Shopee tăng cường hỗ trợ người sáng tạo nội dung với trải nghiệm mua sắm mới trên Meta

Bộ công cụ cũng cho phép doanh nghiệp dễ dàng triển khai giải pháp tiếp thị liên kết và nâng cao trải nghiệm Facebook Live (Phát trực tiếp trên Facebook) thông qua Collaborative Ads (Quảng cáo cộng tác).

Bà Peggy Zhu, Giám đốc Thương hiệu và Tăng trưởng của Shopee, cho biết Shopee không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái thương mại điện tử và nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người dùng thông qua việc trợ lực cho các doanh nghiệp địa phương mở rộng độ phủ, cũng như tạo thêm nhiều cơ hội phát triển cho các đối tác tiếp thị liên kết.

Hợp tác lần này giữa Shopee và Meta sẽ tận dụng danh mục sản phẩm phong phú cùng nền tảng đáng tin cậy của chúng tôi để hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung, thương hiệu và nhà bán hàng kết nối các cộng đồng người dùng trên Facebook một cách dễ dàng hơn”, bà nói.

Tăng giá trị cho người sáng tạo nội dung qua dự án Đối tác liên kết Facebook

Nhà sáng tạo nội dung sở hữu tài khoản tiếp thị liên kết có thể truy cập Facebook Affiliate Partnerships - dashboard liên kết tài khoản Facebook với các tài khoản tiếp thị liên kết.

Từ đây, người sáng tạo nội dung có thể lựa chọn sản phẩm và gắn thẻ tiếp thị liên kết trực tiếp trong bài đăng và Reels (video ngắn). Người mua chỉ cần nhấp vào các thẻ này và hoàn tất giao dịch trên trang của đối tác tiếp thị liên kết.

Shopee là đối tác đầu tiên tham gia Facebook Affiliate Partnerships, tiên phong trao quyền cho các nhà sáng tạo tối ưu hóa nội dung để nâng cao thu nhập, gia tăng tương tác và kết nối thương hiệu cùng nhà bán hàng với nhóm khách hàng mới.

Shopee hợp tác cùng Meta giới thiệu bộ công cụ mới giúp các nhà sáng tạo nội dung gia tăng thu nhập (Ảnh: Shopee).

Các nhà sáng tạo nội dung cũng đồng thời được hưởng nhiều quyền lợi từ chương trình Shopee Affiliate, bao gồm mức hoa hồng cạnh tranh, voucher độc quyền dành cho người mua hàng thông qua Facebook và cơ hội hợp tác tài trợ sản phẩm.

Bên cạnh đó, Shopee cũng tổ chức các khóa đào tạo và sự kiện chuyên sâu về kiến thức, công cụ xây dựng nội dung chân thực, cuốn hút, từ đó hỗ trợ các đối tác tiếp thị liên kết mở rộng tầm ảnh hưởng và gia tăng thu nhập.

Qua chương trình hợp tác lần này, Shopee khẳng định cam kết đồng hành cùng nền kinh tế sáng tạo đang phát triển nhanh chóng trong hành trình tái định hình cách người dùng khám phá, tương tác và mua sắm trực tuyến.

Nỗ lực này tiếp nối đà phát triển của Shopee trong việc củng cố hệ sinh thái nội dung với hơn 100 triệu nội dung Shopee Live và Shopee Video được tạo ra vào năm 2024, gấp 3 lần so với năm trước đó.

Nhà sáng tạo nội dung người Thái Lan Suparat, đồng thời là người sở hữu trang RakBonsai trên Facebook với các nội dung kể về niềm đam mê với bonsai, chia sẻ rằng anh đã biết đến Facebook Affiliate Partnerships thông qua Shopee.

“Cách sử dụng đơn giản, hệ thống cũng đăng tải nội dung nhanh chóng và mượt mà. Sau khoảng 10 ngày tham gia, thu nhập của tôi đã ghi nhận mức tăng khả quan từ việc gắn thẻ sản phẩm. Đánh giá chung từ cộng đồng nhà sáng tạo nội dung cũng rất tích cực”, anh nói

Dự án Facebook Affiliate Partnerships hợp tác với Shopee hiện đã triển khai tại các thị trường Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Philippines và Brazil.

Nâng cao trải nghiệm Facebook Live với quy trình thanh toán liền mạch trên Shopee

Các thương hiệu và nhà bán hàng trực tuyến giờ đây có thể tối đa hiệu quả của Facebook Live bằng cách bổ sung Collaborative Ads, tính năng mới cho phép giới thiệu danh mục sản phẩm liền mạch từ gian hàng Shopee ngay trong livestream trên Facebook.

Cụ thể, người xem có thể nhấp chọn sản phẩm khi theo dõi livestream và hoàn tất thanh toán trực tiếp trên Shopee. Thương hiệu và nhà bán hàng cũng có thể ghim các sản phẩm từ danh mục trong livestream, từ đó hướng dẫn người xem truy cập Shopee để tìm hiểu thêm về thông tin, các đánh giá, đồng thời thực hiện quy trình thanh toán được tối giản hóa.

Shopee là một trong những nền tảng TMĐT đầu tiên tích hợp tính năng thử nghiệm này. Tính năng được thí điểm tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, và sẽ sớm được ra mắt tại các thị trường khác.

Ông Damian Kim, Giám đốc Kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Meta, chia sẻ: “Các tính năng mới cho thấy cách Meta phát triển để đáp ứng những thay đổi về hành vi của người tiêu dùng trong khu vực.

Bằng việc tích hợp nội dung mạng xã hội với tiếp thị liên kết và livestream, chúng tôi đang tạo cơ hội cho người dùng khám phá và mua sắm theo sở thích ngay trên không gian số. Những phản hồi tích cực ban đầu từ dự án hợp tác với Shopee đã khẳng định trọng tâm chung của hai bên trong việc kết nối và đem đến những thông tin giá trị đến người dùng”.