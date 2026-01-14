Dấu ấn một năm đồng hành của ShopeeFood với cộng đồng tài xế

Năm 2025, chương trình được mở rộng quy mô tổ chức, tiếp tục tôn vinh tinh thần bền bỉ sau tay lái và lan tỏa sự gắn kết trong cộng đồng “tài cam”.

Tri ân bác tài là chuỗi sự kiện lớn nhất năm của ShopeeFood (Ảnh: ShopeeFood).

Hơn 1.000 tài xế hội tụ

Hướng đến sự quan tâm và hỗ trợ thiết thực dành cho cộng đồng tài xế, trong nhiều năm qua, ShopeeFood đã triển khai nhiều chương trình nhằm đồng hành và tiếp thêm động lực để các bác tài an tâm, vững vàng sau tay lái.

Tiếp nối hành trình đó, chuỗi sự kiện Tri ân bác tài 2025 trở thành điểm hẹn để các bác tài ShopeeFood từ khắp mọi miền được gặp gỡ, kết nối và sẻ chia. Chuỗi sự kiện đã diễn ra tại ba thành phố lớn TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng, quy tụ hơn 1.000 tài xế đến từ khắp ba miền trong tháng 12.

ShopeeFood tổ chức chuỗi sự kiện thường niên nhằm vinh danh những tài xế nỗ lực trong năm (Ảnh: ShopeeFood).

Từ sáng sớm ngày diễn ra sự kiện, các bác tài đã hào hứng có mặt và tham gia chuỗi hoạt động tương tác tại các khu vực trải nghiệm. Từ những ly trà sữa mát lạnh của Gong Cha, đến cơ hội khám phá những sản phẩm được thiết kế dành riêng cho bác tài từ Selex Motors, hay những phần quà độc quyền từ ShopeeFood… tất cả đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động của một buổi gặp mặt cuối năm.

Bên cạnh đó, các trò chơi gắn kết cũng liên tục diễn ra, mang đến tiếng cười và những khoảnh khắc thư giãn cho các bác tài bên cạnh nhịp sống bận rộn thường ngày.

Bác tài Nguyễn Quốc Trung (Hà Nội) cho rằng điều đáng quý nhất không chỉ là những phút giây anh em gặp gỡ hay phần thưởng nhận được, mà là cảm giác được tôn trọng và đồng hành. “ShopeeFood không chỉ là nền tảng làm việc, mà còn tạo cho anh em tài xế cảm giác mình là một phần của cộng đồng”, anh chia sẻ.

Đồng hành cùng ShopeeFood trong Ngày hội tri ân bác tài là sự góp mặt của các đối tác thương hiệu như Selex Motors, Gong Cha, Mì cay Seoul, Al Fresco's, Coca Cola, Bantianyao - Vietnam, Phúc Long, Laboong - Trà ô long Làng La Boong, Bánh mì Huynh Hoa… mang đến đa dạng trải nghiệm và những phần quà thiết thực.

Đại diện Gong Cha chia sẻ: “Chúng tôi luôn xem các tài xế là một đối tác quan trọng, một thành phần không thể thiếu của nhãn hàng. Chúng tôi tin rằng, màu áo cam của các tài xế ShopeeFood đóng vai trò kết nối hiệu quả, ý nghĩa, trong hành trình mang những ly trà sữa vẹn nguyên đến tận tay khách hàng mỗi ngày. Sự kiện này là dịp để Gong Cha thể hiện sự trân trọng, tri ân cụ thể, hy vọng mang những niềm vui nhỏ đến với các bác tài”.

Sự kiện Tri ân bác tài 2025 được bao trùm bởi không khí sôi động và vui vẻ, với những hoạt động gắn kết và nhiều phần quà hấp dẫn (Ảnh: ShopeeFood).

Hệ thống giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay, tôn vinh nỗ lực sau tay lái

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là hoạt động vinh danh các bác tài tiêu biểu với tổng cộng 200 giải được trao trên toàn quốc - hệ thống giải thưởng có quy mô và giá trị lớn nhất từ trước đến nay của ShopeeFood, thể hiện mong muốn tri ân nhiều hơn những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ tài xế.

Tại sự kiện, những cái tên được xướng lên trong các hạng mục như “Xế cam ấn tượng”, “Ngôi sao của năm”… đã được trao cho những bác tài không ngừng nỗ lực trong năm vừa qua. Mỗi danh hiệu không chỉ đại diện cho thành tích hoạt động nổi bật, mà còn là sự công nhận tinh thần trách nhiệm, kiên trì, trở thành nguồn cảm hứng để cộng đồng tài xế tiếp tục vững tay lái trên hành trình đồng hành cùng ShopeeFood.

