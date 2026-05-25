Hồi hương dưỡng lão - khi kiều bào chọn Phương Đông Asahi là bến đỗ

Hạnh phúc khi được sống giữa quê hương

Ngồi tại thư viện Phương Đông Asahi, bà N.T.Loan (78 tuổi) khoe món đồ handmade (tự làm) mang từ câu lạc bộ về nhà. “Các con tôi cứ trêu: Mẹ lại đi mẫu giáo về rồi”, bà dí dỏm kể. Từng có gần 20 năm đi đi về về giữa Việt Nam và Ba Lan - nơi con gái thứ hai định cư, bà vẫn luôn coi quê hương là cái gốc nguồn cội.

Khi được con gái lớn đăng ký gói dưỡng lão tại phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi, bà tìm thấy sự giao thoa giữa tiêu chuẩn quốc tế và tình quê ấm áp. Không chỉ ấn tượng bởi không gian xanh mát, phòng ốc tiện nghi, điều giữ chân bà còn là những người bạn đồng niên quý nhau, thương nhau, cùng sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ điều dưỡng.

Là người kỹ tính, bà Loan bị thuyết phục bởi mô hình "Viện trong viện" tại đây. “Tôi được khám tổng quát bên BVĐK Phương Đông, từ răng hàm mặt, tai mũi họng đến da liễu, tinh thần, siêu âm,… tôi rất hài lòng”, bà nói.

Ở tuổi gần 80, sự "an tâm y tế" còn quý giá hơn mọi tiện nghi sang trọng (Ảnh: PĐA).

Ngoài ra, liệu trình tắm khoáng Onsen, xông hơi Jjim Jil Bang, spa trị liệu cũng trở thành thói quen giúp bà thanh lọc cơ thể và có những giấc ngủ sâu trọn vẹn.

Vị thuyền trưởng và bến đỗ dưỡng lão sau 40 năm xa quê

Nếu bà Loan như cánh chim tự do bay giữa hai miền ký ức, thì ông M.T.Thành (81 tuổi) là con thuyền tìm thấy bến đỗ sau nửa đời lênh đênh. Từng là một thuyền trưởng tàu cá trước khi sang Mỹ, cuộc đời ông Thành tiếp tục với những chuyến hải trình tại New Orleans (bang Louisiana, Hoa Kỳ).

Sau 40 năm định cư, khi con cái thành đạt, vị thuyền trưởng ấy chọn "hạ neo" dưỡng lão tại Phương Đông Asahi cùng người vợ 80 tuổi.

Dù ở Mỹ con cái chăm nom chu đáo, đầy đủ nhưng ông bà vẫn quyết định hồi hương vì thèm vị rau luộc, thịt kho, thèm được nói tiếng mẹ đẻ và thảnh thơi tận hưởng dịch vụ cao cấp với mức chi phí tối ưu. Vui nhất là thỉnh thoảng người thân ở Hà Nội ghé chơi - những cuộc thăm hỏi mà ở bên kia đại dương là điều xa xỉ.

Sau một thời gian dưỡng lão, ông khoe mình béo ra vì ăn được, ngủ được. Nỗi lo về sức khỏe của vợ ông cũng vơi đi: “Chúng tôi vào đây, con cái ở Mỹ rất yên tâm. Có điều dưỡng, bác sĩ, nói chung mọi mặt quá tốt với người già. Các cháu nhân viên phục vụ rất tốt”, ông Thành chia sẻ.

Ông Thành tham gia các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Việt (Ảnh: PĐA).

Khép lại hải trình nửa đời người để cập bến an yên tại Phương Đông Asahi, ông nói: “Về Việt Nam rất là hạnh phúc”.

Khi hồi hương dưỡng lão trở thành xu hướng

Câu chuyện của bà Loan, ông Thành là lát cắt điển hình cho xu hướng kiều bào hồi hương dưỡng lão.

Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có khoảng 6 triệu người Việt sinh sống và làm việc tại hơn 130 quốc gia. Trong đó, một bộ phận lớn thế hệ đầu tiên đang bước vào độ tuổi "vàng" và có xu hướng trở về quê hương.

Thực tế, rào cản lớn nhất không phải khoảng cách địa lý mà là sự lo ngại về hệ thống y tế và chất lượng dịch vụ chăm sóc. Sự xuất hiện của mô hình dưỡng lão cao cấp như Phương Đông Asahi tạo ra cuộc cách mạng trong tư duy, thu hẹp khoảng cách về tiêu chuẩn sống giữa Việt Nam và các quốc gia phát triển.

Phương Đông Asahi: Định hình tiêu chuẩn dưỡng lão quốc tế tại Việt Nam

Tọa lạc trong Tổ hợp Y tế Phương Đông rộng 10ha, sức hút của Phương Đông Asahi nằm ở hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi giá trị bản địa được nâng tầm bởi quy trình vận hành quốc tế.

Mô hình "Viện trong viện", kết nối với BVĐK Phương Đông giải quyết nỗi lo y tế chuyên sâu. Bên cạnh các tiện ích 5 sao như tắm Onsen, xông hơi, spa trị liệu, sự khác biệt còn nằm ở tinh thần phục vụ Omotenashi tận tâm, thấu cảm từ đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp.

Hệ thống tiện ích đẳng cấp 5 sao tại Phương Đông Asahi (Ảnh: PĐA).

Nơi đây kiến tạo một cộng đồng tinh hoa, xóa nỗi sợ cô đơn qua các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật. Ông Thành chia sẻ: “Người già sợ cô đơn nên khi vào đây thấy cộng đồng đông vui, chúng tôi phấn khởi lắm”.

Các CLB phong phú cùng đội ngũ chăm sóc tận tâm mang đến không gian gắn kết cộng đồng (Ảnh: PĐA).

Sự thấu hiểu ấy cùng các giải pháp dưỡng lão linh hoạt (bán trú, nội trú) mang lại sự an tâm cho con cháu ở nước ngoài. Khi quê hương có những "bến đỗ" đẳng cấp như Phương Đông Asahi, hành trình dưỡng lão của người con trở về sẽ ấm áp hơn.

Thông tin liên hệ:

Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi

Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội

Hotline: 1900 5288 - 097 807 9356