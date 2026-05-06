Quảng Ninh bắn pháo hoa hàng đêm tại tổ hợp giải trí đêm VUI-Fest Ha Long

Hạ Long giờ đây không chỉ là mảnh đất của những kỳ quan thiên nhiên ban ngày, mà còn rực sáng đầy mê hoặc khi đêm về với sự xuất hiện của tổ hợp VUI-Fest Ha Long - nơi có những màn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn cùng các hoạt động giải trí, mua sắm xuyên suốt từ chiều đến đêm.

Pháo hoa mỗi đêm - định danh thương hiệu du lịch đêm Hạ Long

Tâm điểm rực rỡ nhất tạo nên sức hút của VUI-Fest Ha Long chính là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật diễn ra vào lúc 21h30 mỗi tối. Trong suốt 15 phút, hàng nghìn quả pháo cùng hơn 50 hiệu ứng đa tầng được phóng lên không trung, thêu dệt nên những bức tranh ánh sáng khổng lồ trên nền trời đêm Bãi Cháy.

Đây không chỉ đơn thuần là một hoạt động giải trí, mà còn góp phần định hình trải nghiệm du lịch mới: Đi Hạ Long là để xem pháo hoa mỗi ngày.

Sự khác biệt của VUI-Fest chính là tần suất tổ chức thường nhật. Nếu như trước đây, du khách phải chờ đợi đến các dịp đại lễ để được chiêm ngưỡng pháo hoa, thì nay, niềm vui ấy được hiện hữu mỗi đêm. Điều này biến trải nghiệm ngắm pháo hoa trở thành một phần trong hành trình khám phá vịnh di sản.

Pháo hoa đang được trình diễn hàng đêm tại chợ đêm VUI-Fest Ha Long (Ảnh: Sun Group).

Tại khu vực khán đài bên Ngọn Hải Đăng - trái tim của VUI-Fest Ha Long, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng pháo hoa rực rỡ ở cự ly gần nhất, cảm nhận rõ sự rung động của không gian và âm thanh, tạo nên một hiệu ứng thị giác ấn tượng khi mặt biển phản chiếu trọn vẹn những sắc màu lung linh.

Chính màn trình diễn pháo hoa hàng đêm đã biến VUI-Fest trở thành "thỏi nam châm" giữ chân du khách ở lại với Hạ Long lâu hơn sau khi mặt trời lặn. Mỗi tối, hàng chục nghìn lượt khách đổ về cung đường Kỳ Quan không chỉ để dạo bộ, mà để cùng nhau đếm ngược đến khoảnh khắc 21h30 - thời điểm cao trào biến cả khu vực thành một không gian lễ hội cộng đồng đầy gắn kết.

Giữa không gian biển đêm mênh mông, hình ảnh những cánh buồm đỏ thắm bừng sáng dưới trời pháo hoa đã tạo nên một biểu tượng mới cho sự phồn vinh và sôi động của du lịch Quảng Ninh. Pháo hoa tại VUI-Fest không chỉ thắp sáng bầu trời, mà còn thắp sáng niềm cảm hứng cho một không gian vui chơi xuyên suốt ngày đêm, nơi mọi giới hạn về thời gian đều bị xóa nhòa bởi niềm vui và ánh sáng.

VUI-Fest Ha Long - Bản giao hưởng giải trí và nhịp sống "thương cảng phồn hoa"

Không dừng lại ở pháo hoa mãn nhãn, cuộc vui tại VUI-Fest Ha Long còn được tiếp nối với những nhịp điệu sôi động của DJ Show và các show hoạt náo đường phố. Toàn bộ không gian từ quảng trường ven biển đến dọc tuyến phố đi bộ ven vịnh được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng bài bản, biến nơi đây thành một "concert thu nhỏ" giữa lòng Bãi Cháy.

Du khách có cơ hội thưởng thức màn thủy diễn thuyền buồm đỏ - nơi sáu cánh buồm kết hợp cùng công nghệ ánh sáng tạo nên hình tượng "con rồng ánh sáng" mạnh mẽ vươn mình trên vịnh, gợi nhắc về một thương cảng Hạ Long sầm uất trong lịch sử.

Chợ đêm với gần 100 ki ốt ẩm thực đa dạng, đủ vùng miền và quốc tế, là địa điểm thưởng thức bữa tối tại Hạ Long (Ảnh: Sun Group).

Không gian chợ đêm được thiết kế mở, kết nối trực tiếp với bến du thuyền, tái hiện tinh thần giao thương nhộn nhịp của vùng Đông Bắc xưa nhưng trong một diện mạo hiện đại và đẳng cấp hơn.

Với gần 100 ki ốt ẩm thực đa dạng, VUI-Fest Ha Long chiều lòng mọi thực khách bằng từ hải sản tươi sống đặc trưng Quảng Ninh đến những món ăn quốc tế thời thượng, biến nơi này thành điểm thưởng thức bữa tối tại Hạ Long.

Sự hiện diện của các mini bar ven biển và các khu trải nghiệm tương tác đã hoàn thiện một hệ sinh thái "vui chơi - giải trí - mua sắm" đa sắc màu, không gian cởi mở, năng động bên bờ vịnh biển.

Sự xuất hiện sắp tới của show 3D Mapping “Long Vân Khánh Hội” trong tháng 5 hứa hẹn sẽ tiếp tục nâng tầm trải nghiệm, dùng công nghệ ánh sáng hiện đại để kể câu chuyện về vùng đất di sản một cách đầy tự hào và ấn tượng.

VUI-Fest Ha Long chính là mảnh ghép hoàn hảo để Quảng Ninh khẳng định vị thế là điểm đến "không ngủ" hàng đầu miền Bắc, nơi du khách được sống trọn vẹn trong âm nhạc, ẩm thực và những đêm hội mùa hè rực rỡ bên bờ vịnh.