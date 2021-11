Phú Quốc rộn ràng ngày trở lại

Dân trí Sau biết bao mệt mỏi và xa cách, nhịp sống đang dần dần hồi phục với những tín hiệu đáng mừng. Người người, nhà nhà quay về với nếp sinh hoạt thường nhật và dự định còn dang dở, trong đó luôn có kế hoạch cho những chuyến đi và hành trình khám phá.

Cùng với thay đổi trong suy nghĩ và cách sống, "trạng thái bình thường mới" còn mang đến một phạm trù khác của khái niệm du lịch và nghỉ dưỡng. Không còn nhiều tha thiết với những địa danh nổi tiếng vì sự hào nhoáng hay các thành phố du lịch ồn ào tấp nập, du khách ngày nay đang dành nhiều ưu ái cho những điểm đến hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên, khiến người ta cảm thấy yên tâm mà hít thở và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Phú Quốc đã từ lâu không còn xa lạ với các "tín đồ di chuyển" yêu thích cái yên bình, ấm áp và tự nhiên của đất trời. Tuy nhiên những trải nghiệm an toàn nhưng luôn gần gũi và tinh tế bằng dịch vụ được "đo ni đóng giày" thì chỉ có thể tìm thấy tại InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort.

Nép mình trong không gian xanh mướt của cây cỏ và sóng biển, khu nghỉ dưỡng có hình dáng sao biển bên Bãi Trường thơ mộng như mang cả hơi thở khoáng đạt của đại dương vào từng không gian và đường nét trang trí. Tại đây, du khách có vô số sự lựa chọn các loại phòng phù hợp với ý thích và nhu cầu nghỉ dưỡng của mình. Từ những căn phòng xinh xắn nép mình trong vườn cây được cắt tỉa công phu, những căn hộ ngạo nghễ đón nắng sớm từ tòa Sky Tower hiện đại hay các biệt thự biệt lập và yên ả bên hồ sen, tất cả các không gian lưu trú này đều mang đến cho du khách cảm giác thân thuộc, thư giãn và thoải mái như chính ngôi nhà của mình.

Quả không ngoa khi nói rằng InterContinental Phu Quoc chứa đựng cả thiên nhiên trong lành, mang du khách rời xa phố thị, thoát khỏi nhịp sống hối hả, nâng niu cơ thể và xoa dịu các giác quan. Thức giấc trong tiếng sóng biển rì rào, lắng mình tại khu spa thiền tịnh bên hồ sen, nhâm nhi cocktail trong khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp từ quán bar tầng thượng INK360 hay thưởng thức quà tặng từ biển cả là tôm cá tươi ngon, quây quần bên những người thân yêu và cảm nhận được nhịp thở đều đặn của chính mình trong không gian êm ái của thiên nhiên chưa bao giờ trở nên tuyệt diệu như thế!

Các gia đình có trẻ nhỏ sẽ tìm thấy những khoảnh khắc đáng yêu bên gia đình tại hồ bơi Splash! hay khi quây quần cùng làm pizza và thưởng thức những lát bánh vàng thơm mới ra lò tại nhà hàng Ombra. Khu nghỉ dưỡng còn có cả một sân chơi trẻ em rộng 250 mét vuông - Planet Trekkers, mở ra một thế giới đầy màu sắc và thú vị, mang đến những hoạt động vừa chơi vừa học bổ ích và thú vị. Muốn khéo tay nấu nướng một tý? Không có gì là khó tại Kids Can Cook, góc dạy nấu ăn trẻ em nằm bên trong nhà hàng Sora & Umi. Các đầu bếp nơi đây sẽ giúp các bé làm nên những chiếc bánh cookie ngộ nghĩnh, "có một không hai" của mình.

Bờ cát mịn trải dài tít tắp của Bãi Trường còn là địa điểm lý tưởng cho những thử thách dưới nước hay những môn thể thao bãi biển. Cơ hội để có làn da bánh mật rám nắng khỏe mạnh, hay tiếp thêm cho mình thật nhiều "vitamin sea", bù đắp cho những tháng ngày ngột ngạt, bức bối chính là đây!

Du lịch an toàn và tự tin mà vẫn không mất đi những niềm vui xê dịch thuần túy chính là điều mà InterContinental Phu Quoc đã và đang hướng đến. Những tiêu chuẩn mới về vệ sinh của chương trình toàn cầu IHG Clean Promise vẫn luôn là "kim chỉ nam" trong dịch vụ và vận hành tại đây. Các quy trình làm sạch sâu và khử trùng định kỳ được tăng cường trong khu nghỉ. Tiếp xúc vật lý được giảm thiểu tối đa bằng cách áp dụng công nghệ điện tử. Các trạm khử khuẩn bằng cồn có thể dễ dàng tìm thấy ở mọi nơi, khoảng cách an toàn tại nhà hàng được thiết lập. Tương tự, các tiện nghi giải trí bao gồm bể bơi, câu lạc bộ trẻ em Planet Trekkers, phòng tập thể hình, bãi biển và các hoạt động thể thao dưới nước vẫn sẵn sàng phục vụ theo tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.

Qua những ngày biến động, đảo ngọc với biển xanh, nắng ấm lại dang tay chào đón. Mùa lễ hội đang ngấp nghé ngoài kia. Ý tưởng đón một mùa giáng sinh hay năm mới ở nơi có tiếng sóng vỗ bờ và những hàng dừa rì rào ca hát sẽ là động lực để biến những kỳ nghỉ trong mơ thành sự thật. Và cơ hội để vi vu Phú Quốc bằng những ưu đãi đặc biệt không thể bỏ qua từ InterContinental Phu Quoc luôn là lý do khiến những chuyến đi thêm muôn phần hấp dẫn.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: +84 283 978 8888, email: Reservations.icpq@ihg.com hoặc truy cập website: https://phuquoc.intercontinental.com/vi/special-offers

Trường Thịnh