thương mại, lưu trú, ẩm thực và dịch vụ phát triển.

Ngoài hưởng lợi từ vị trí, Vinhomes Pearl Bay còn sở hữu hệ sinh thái vận hành được đầu tư đồng bộ. Từ 28 boutique hotel, các tuyến phố thương mại chủ đề, quảng trường sự kiện cho tới chuỗi lễ hội diễn ra quanh năm, tất cả được thiết kế để tạo nên dòng chảy du khách liên tục, giúp gia tăng cơ hội kinh doanh cho các chủ sở hữu.

Tính đến tháng 6, nhiều hạng mục tại Vinhomes Pearl Bay đã hoàn thiện (Ảnh: Vinhomes).

Theo anh Tính, đây chính là lý do anh dự định kết hợp không gian ở với kinh doanh spa sau khi nhận bàn giao nhà.

"Chỉ cần một phần lượng khách du lịch tới Vinpearl Nha Trang ghé lại mua sắm, ăn uống hay sử dụng dịch vụ thì doanh thu cũng như tiềm năng tăng trưởng đã rất lớn", anh nhận định.

Trong khi đó, chị Thủy đang cân nhắc sở hữu thêm một sản phẩm thứ hai để khai thác lưu trú dài hạn.

"Tôi nghĩ rằng với lợi thế kề bên ga cáp treo, bến tàu du lịch và các tuyến kết nối sân bay Cam Ranh trong tương lai, khu vực này sẽ có dòng khách rất lớn, phù hợp để kinh doanh và cho thuê lâu dài", chị chia sẻ.

Vinhomes Pearl Bay đang hội tụ những yếu tố vốn rất hiếm khi xuất hiện cùng lúc trên thị trường, gồm vị trí ven biển trung tâm, pháp lý minh bạch, hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh và tiềm năng khai thác kinh doanh bền vững.

Giới đầu tư chú trọng ba tầng giá trị của bất động sản: phục vụ nhu cầu ở thực, tạo ra dòng tiền và có khả năng truyền đời. Với Vinhomes Pearl Bay, ba giá trị ấy đang cùng hiện hữu.

Từ sức hút của “Symphony of the Pearl Bay” đến nhịp sống thịnh vượng đang dần thành hình mỗi ngày bên vịnh biển Nha Trang, dự án đang mở ra một chuẩn sống nghỉ dưỡng mới. Đó là nơi mỗi sáng thức dậy, cư dân có thể nghe tiếng sóng biển ngay trước hiên nhà, nơi dòng du khách mang đến cơ hội kinh doanh bền vững và tài sản tăng trưởng giá trị mỗi ngày để trao truyền cho nhiều thế hệ tương lai.