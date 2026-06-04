Đếm ngược khai hội Paradise Summer Fest

Không chỉ mang đến hành trình giải trí xuyên suốt 9 trạm chủ đề rực rỡ, sự kiện còn là cơ hội để du khách tận mắt chiêm ngưỡng tầm vóc và tiến độ phát triển của siêu đô thị ESG++.

Hành trình bùng nổ cảm xúc qua 9 trạm trải nghiệm

Paradise Summer Fest được thiết kế với lộ trình khám phá xuyên suốt 9 trạm chủ đề nối tiếp nhau, đảm bảo dẫn dắt cảm xúc của du khách đi từ sự choáng ngợp, cuồng nhiệt đến những khoảnh khắc lắng đọng, thăng hoa.

Lễ hội được khởi động với đặc quyền, phiếu ưu đãi 1 cốc bia miễn phí cho 500 vị khách check-in (làm thủ tục) sớm nhất.

Paradise Summer Fest 2026 diễn ra ngày 6/6 tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise (Ảnh: BTC).

Bước vào không gian lễ hội, các nhóm du khách từ 2 người lớn hoặc có 1 trẻ em (3-15 tuổi) đến quầy đón tiếp trong khung giờ từ 10h đến 17h nhận sổ thông hành quyền lực mang tên "Paradise Passport" để có những ưu đãi trải nghiệm hấp dẫn.

Với hộ chiếu lễ hội, hành trình của du khách bắt đầu bằng cú bứt phá thị giác tại trạm 1 mang tên lễ hội diều "Fly In The Paradise Sky". Bầu trời lộng gió của vùng biển Cần Giờ sẽ là không gian của hơn 300 cánh diều khí động học bơm hơi khổng lồ hình cá voi, cá đuối manta, bạch tuộc… trên không trung.

Mê cung nước Splash Zone với bọt tuyết sẽ là nơi thu hút trẻ em với niềm vui bất tận (Ảnh: BTC).

Sức nóng của ngày hè sẽ được giải nhiệt tức thì khi du khách bước sang trạm 2 - mê cung nước Splash Zone. Tại đây, một “đại tiệc” bọt tuyết khổng lồ trắng xóa sẽ xóa tan oi bức, mang đến sự sảng khoái.

Để gia tăng thêm sự gắn kết, các gia đình và nhóm bạn có thể tiếp tục qua trạm 3 - chuỗi trò chơi tương tác Paradise Challenge. Hàng loạt trò chơi vận động và trí tuệ được thiết kế khéo léo để du khách vui hết mình, vượt qua giới hạn bản thân.

Khi nguồn năng lượng đã vơi đi sau những giờ phút vận động hết mình, du khách có thể tiếp thêm năng lượng tại trạm 4 - khu ẩm thực The Taste of Paradise. Một thế giới phong vị ven biển đa dạng, từ những quầy hải sản tươi rói đến những món ăn đường phố đậm đà hương vị quốc tế, tất cả quyện vào gió biển tạo nên sức hấp dẫn.

Kế sát bên khu vực ẩm thực là trạm 5 - lễ hội bia Paradise Oktoberfest. Đây chính là điểm hẹn cho hội bạn thân và giới văn phòng. Trong không gian lộng gió, những tiếng cụng ly, những ngụm bia tươi mát lạnh kết hợp cùng âm nhạc hiện đại tạo nên một cảm giác thư giãn.

Nếu cần một nhịp nghỉ ngơi tĩnh tại hơn giữa chốn hội hè, trạm 6 - khu cắm trại Camping Village sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc. Những túp lều xinh xắn được dựng ngay trên bãi cát mềm là nơi các gia đình có thể ngả lưng, hàn huyên tâm sự và tận hưởng gió biển mát rượi.

Du khách cũng có thể ghé thăm trạm 7 - đường hầm ánh sáng Infinity Color Wave. Hàng nghìn bóng đèn LED rực rỡ sắc màu được lập trình công phu tạo nên một dải sóng ánh sáng vô cực, giúp giới trẻ tạo ra những bức ảnh đẹp.

Khi mặt trời dần hạ bóng cũng là lúc trạm 8 - góc Acoustic và hoàng hôn phô diễn vẻ đẹp lãng mạn. Thảnh thơi dạo bước trên cát mịn, đón ánh ráng chiều dát vàng trên mặt biển, những du khách thích sự yên bình có thể thả hồn vào những giai điệu mộc mạc hòa quyện nhịp nhàng cùng tiếng sóng vỗ bờ.

Dàn nghệ sĩ hút lượng lớn người hâm mộ và du khách tới lễ hội Paradise Summer Fest ở Cần Giờ ngày 6/6 tới (Ảnh: BTC).

Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện lễ hội chính là trạm 9 - sân khấu đại nhạc hội bên biển. Sự tham gia của nghệ sĩ đình đám gồm Văn Mai Hương, Anh Tú, Ricky Star và Mỹ Mỹ sẽ làm nóng bầu không khí đêm hè.

Cảm xúc của du khách sẽ được đẩy lên cao trào trong khoảnh khắc màn pháo hoa nghệ thuật The Grand Fireworks Finale rực sáng cả vùng biển đêm, khép lại trọn vẹn một hành trình không thể nào quên.

Chiêm ngưỡng biểu tượng siêu đô thị ESG++ hàng đầu thế giới

Bên cạnh dòng người hòa mình vào không khí lễ hội, Paradise Summer Fest còn ghi nhận sự góp mặt của đông đảo giới tinh hoa đến tham gia các chuyến trải nghiệm thực tế. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư tận mắt chứng kiến vóc dáng đang vươn mình mạnh mẽ của khu đô thị, trực tiếp cảm nhận quy mô kỳ vĩ của biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon 800ha và khu biệt thự Vịnh Ngọc tại vị trí riêng tư tuyệt đối.

Vinhomes Green Paradise được vinh danh tại Giải thưởng quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II (Ảnh: Vinhomes).

Sức hút của những tài sản này càng được khẳng định vững chắc khi Vinhomes Green Paradise vừa được vinh danh “Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam”.

Giải thưởng này là minh chứng rõ nét cho định hướng quy hoạch, thiết kế, triển khai và vận hành theo chuẩn ESG++ cao nhất của chủ đầu tư, kiến tạo nên một hệ sinh thái sống đẳng cấp - nơi sự phồn vinh luôn song hành cùng cam kết bảo tồn và tái sinh thiên nhiên.