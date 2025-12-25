Khách sạn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam do Samsung quản lý đón mốc 5 năm

Kể từ khi khai trương vào năm 2020, khu nghỉ dưỡng cao cấp này không chỉ khẳng định vị thế là một điểm đến sang trọng trên bờ biển miền Trung Việt Nam; mà còn đóng vai trò là nền tảng ra mắt toàn cầu cho thương hiệu Shilla Monogram, một cột mốc trọng điểm đối với The Shilla Hotels & Resorts, cánh tay đắc lực trong lĩnh vực khách sạn của Tập đoàn Samsung.

Khởi nguồn chiến lược: nền tảng từ sự xuất sắc

Câu chuyện của Shilla Monogram Danang gắn liền với nền tảng từ tập đoàn mẹ. Trong nhiều thập kỷ, The Shilla Hotels & Resorts đã hoạt động như một gương mặt đại diện của Tập đoàn Samsung.

Kể từ khi thành lập vào năm 1979, The Shilla Seoul được chỉ định đón tiếp các chuyến thăm cấp nhà nước, các nhà ngoại giao quốc tế và các sự kiện ngoại giao thế giới, qua đó thiết lập một tiêu chuẩn sang trọng tại châu Á.

Quyết định ra mắt thương hiệu Shilla Monogram, và chọn giao điểm văn hóa sôi động của Quảng Nam và Đà Nẵng làm nơi ra mắt toàn cầu đầu tiên ngoài Hàn Quốc, là một hành động mang tính then chốt có ý nghĩa sâu sắc của The Shilla Hotels & Resorts. Điều này thể hiện sự tự tin của Samsung trong việc mang dấu ấn qua hàng thập kỷ của mình ra đấu trường quốc tế.

Kiến trúc sang trọng và tinh tế của Monogram Lounge trong khu nghỉ dưỡng (Ảnh: Shilla Monogram Danang).

Sự mở rộng chiến lược này được gói gọn trong triết lý thương hiệu: "Shilla Monogram, di sản Shilla giao thoa cùng sắc Việt." Cam kết về "Sự tinh tế độc bản" chính là giá trị cốt lõi trong vận hành của khu nghỉ dưỡng, đảm bảo rằng mọi điểm chạm - từ hành trình phục vụ khách hàng tỉ mỉ đến sự hòa hợp kiến trúc sang trọng của khu nghỉ dưỡng - đều đạt được sự cân bằng.

Sulwhasoo Spa đánh dấu sự hợp tác của hai thương hiệu lớn từ Hàn Quốc là The Shilla Hotels & Resorts và Sulwhasoo (Ảnh: Shilla Monogram Danang).

Được chứng nhận là khách sạn 5 sao bởi Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam từ năm 2020, Shilla Monogram Danang sở hữu 309 phòng nghỉ, suite và căn hộ, mang đến sự pha trộn độc đáo giữa dịch vụ tinh tế theo phong cách Hàn Quốc và trải nghiệm văn hóa địa phương của TP Đà Nẵng và Phố cổ Hội An - di sản được UNESCO công nhận.

Trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng, các tiện nghi được thiết kế cho sự chăm sóc toàn diện. Bao gồm Sulwhasoo Spa, đã giành được danh hiệu Spa chăm sóc sức khỏe sang trọng nhất Việt Nam năm 2024 bởi World Luxury Spa Awards, phòng golf 3D, hồ bơi bốn mùa, và khu vườn trị liệu ngoài trời yên tĩnh.

Kỷ niệm dấu mốc 5 năm

Shilla Monogram Danang sang trọng về đêm (Ảnh: Shilla Monogram Danang).

Hành trình 5 năm của Shilla Monogram Danang đã được ghi nhận bằng những giải thưởng toàn cầu của ngành trong năm 2025.

Giải thưởng "Khu nghỉ dưỡng phong cách sống hàng đầu Châu Á 2025 bởi World Travel Awards" nhấn mạnh khả năng của Shilla Monogram Danang trong việc thu hút và làm hài lòng du khách hiện đại, không chỉ tìm kiếm sự sang trọng, mà còn là một trải nghiệm vừa tinh tế vừa hòa quyện sâu sắc với phong cách sống địa phương.

Giải thưởng "Khu nghỉ dưỡng tiệc cưới sang trọng 2025 bởi World Luxury Awards" được đánh giá bởi sự kế thừa giá trị của The Shilla Hàn Quốc về sự chuyên nghiệp trong việc tổ chức các tiệc cưới thế kỷ.

Giải thưởng "Khu nghỉ dưỡng biển cho gia đình hàng đầu Việt Nam bởi Best Hotels & Resorts Awards" xác nhận cam kết mang lại một môi trường thoải mái và an toàn cho khách hàng ở mọi lứa tuổi của khu nghỉ dưỡng.

Kỷ niệm 5 năm của Khu nghỉ dưỡng kết hợp Triển lãm về các thương hiệu của The Shilla Hotels & Resorts (Ảnh: Shilla Monogram Danang).

Lễ kỷ niệm diễn ra tại TPHCM không chỉ là một buổi tiệc. Đó là khoảnh khắc của sự suy ngẫm, ý tưởng triển lãm cho sự kiện được sắp đặt cẩn thận để khắc họa hành trình của khu nghỉ dưỡng - từ sự khởi đầu chiến lược là khu nghỉ dưỡng quốc tế đầu tiên của The Shilla Hotels & Resorts đến vị thế hiện tại là một đơn vị có dấu chân trên bản đồ du lịch thế giới.

Tổng quản lý Karim Meziane của Khu nghỉ dưỡng Shilla Monogram Danang (Ảnh: Shilla Monogram Danang).

Tổng quản lý Karim Meziane chia sẻ: "Hành trình 5 năm tiếp theo, chúng tôi vẫn tận tâm với lời hứa cốt lõi của mình: kế thừa dịch vụ tinh tế, độc bản của The Shilla kết hợp với văn hóa Việt Nam sôi động, chân thực, thiết lập tiêu chuẩn cho nghỉ dưỡng sang trọng tại châu Á, đồng thời đẩy mạnh cam kết với cộng đồng đã chào đón chúng tôi".

Khu nghỉ dưỡng Shilla Monogram Danang

Địa chỉ: đường Lạc Long Quân, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng

Website: https://www.shillamonogram.com/dnmg/index.do?lang=en

Hotline: 0235 6250 088

Email: reservations@danang.shillamonogram.com