Phi công Mỹ vô tình phát lời mắng tiếp viên, 250 khách nghe thấy

Sự cố mới xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu UA 2023 của United Airlines, khởi hành từ Cape Town, Nam Phi, đến sân bay quốc tế Washington Dulles, Mỹ, trong hành trình kéo dài 15 tiếng. Vụ việc được các hãng truyền thông đưa tin vào ngày 22/8.

Theo lời kể của nhân chứng cũng là hành khách trên chuyến bay, trước khi hạ cánh, phi công sẽ gửi lời thông báo. Nội dung vẫn là những thông tin quen thuộc như máy bay sắp hạ cánh, nhiệt độ ngoài trời và điều kiện thời tiết tại điểm đến.

Một chuyến bay của hãng United Airlines (Ảnh: News).

Thông báo kết thúc như bình thường. Nhưng khoảng 30 giây sau, giọng của phi công lại vang lên trên hệ thống phát thanh của máy bay. Ban đầu, các hành khách tưởng đó là thông báo khác.

Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra, nội dung cuộc trò chuyện không phải mang tính chất thông báo. Dường như phi công đang cố liên lạc với các tiếp viên thông qua hệ thống liên lạc nội bộ.

Khi không nhận được câu trả lời từ tiếp viên, giọng của phi công trở nên gắt gỏng. Sau đó, người này tiếp tục buông thêm vài câu chửi tục. Lúc này, không khí trên máy bay có phần gượng gạo. Hơn 250 hành khách đều im lặng khi nghe thấy những lời nói mắng chửi vang lên.

Tiếp viên trưởng ngay lập tức cố liên lạc với buồng lái để thông báo rằng, cuộc trao đổi của phi công vừa được phát trực tiếp tới hành khách. Tuy nhiên nỗ lực này bất thành.

"Sự việc kéo dài ít nhất 7 phút trong bầu không khí rất khó xử", vị khách nhớ lại.

Khi máy bay hạ cánh an toàn, thành viên tổ bay đã đứng ở cửa ra máy bay, xin lỗi hành khách về sự cố liên quan tới hệ thống phát thanh. Trong khi đó, tổ lái không đưa ra lời giải thích thêm với hành khách.

Với vụ việc này, các chuyên gia trong ngành hàng không lưu ý rằng, sự cố liên quan tới việc micro vô tình phát sóng không phải là hiện tượng phổ biến, nhưng vẫn là rủi ro khó tránh.

Bảng điều khiển liên lạc trong buồng lái có nhiều kênh khác nhau, bao gồm hệ thống phát thanh dành cho hành khách, hệ thống liên lạc nội bộ giữa phi hành đoàn và các kênh liên lạc với kiểm soát không lưu.

Chỉ một công tắc chưa được đưa về đúng vị trí hoặc một thao tác ngắt kết nối chưa hoàn tất cũng có thể khiến cuộc trò chuyện vốn chỉ dành cho một nhóm người được truyền tới sai đối tượng.

Trong trường hợp này, phi công dường như tin rằng mình đang nói chuyện thông qua hệ thống liên lạc nội bộ với các tiếp viên. Tuy nhiên, những lời nói của ông lại được truyền qua hệ thống phát thanh tới toàn bộ khoang hành khách.

Một số nhà quan sát cho rằng sự việc nhiều khả năng xuất phát từ lỗi thao tác của tổ lái hơn là do các tiếp viên không phản hồi.

Một khả năng được đưa ra là phi công đã sử dụng hệ thống liên lạc trong buồng lái để thực hiện thông báo cho hành khách nhưng không đưa thiết bị về đúng trạng thái sau khi kết thúc.

Sau đó, khi cố liên lạc với tiếp viên trưởng bằng tai nghe, đường truyền có thể vẫn đang mở thông qua hệ thống phát thanh nên cuộc trò chuyện tiếp tục được truyền tới toàn bộ máy bay.

Những sai sót kiểu này đôi khi vẫn xảy ra, dù việc phi công sử dụng micro đang mở để chửi mắng tiếp viên rõ ràng là tình huống hiếm gặp.

Trên thực tế, các quy định và hướng dẫn trong ngành hàng không đều đề cao tính chuyên nghiệp trong giao tiếp của tổ bay.

Việc để những lời nói không phù hợp phát ra qua micro đang mở, dù trên hệ thống phát thanh của máy bay hay trên tần số liên lạc với kiểm soát không lưu, có thể được xem là một sai sót nghiêm trọng về tác phong nghề nghiệp.