Sự kiện vinh danh các bác tài với hơn 200 hạng mục giải thưởng, khẳng định và ghi nhận những nỗ lực không ngừng của cộng đồng tài xế ShopeeFood (Ảnh: ShopeeFood).

Chia sẻ sau khi được vinh danh, một bác tài khu vực Đà Nẵng cho biết giải thưởng là nguồn động viên lớn sau một năm làm việc chăm chỉ. “Những lúc thời tiết bất lợi hoặc khung cao điểm nhiều đơn, việc giao hàng có đôi chút vất vả.

Tuy nhiên, ShopeeFood luôn ghi nhận nỗ lực của tài xế bằng các phần thu nhập tăng thêm, hay động viên bằng các hoạt động tri ân như này, giúp anh em tài xế có thêm động lực và cảm thấy mọi cố gắng bỏ ra đều xứng đáng”, một bác tài tâm sự.

Không chỉ tôn vinh những cá nhân nỗ lực trong năm 2025, chuỗi hoạt động Tri ân bác tài còn khẳng định giá trị của những đóng góp thầm lặng sau tay lái. Qua đó, ShopeeFood còn lan tỏa tinh thần trân trọng con người - những mắt xích bền bỉ góp phần tạo nên quy trình vận hành của nền tảng mỗi ngày.

Bác tài Trần Thị Hoài Thu chia sẻ khi nhận vinh danh “Nữ xế năng nổ” (Ảnh: ShopeeFood).

Bác tài Trần Thị Hoài Thu (53 tuổi, Hà Nội), người được vinh danh hạng mục “Nữ xế năng nổ”, chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ khi làm nghề: “Tôi thường chạy ca tối từ 18h đến 23h. Có hôm chuẩn bị kết thúc ca thì nhận được một đơn khá xa, kèm lời nhắn mong bác tài đừng hủy vì người nhận đang gặp khó khăn và rất cần đồ ăn.

Khi nhận được tin, tôi đã cố gắng chạy nốt chuyến đó và nhận được lời cảm ơn ấm áp. Điều khiến tôi nhớ nhất là mình đã kịp giúp một người có bữa ăn trong lúc cần thiết, sau khi đơn hàng của họ đã nhiều lần bị hủy”.

Dấu ấn một năm bền bỉ đồng hành cùng ShopeeFood

Để tạo nên một năm 2025 rực rỡ, ShopeeFood đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến việc đồng hành và chăm lo đời sống của cộng đồng tài xế. Mở đầu là ngày hội “Gia đình tài cam”, mang đến không gian gắn kết để các gia đình bác tài cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ.

Sự kiện quy tụ 200 gia đình tại TPHCM và Hà Nội, đồng thời trao tặng 100 suất học bổng cho con em tài xế. Tiếp đó, giải bóng đá thường niên “Phù Đổng giao đơn” được mở rộng toàn quốc, thu hút 272 tài xế từ 24 đội bóng tại ba thành phố lớn (Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng), đã tạo nên một sân chơi sôi động, lan tỏa tinh thần kề vai sát cánh cùng đồng đội.

ShopeeFood đồng hành cùng cộng đồng tài xế thông qua nhiều hoạt động gắn kết được tổ chức trong năm 2025 (Ảnh: ShopeeFood).

Ngoài ra, nhân dịp 20/10, ShopeeFood đã vinh danh 100 tài xế nữ xuất sắc và trao tặng hàng trăm áo thun phiên bản giới hạn. Trước những tác động của thiên tai, chương trình “Tiếp sức bác tài - Đường dài có nhau” đã kịp thời hỗ trợ 52 tài xế với mức lên đến 5 triệu đồng mỗi trường hợp, góp phần san sẻ khó khăn và tiếp thêm niềm tin để các bác tài an tâm tiếp tục hành trình.

Nhìn lại hành trình 2025, chuỗi hoạt động của ShopeeFood không chỉ tiếp thêm động lực cho tài xế, mà còn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Khép lại một năm nhiều dấu ấn, sự kiện "Tri ân bác tài" không chỉ là dịp để cộng đồng tài xế cùng nhìn lại những cột mốc rực rỡ và thành tích nổi bật, được gặp gỡ và giao lưu với đồng nghiệp, mà còn là thời điểm để ShopeeFood ghi nhận dành cho những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ tài xế, khẳng định cam kết lâu dài trong việc xây dựng một cộng đồng tài xế bền vững.